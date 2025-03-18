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Рязанская область и Росавтодор подписали допсоглашение о развитии дорог - РИА Новости, 18.03.2025
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Рязанская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Рязанская область
 
20:19 18.03.2025
https://ria.ru/20250318/dopsoglashenie-2005821416.html
Рязанская область и Росавтодор подписали допсоглашение о развитии дорог
Рязанская область и Росавтодор подписали допсоглашение о развитии дорог - РИА Новости, 18.03.2025
Рязанская область и Росавтодор подписали допсоглашение о развитии дорог
Дополнительное соглашение о развитии дорог общего пользования подписали Рязанская область и Росавтодор, сообщил губернатор Павел Малков. РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T20:19:00+03:00
2025-03-18T20:19:00+03:00
рязанская область
павел малков
рязанская область
федеральное дорожное агентство (росавтодор)
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РЯЗАНЬ, 18 мар - РИА Новости. Дополнительное соглашение о развитии дорог общего пользования подписали Рязанская область и Росавтодор, сообщил губернатор Павел Малков. "Рязанскую область посетил глава Росавтодора Роман Витальевич Новиков… Подписали дополнительное соглашение к меморандуму о развитии автомобильных дорог общего пользования на территории Рязанской области", - написал губернатор в своем Telegram-канале. Он отметил, что в этом году в регионе при поддержке федерального центра начнётся строительство двух крупных инфраструктурных проектов. Это, в частности, новый мост через реку Оку. Выход на стройплощадку запланирован на весну. Кроме того, летом начнется строительство Южного обхода Рязани протяжённостью 26,5 километра. "Продолжим последовательно приводить в порядок дороги в регионе. В этом году по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" отремонтируем более 136 километров региональных дорог в 13 муниципалитетах. Благодарю Росавтодор и Романа Витальевича за поддержку и эффективное взаимодействие по всем вопросам!" - подчеркнул Малков.
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павел малков, рязанская область, федеральное дорожное агентство (росавтодор)
Рязанская область, Павел Малков, Рязанская область, Федеральное дорожное агентство (Росавтодор)
Рязанская область и Росавтодор подписали допсоглашение о развитии дорог

Малков: Рязанская область и Росавтодор подписали допсоглашение о развитии дорог

© РИА Новости / Пресс-служба правительства Рязанской области | Перейти в медиабанкГубернатор Рязанской области Павел Малков
Губернатор Рязанской области Павел Малков - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Пресс-служба правительства Рязанской области
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Губернатор Рязанской области Павел Малков. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 18 мар - РИА Новости. Дополнительное соглашение о развитии дорог общего пользования подписали Рязанская область и Росавтодор, сообщил губернатор Павел Малков.
"Рязанскую область посетил глава Росавтодора Роман Витальевич Новиков… Подписали дополнительное соглашение к меморандуму о развитии автомобильных дорог общего пользования на территории Рязанской области", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Он отметил, что в этом году в регионе при поддержке федерального центра начнётся строительство двух крупных инфраструктурных проектов. Это, в частности, новый мост через реку Оку. Выход на стройплощадку запланирован на весну. Кроме того, летом начнется строительство Южного обхода Рязани протяжённостью 26,5 километра.
"Продолжим последовательно приводить в порядок дороги в регионе. В этом году по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" отремонтируем более 136 километров региональных дорог в 13 муниципалитетах. Благодарю Росавтодор и Романа Витальевича за поддержку и эффективное взаимодействие по всем вопросам!" - подчеркнул Малков.
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Рязанская областьПавел МалковРязанская областьФедеральное дорожное агентство (Росавтодор)
 
 
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