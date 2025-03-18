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Бирюков: более 680 тысяч анализов качества воды провели в Москве - РИА Новости, 18.03.2025
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14:00 18.03.2025
https://ria.ru/20250318/biryukov-2005704446.html
Бирюков: более 680 тысяч анализов качества воды провели в Москве
Бирюков: более 680 тысяч анализов качества воды провели в Москве - РИА Новости, 18.03.2025
Бирюков: более 680 тысяч анализов качества воды провели в Москве
Специалисты комплекса городского хозяйства провели в этом году более 680 тысяч исследований качества воды, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T14:00:00+03:00
2025-03-18T14:00:00+03:00
москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели в этом году более 680 тысяч исследований качества воды, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В настоящее время состояние столичной воды анализируется по максимальному числу физико-химических и биологических показателей - всего их порядка 200. Качество воды контролируем на всем пути ее движения - от водоисточника до конечного потребителя, в этом году уже провели свыше 680 тысяч различных анализов", - рассказал Бирюков. Заммэра пояснил, что забор проб выполняется в 250 точках, параллельно с лабораторным контролем работают более 500 автоматических анализаторов, фиксирующих данные в режиме реального времени. "Приборы круглосуточно отслеживают изменения основных показателей состава воды. Данные с анализаторов поступают в единую информационную систему, с помощью которой специалисты могут быстро принять решение по изменению технологических режимов очистки. Проводимые исследования подтверждают соответствие воды, которая поступает в краны москвичей, всем нормативам", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что ежедневно Москва потребляет почти 3 миллиона кубометров воды, в столице проложено порядка 13 тысяч километров водопроводных сетей. Водоподготовка ведется на четырех станциях - Северной, Восточной, Западной и Рублевской.
https://ria.ru/20250318/biryukov-2005641210.html
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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы
Бирюков: более 680 тысяч анализов качества воды провели в Москве

Бирюков: более 680 тысяч анализов качества воды провели в Москве с начала года

© РИА Новости / Руслан КривобокАнализ качества воды в лаборатории
Анализ качества воды в лаборатории - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Анализ качества воды в лаборатории
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели в этом году более 680 тысяч исследований качества воды, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В настоящее время состояние столичной воды анализируется по максимальному числу физико-химических и биологических показателей - всего их порядка 200. Качество воды контролируем на всем пути ее движения - от водоисточника до конечного потребителя, в этом году уже провели свыше 680 тысяч различных анализов", - рассказал Бирюков.
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Заммэра пояснил, что забор проб выполняется в 250 точках, параллельно с лабораторным контролем работают более 500 автоматических анализаторов, фиксирующих данные в режиме реального времени.
"Приборы круглосуточно отслеживают изменения основных показателей состава воды. Данные с анализаторов поступают в единую информационную систему, с помощью которой специалисты могут быстро принять решение по изменению технологических режимов очистки. Проводимые исследования подтверждают соответствие воды, которая поступает в краны москвичей, всем нормативам", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что ежедневно Москва потребляет почти 3 миллиона кубометров воды, в столице проложено порядка 13 тысяч километров водопроводных сетей. Водоподготовка ведется на четырех станциях - Северной, Восточной, Западной и Рублевской.
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