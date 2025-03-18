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Фон дер Ляйен поддержала Данию после притязаний США на Гренландию - РИА Новости, 18.03.2025
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19:08 18.03.2025
https://ria.ru/20250318/es-2005811835.html
Фон дер Ляйен поддержала Данию после притязаний США на Гренландию
Фон дер Ляйен поддержала Данию после притязаний США на Гренландию - РИА Новости, 18.03.2025
Фон дер Ляйен поддержала Данию после притязаний США на Гренландию
ЕС на фоне заявлений США о желании установить контроль над Гренландией всегда будет отстаивать суверенитет и территориальную целостность Дании, заявила глава... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T19:08:00+03:00
2025-03-18T19:08:00+03:00
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урсула фон дер ляйен
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 18 мар – РИА Новости. ЕС на фоне заявлений США о желании установить контроль над Гренландией всегда будет отстаивать суверенитет и территориальную целостность Дании, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "Всем жителям Гренландии и Дании в целом я хочу четко заявить, что Европа всегда будет отстаивать суверенитет и территориальную целостность", - сказала она, выступая на форуме в военной академии Дании. Она также посетовала, что "старейший партнер" ЕС в области безопасности – США переключил свое внимание с Европы на Индо-Тихоокеанский регион. "Архитектура безопасности, на которую мы полагались, больше не может восприниматься как должное. Эпоха сфер влияния и конкуренции за власть вернулась… Мы видим, как наш старейший партнер – США переключают свое внимание на Индо-Тихоокеанский регион", - указала она. Глава Еврокомиссии также утверждается, что Россия якобы "готовится к будущей конфронтации с европейскими демократиями". В марте президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия "так или иначе" будет у США, и пообещал жителям острова богатство, если они присоединятся к Соединенным Штатам. Во вторник в Гренландии прошли парламентские выборы, после которых новый состав депутатов может решить вопрос проведения референдума о независимости от Дании. Этот вопрос стали поднимать после заявлений Трампа о его желании присоединить остров к США. Ни одна политическая партия в Гренландии, равно как и подавляющее большинство населения, не поддерживает присоединение к США. Напротив, все политики выступают за строгую независимость: ни Дания, ни США. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
https://ria.ru/20250313/tramp-2004865214.html
https://ria.ru/20250316/grenlandija-2005320641.html
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в мире, сша, гренландия, дания, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, парламентские выборы в гренландии
В мире, США, Гренландия, Дания, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия, Парламентские выборы в Гренландии
Фон дер Ляйен поддержала Данию после притязаний США на Гренландию

Фон дер Ляйен: ЕС будет защищать суверенитет и территориальную целостность Дании

© AP Photo / Jean-Francois BadiasГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 18 мар – РИА Новости. ЕС на фоне заявлений США о желании установить контроль над Гренландией всегда будет отстаивать суверенитет и территориальную целостность Дании, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Всем жителям Гренландии и Дании в целом я хочу четко заявить, что Европа всегда будет отстаивать суверенитет и территориальную целостность", - сказала она, выступая на форуме в военной академии Дании.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Трамп заявил, что присоединение Гренландии к США должно произойти
13 марта, 20:16
Она также посетовала, что "старейший партнер" ЕС в области безопасности – США переключил свое внимание с Европы на Индо-Тихоокеанский регион.
"Архитектура безопасности, на которую мы полагались, больше не может восприниматься как должное. Эпоха сфер влияния и конкуренции за власть вернулась… Мы видим, как наш старейший партнер – США переключают свое внимание на Индо-Тихоокеанский регион", - указала она.
Глава Еврокомиссии также утверждается, что Россия якобы "готовится к будущей конфронтации с европейскими демократиями".
Глава партии Демократы Йенс-Фредерик Нильсен - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
В Гренландии ответили на притязания Трампа на остров
16 марта, 14:05
В марте президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия "так или иначе" будет у США, и пообещал жителям острова богатство, если они присоединятся к Соединенным Штатам.
Во вторник в Гренландии прошли парламентские выборы, после которых новый состав депутатов может решить вопрос проведения референдума о независимости от Дании. Этот вопрос стали поднимать после заявлений Трампа о его желании присоединить остров к США. Ни одна политическая партия в Гренландии, равно как и подавляющее большинство населения, не поддерживает присоединение к США. Напротив, все политики выступают за строгую независимость: ни Дания, ни США.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
Гренландия - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
В Гренландии осудили Рютте за реакцию на слова Трампа
16 марта, 13:52
 
В миреСШАГренландияДанияДональд ТрампУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕврокомиссияПарламентские выборы в Гренландии
 
 
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