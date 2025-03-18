Фон дер Ляйен поддержала Данию после притязаний США на Гренландию
Фон дер Ляйен: ЕС будет защищать суверенитет и территориальную целостность Дании
© AP Photo / Jean-Francois BadiasГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 18 мар – РИА Новости. ЕС на фоне заявлений США о желании установить контроль над Гренландией всегда будет отстаивать суверенитет и территориальную целостность Дании, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Всем жителям Гренландии и Дании в целом я хочу четко заявить, что Европа всегда будет отстаивать суверенитет и территориальную целостность", - сказала она, выступая на форуме в военной академии Дании.
"Архитектура безопасности, на которую мы полагались, больше не может восприниматься как должное. Эпоха сфер влияния и конкуренции за власть вернулась… Мы видим, как наш старейший партнер – США переключают свое внимание на Индо-Тихоокеанский регион", - указала она.
Глава Еврокомиссии также утверждается, что Россия якобы "готовится к будущей конфронтации с европейскими демократиями".
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В марте президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия "так или иначе" будет у США, и пообещал жителям острова богатство, если они присоединятся к Соединенным Штатам.
Во вторник в Гренландии прошли парламентские выборы, после которых новый состав депутатов может решить вопрос проведения референдума о независимости от Дании. Этот вопрос стали поднимать после заявлений Трампа о его желании присоединить остров к США. Ни одна политическая партия в Гренландии, равно как и подавляющее большинство населения, не поддерживает присоединение к США. Напротив, все политики выступают за строгую независимость: ни Дания, ни США.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
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