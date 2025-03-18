https://ria.ru/20250318/es-2005811835.html

Фон дер Ляйен поддержала Данию после притязаний США на Гренландию

Фон дер Ляйен поддержала Данию после притязаний США на Гренландию - РИА Новости, 18.03.2025

Фон дер Ляйен поддержала Данию после притязаний США на Гренландию

ЕС на фоне заявлений США о желании установить контроль над Гренландией всегда будет отстаивать суверенитет и территориальную целостность Дании, заявила глава... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T19:08:00+03:00

2025-03-18T19:08:00+03:00

2025-03-18T19:08:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 18 мар – РИА Новости. ЕС на фоне заявлений США о желании установить контроль над Гренландией всегда будет отстаивать суверенитет и территориальную целостность Дании, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "Всем жителям Гренландии и Дании в целом я хочу четко заявить, что Европа всегда будет отстаивать суверенитет и территориальную целостность", - сказала она, выступая на форуме в военной академии Дании. Она также посетовала, что "старейший партнер" ЕС в области безопасности – США переключил свое внимание с Европы на Индо-Тихоокеанский регион. "Архитектура безопасности, на которую мы полагались, больше не может восприниматься как должное. Эпоха сфер влияния и конкуренции за власть вернулась… Мы видим, как наш старейший партнер – США переключают свое внимание на Индо-Тихоокеанский регион", - указала она. Глава Еврокомиссии также утверждается, что Россия якобы "готовится к будущей конфронтации с европейскими демократиями". В марте президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия "так или иначе" будет у США, и пообещал жителям острова богатство, если они присоединятся к Соединенным Штатам. Во вторник в Гренландии прошли парламентские выборы, после которых новый состав депутатов может решить вопрос проведения референдума о независимости от Дании. Этот вопрос стали поднимать после заявлений Трампа о его желании присоединить остров к США. Ни одна политическая партия в Гренландии, равно как и подавляющее большинство населения, не поддерживает присоединение к США. Напротив, все политики выступают за строгую независимость: ни Дания, ни США. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.

https://ria.ru/20250313/tramp-2004865214.html

https://ria.ru/20250316/grenlandija-2005320641.html

https://ria.ru/20250316/grenlandija-2005319367.html

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в мире, сша, гренландия, дания, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, парламентские выборы в гренландии