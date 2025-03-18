https://ria.ru/20250318/fosagro-2005763958.html

"ФосАгро" вновь победила в нацпремии "Лидеры ответственного бизнеса"

"ФосАгро" вновь победила в нацпремии "Лидеры ответственного бизнеса" - РИА Новости, 18.03.2025

"ФосАгро" вновь победила в нацпремии "Лидеры ответственного бизнеса"

"ФосАгро" во второй раз подряд одержала победу в Национальной премии "Лидеры ответственного бизнеса" с наивысшим итоговым баллом, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T16:53:00+03:00

2025-03-18T16:53:00+03:00

2025-03-18T16:53:00+03:00

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. "ФосАгро" во второй раз подряд одержала победу в Национальной премии "Лидеры ответственного бизнеса" с наивысшим итоговым баллом, сообщает пресс-служба компании. Национальная премия была учреждена по поручению президента РФ Владимира Путина в 2023 году. Ее основная цель – поддержка ответственной деловой практики, признание вклада компаний в общественное развитие: формирование благоприятной социальной и природной среды, устойчивое развитие территорий, укрепление страны. Отмечается, что оргкомитет премии возглавили заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин, президент РСПП Александр Шохин. Заявки на участие были приняты от 33 компаний (общее количество представленных ими программ – 86). По данным пресс-службы, по результатам трех этапов компания "ФосАгро" набрала максимальное среди всех участников количество баллов, обеспечив себе победу в премии второй год подряд. При рассмотрении заявок учитывались как общие показатели комплексной оценки компаний, зафиксированные в авторитетных российских индексах и рейтингах устойчивого развития, так и вклад компаний в решение общественно значимых задач на примере корпоративных программ по ключевым направлениям стратегического развития. Программы "ФосАгро" вошли в число лучших в трех номинациях. Так, программа "Внедрение отечественных экологически безопасных наилучших доступных технологий на примере крупнотоннажных установок серной кислоты" победила в номинации "За вклад в достижение национальных целей и задач экологической и климатической направленности". Создание АО "НИУИФ" (старейший и единственный в России профильный научно-исследовательский институт, входит в группу "ФосАгро") и внедрение на производственных комплексах компании технологии серной кислоты большой единичной мощности на базе отечественного оборудования, катализаторов, материалов и системы автоматизированного управления процессом являются важным элементом технологического суверенитета страны. В номинации "За вклад в устойчивое развитие территорий, создание благоприятной среды для жизни населения в регионах присутствия компании" победу одержала программа "Связь поколений". Программа реализуется с 2015 года с целью сохранения для всех поколений памяти об истории страны, отрасли и предприятий группы "ФосАгро", а также традиций уважительного отношения к старшему поколению, ветеранам и представителям слабозащищенных слоев общества. Основой программы "Связь поколений" является деятельность музейно-выставочных и интерактивно-познавательных центров, созданных "ФосАгро" во всех регионах присутствия. Кроме того, в номинации "За вклад в достижение национальных целей и задач, направленных на поддержку семьи, молодежи и детей, улучшение демографической ситуации" вошла в тройку лучших программа "Поддержка работников с семейными обязанностями". Данная программа объединяет комплекс мер, обеспечивающих помощь семьям и позволяющих их членам успешно реализовать свой потенциал как в рабочем процессе, так и в качестве родителей. Многие из них доступны не только работникам и членам их семей, но и всем жителям регионов присутствия. В систему включены такие меры поддержки, как материальная помощь сотрудникам с семейными обязанностями, корпоративная жилищная программа, организация детского и семейного отдыха и досуга, создание условий для занятий спортом, оздоровительные программы, мероприятия по популяризации здорового образа жизни и т.д. "Для "ФосАгро" большая честь получить столь высокую награду во второй раз. С момента основания компании в центре нашего внимания - люди: сотрудники, их семьи, все жители регионов присутствия. Забота о человеке, стремление способствовать раскрытию человеческого потенциала – фундамент, без которого невозможен рост производственных мощностей, внедрение инноваций, увеличение налоговых поступлений. Поэтому операционная деятельность нашей компании неразрывно связана с вниманием к социальным аспектам. В прошлом году на реализацию социальных и благотворительных проектов "ФосАгро" выделила рекордные 14,5 миллиардов рублей (на 20% больше уровня 2023 года), а на природоохранную деятельность – ещё 14 миллиардов (на 26% больше год к году). Мы намерены и в будущем сочетать стремление к росту производственных показателей с приверженностью принципам ответственности перед обществом", – приводятся в сообщении слова генерального директора "ФосАгро" Михаила Рыбникова.

https://ria.ru/20250318/fosagro-2005663700.html

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