https://ria.ru/20250318/biryukov-2005704446.html

Бирюков: более 680 тысяч анализов качества воды провели в Москве

Бирюков: более 680 тысяч анализов качества воды провели в Москве - РИА Новости, 18.03.2025

Бирюков: более 680 тысяч анализов качества воды провели в Москве

Специалисты комплекса городского хозяйства провели в этом году более 680 тысяч исследований качества воды, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T14:00:00+03:00

2025-03-18T14:00:00+03:00

2025-03-18T14:00:00+03:00

москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели в этом году более 680 тысяч исследований качества воды, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В настоящее время состояние столичной воды анализируется по максимальному числу физико-химических и биологических показателей - всего их порядка 200. Качество воды контролируем на всем пути ее движения - от водоисточника до конечного потребителя, в этом году уже провели свыше 680 тысяч различных анализов", - рассказал Бирюков. Заммэра пояснил, что забор проб выполняется в 250 точках, параллельно с лабораторным контролем работают более 500 автоматических анализаторов, фиксирующих данные в режиме реального времени. "Приборы круглосуточно отслеживают изменения основных показателей состава воды. Данные с анализаторов поступают в единую информационную систему, с помощью которой специалисты могут быстро принять решение по изменению технологических режимов очистки. Проводимые исследования подтверждают соответствие воды, которая поступает в краны москвичей, всем нормативам", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что ежедневно Москва потребляет почти 3 миллиона кубометров воды, в столице проложено порядка 13 тысяч километров водопроводных сетей. Водоподготовка ведется на четырех станциях - Северной, Восточной, Западной и Рублевской.

https://ria.ru/20250318/biryukov-2005641210.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы