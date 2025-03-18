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СМИ: французам начнут рассылать инструкции по выживанию на случай войны - РИА Новости, 18.03.2025
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11:06 18.03.2025
https://ria.ru/20250318/frantsiya-2005660615.html
СМИ: французам начнут рассылать инструкции по выживанию на случай войны
СМИ: французам начнут рассылать инструкции по выживанию на случай войны - РИА Новости, 18.03.2025
СМИ: французам начнут рассылать инструкции по выживанию на случай войны
Французам этим летом начнут рассылать подготовленные министерством обороны "инструкции по выживанию" на случай войны на французской территории с призывом... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T11:06:00+03:00
2025-03-18T11:06:00+03:00
россия
франция
европа
эммануэль макрон
дональд туск
дмитрий песков
нато
евросоюз
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ПАРИЖ, 18 мар – РИА Новости. Французам этим летом начнут рассылать подготовленные министерством обороны "инструкции по выживанию" на случай войны на французской территории с призывом записываться в резерв, сообщает радиостанция Europe 1. "По информации Europe 1, правительство готовится отправить руководство по выживанию в случае войны или кризиса на французской земле. Вооруженный конфликт, стихийное бедствие, эпидемия... В этом небольшом буклете объемом около двадцати страниц подробно описаны правильные действия, которые следует предпринять в случае возникновения одной из этих угроз", - сообщает радиостанция. Буклет, созданный по образцу шведской модели, будет разослан всем домохозяйствам этим летом. "Цель состоит в том, чтобы убедить французов готовиться к любому развитию событий, а не только к войне. Поскольку Франция обладает силами ядерного сдерживания, было бы контрпродуктивно сосредотачиваться только на вооруженном конфликте и вкладывать только это в головы французов", — уточняет член правительства. В буклете, в том числе, описывается необходимый "набор для выживания" в случае кризиса: 6 литров воды, десяток консервов, батарейки, фонарик. В аптечке рекомендуется иметь парацетамол, компрессы, а также физиологическую сыворотку. Вторая глава называется "Что делать в случае сигнала тревоги?". Так, в случае ядерной аварии французам рекомендуется закрыть все двери дома. Перечислены номера экстренных служб и радиочастоты. Последняя часть под названием "Принимай участие" объясняет, как зарегистрироваться в военном, цифровом или муниципальном резерве. "Это гражданская часть буклета, цель — повысить осведомленность всех: молодежи, руководителей и даже пенсионеров", - отмечает источник радиостанции. Президент Франции Эммануэль Макрон 5 марта заявил, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы, в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО. После этого польский премьер Дональд Туск заявил, что Европа должна вступить в гонку вооружений с РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал чрезвычайно конфронтационным заявление Макрона о России. По его словам, в заявлении много неточностей, в частности, там ничего не говорится о том, как военная инфраструктура НАТО "шагала семимильными шагами" к границе РФ, и о законных озабоченностях Москвы в этой связи. Позднее он также заявил, что можно только выразить сожаление, что из Варшавы и Парижа звучат конфронтационные милитаристские заявления. Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
https://ria.ru/20250317/peskov-2005564977.html
https://ria.ru/20250227/minoborony-2001926374.html
https://ria.ru/20241023/zaharova-1979602690.html
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россия, франция, европа, эммануэль макрон, дональд туск, дмитрий песков, нато, евросоюз, в мире
Россия, Франция, Европа, Эммануэль Макрон, Дональд Туск, Дмитрий Песков, НАТО, Евросоюз, В мире
СМИ: французам начнут рассылать инструкции по выживанию на случай войны

Europe 1: французам начнут рассылать инструкции по выживанию на случай войны

© AP Photo / Morry GashЛюди держат флаг Франции
Люди держат флаг Франции - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© AP Photo / Morry Gash
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ПАРИЖ, 18 мар – РИА Новости. Французам этим летом начнут рассылать подготовленные министерством обороны "инструкции по выживанию" на случай войны на французской территории с призывом записываться в резерв, сообщает радиостанция Europe 1.
"По информации Europe 1, правительство готовится отправить руководство по выживанию в случае войны или кризиса на французской земле. Вооруженный конфликт, стихийное бедствие, эпидемия... В этом небольшом буклете объемом около двадцати страниц подробно описаны правильные действия, которые следует предпринять в случае возникновения одной из этих угроз", - сообщает радиостанция.
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Буклет, созданный по образцу шведской модели, будет разослан всем домохозяйствам этим летом.
"Цель состоит в том, чтобы убедить французов готовиться к любому развитию событий, а не только к войне. Поскольку Франция обладает силами ядерного сдерживания, было бы контрпродуктивно сосредотачиваться только на вооруженном конфликте и вкладывать только это в головы французов", — уточняет член правительства.
В буклете, в том числе, описывается необходимый "набор для выживания" в случае кризиса: 6 литров воды, десяток консервов, батарейки, фонарик. В аптечке рекомендуется иметь парацетамол, компрессы, а также физиологическую сыворотку. Вторая глава называется "Что делать в случае сигнала тревоги?". Так, в случае ядерной аварии французам рекомендуется закрыть все двери дома. Перечислены номера экстренных служб и радиочастоты.
Последняя часть под названием "Принимай участие" объясняет, как зарегистрироваться в военном, цифровом или муниципальном резерве. "Это гражданская часть буклета, цель — повысить осведомленность всех: молодежи, руководителей и даже пенсионеров", - отмечает источник радиостанции.
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Президент Франции Эммануэль Макрон 5 марта заявил, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы, в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО. После этого польский премьер Дональд Туск заявил, что Европа должна вступить в гонку вооружений с РФ.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал чрезвычайно конфронтационным заявление Макрона о России. По его словам, в заявлении много неточностей, в частности, там ничего не говорится о том, как военная инфраструктура НАТО "шагала семимильными шагами" к границе РФ, и о законных озабоченностях Москвы в этой связи. Позднее он также заявил, что можно только выразить сожаление, что из Варшавы и Парижа звучат конфронтационные милитаристские заявления.
Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
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