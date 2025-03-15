https://ria.ru/20250315/pozhar-2005215591.html

В Туапсе вторые сутки тушат пожар на нефтебазе

В Туапсе вторые сутки тушат пожар на нефтебазе - РИА Новости, 15.03.2025

В Туапсе вторые сутки тушат пожар на нефтебазе

Пожар на нефтебазе в Туапсе, начавшийся после атаки ВСУ, тушат вторые сутки, угрозы нанесения ущерба экологии нет, сообщил глава Туапсинского района Сергей... РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T17:21:00+03:00

2025-03-15T17:21:00+03:00

2025-03-15T17:32:00+03:00

происшествия

туапсе

специальная военная операция на украине

туапсинский район

краснодарский край

вениамин кондратьев

вооруженные силы украины

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КРАСНОДАР, 15 мар - РИА Новости. Пожар на нефтебазе в Туапсе, начавшийся после атаки ВСУ, тушат вторые сутки, угрозы нанесения ущерба экологии нет, сообщил глава Туапсинского района Сергей Бойко в Telegram-канале."В зоне пожара на нефтебазе продолжают работать сотрудники МЧС и экстренных служб. Угрозы розлива нефтепродуктов и нанесения ущерба экологии нет", - написал Бойко.По его словам, в ликвидации участвуют порядка 200 человек.В ночь на пятницу губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что ВСУ атаковали нефтекомплекс в Туапсе, загорелся один из резервуаров с бензином на площади более 1 тысячи квадратных метров.Позже власти добавили, что работы по недопущению распространения огня на НПЗ продолжаются, ёмкость горящего резервуара до 20 тысяч тонн.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

туапсе

туапсинский район

краснодарский край

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Ольга Фомченкова

происшествия, туапсе, туапсинский район, краснодарский край, вениамин кондратьев, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)