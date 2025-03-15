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В Туапсе вторые сутки тушат пожар на нефтебазе
В Туапсе вторые сутки тушат пожар на нефтебазе - РИА Новости, 15.03.2025
В Туапсе вторые сутки тушат пожар на нефтебазе
Пожар на нефтебазе в Туапсе, начавшийся после атаки ВСУ, тушат вторые сутки, угрозы нанесения ущерба экологии нет, сообщил глава Туапсинского района Сергей... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T17:21:00+03:00
2025-03-15T17:21:00+03:00
2025-03-15T17:32:00+03:00
происшествия
туапсе
специальная военная операция на украине
туапсинский район
краснодарский край
вениамин кондратьев
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОДАР, 15 мар - РИА Новости. Пожар на нефтебазе в Туапсе, начавшийся после атаки ВСУ, тушат вторые сутки, угрозы нанесения ущерба экологии нет, сообщил глава Туапсинского района Сергей Бойко в Telegram-канале."В зоне пожара на нефтебазе продолжают работать сотрудники МЧС и экстренных служб. Угрозы розлива нефтепродуктов и нанесения ущерба экологии нет", - написал Бойко.По его словам, в ликвидации участвуют порядка 200 человек.В ночь на пятницу губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что ВСУ атаковали нефтекомплекс в Туапсе, загорелся один из резервуаров с бензином на площади более 1 тысячи квадратных метров.Позже власти добавили, что работы по недопущению распространения огня на НПЗ продолжаются, ёмкость горящего резервуара до 20 тысяч тонн.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Туапсе вторые сутки тушат пожар на нефтебазе
Глава Туапсе Бойко: возникший после атаки ВСУ пожар на нефтебазе тушат 2 суток