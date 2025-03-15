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В Туапсе вторые сутки тушат пожар на нефтебазе - РИА Новости, 15.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
17:21 15.03.2025 (обновлено: 17:32 15.03.2025)
https://ria.ru/20250315/pozhar-2005215591.html
В Туапсе вторые сутки тушат пожар на нефтебазе
В Туапсе вторые сутки тушат пожар на нефтебазе - РИА Новости, 15.03.2025
В Туапсе вторые сутки тушат пожар на нефтебазе
Пожар на нефтебазе в Туапсе, начавшийся после атаки ВСУ, тушат вторые сутки, угрозы нанесения ущерба экологии нет, сообщил глава Туапсинского района Сергей... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T17:21:00+03:00
2025-03-15T17:32:00+03:00
происшествия
туапсе
специальная военная операция на украине
туапсинский район
краснодарский край
вениамин кондратьев
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОДАР, 15 мар - РИА Новости. Пожар на нефтебазе в Туапсе, начавшийся после атаки ВСУ, тушат вторые сутки, угрозы нанесения ущерба экологии нет, сообщил глава Туапсинского района Сергей Бойко в Telegram-канале."В зоне пожара на нефтебазе продолжают работать сотрудники МЧС и экстренных служб. Угрозы розлива нефтепродуктов и нанесения ущерба экологии нет", - написал Бойко.По его словам, в ликвидации участвуют порядка 200 человек.В ночь на пятницу губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что ВСУ атаковали нефтекомплекс в Туапсе, загорелся один из резервуаров с бензином на площади более 1 тысячи квадратных метров.Позже власти добавили, что работы по недопущению распространения огня на НПЗ продолжаются, ёмкость горящего резервуара до 20 тысяч тонн.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
туапсе
туапсинский район
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происшествия, туапсе, туапсинский район, краснодарский край, вениамин кондратьев, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Туапсе, Специальная военная операция на Украине, Туапсинский район, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев, Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Туапсе вторые сутки тушат пожар на нефтебазе

Глава Туапсе Бойко: возникший после атаки ВСУ пожар на нефтебазе тушат 2 суток

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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КРАСНОДАР, 15 мар - РИА Новости. Пожар на нефтебазе в Туапсе, начавшийся после атаки ВСУ, тушат вторые сутки, угрозы нанесения ущерба экологии нет, сообщил глава Туапсинского района Сергей Бойко в Telegram-канале.
«
"В зоне пожара на нефтебазе продолжают работать сотрудники МЧС и экстренных служб. Угрозы розлива нефтепродуктов и нанесения ущерба экологии нет", - написал Бойко.
По его словам, в ликвидации участвуют порядка 200 человек.
В ночь на пятницу губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что ВСУ атаковали нефтекомплекс в Туапсе, загорелся один из резервуаров с бензином на площади более 1 тысячи квадратных метров.
Позже власти добавили, что работы по недопущению распространения огня на НПЗ продолжаются, ёмкость горящего резервуара до 20 тысяч тонн.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияТуапсеТуапсинский районКраснодарский крайВениамин КондратьевВооруженные силы УкраиныМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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