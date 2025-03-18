https://ria.ru/20250318/gaza-2005625634.html

Число погибших в секторе Газа из-за израильских ударов превысило 230

Число погибших в секторе Газа из-за израильских ударов превысило 230 - РИА Новости, 18.03.2025

Число погибших в секторе Газа из-за израильских ударов превысило 230

Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 230, сообщил канал Al Aqsa со ссылкой на власти анклава. РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T06:20:00+03:00

2025-03-18T06:20:00+03:00

2025-03-18T08:58:00+03:00

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

израиль

хамас

биньямин нетаньяху

сша

стив уиткофф

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 230, сообщил канал Al Aqsa со ссылкой на власти анклава."По предварительным данным, более 230 погибших и 350 пострадавших, большинство из которых — женщины и дети, в результате сионистских (израильских. — Прим. ред.) авиаударов по домам, школам, убежищам и палаткам для перемещенных лиц", — говорится в публикации.В ночь на вторник в ЦАХАЛ заявили о нанесении массированных ударов по сектору Газа. Как утверждает издание Axios со ссылкой на канцелярию премьер-министра Биньямина Нетаньяху, Израиль решил возобновить военные операции против ХАМАС. Там решение атаковать мотивировали планами палестинского движения нарушить перемирие.В ХАМАС, в свою очередь, подчеркнули, что Нетаньяху подписал смертный приговор израильским заложникам.Попытка перемирияС 19 января по 1 марта в секторе Газа действовал режим прекращения огня в рамках соглашения между Израилем и ХАМАС. За шесть недель из анклава освободили 30 живых заложников и выдали тела восьми погибших. В обмен на них Израиль отпустил порядка 1,7 тысячи палестинских заключенных, включая осужденных на пожизненные сроки за терроризм, а армия покинула внутренние районы сектора Газа.Сейчас ХАМАС продолжает удерживать еще 59 заложников, порядка половины из которых официально признали погибшими. С началом перемирия в сектор Газа значительно увеличился ввоз гуманитарной помощи.В ночь на 2 марта после истечения согласованного режима прекращения огня Израиль объявил, что спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф предложил новый план продления временного перемирия, так как пока между противоборствующими сторонами невозможно преодолеть разногласия, касающиеся полного прекращения войны. В канцелярии Нетаньяху утверждали, что Израиль согласен на этот план, а ХАМАС — нет.

https://ria.ru/20250318/izrail-2005619860.html

https://ria.ru/20250128/gaza-1995780481.html

https://ria.ru/20250318/konflikt-1915630213.html

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, израиль, хамас, биньямин нетаньяху, сша, стив уиткофф