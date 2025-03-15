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Вагенкнехт рассказала о самом авторитарном времени в Германии - РИА Новости, 15.03.2025
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14:03 15.03.2025
https://ria.ru/20250315/period-2005185305.html
Вагенкнехт рассказала о самом авторитарном времени в Германии
Вагенкнехт рассказала о самом авторитарном времени в Германии - РИА Новости, 15.03.2025
Вагенкнехт рассказала о самом авторитарном времени в Германии
Пандемия коронавируса стала самым авторитарным периодом в истории послевоенной Германии, необходимо расследовать действия правительства, заявила глава партии... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T14:03:00+03:00
2025-03-15T14:03:00+03:00
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сара вагенкнехт
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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Пандемия коронавируса стала самым авторитарным периодом в истории послевоенной Германии, необходимо расследовать действия правительства, заявила глава партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт. "Политика борьбы с коронавирусом до сих пор - самая авторитарная глава в истории ФРГ… Это серьезная ошибка, что до сих пор не сделаны выводы на уровне федерального правительства, не выплачены компенсации жертвам и не отменены наложенные тогда денежные и другие штрафы", - сказала Вагенкнехт. Ее слова приводит агентство DPA. Она вновь призвала создать специальную комиссию, которая будет проверять легитимность мер, принятых властями Германии во время пандемии. Политик напомнила о "политическом давлении на инакомыслящих" и об "изоляции" тех, кто не сделал прививку. Ранее ССВ заявляла, что хочет инициировать парламентское расследование в отношении действий немецкого правительства с начала периода пандемии коронавируса. Однако большинство других партий пока не поддержали эту инициативу, отмечается на сайте партии.
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в мире, здоровье - общество, германия, сара вагенкнехт
В мире, Здоровье - Общество, Германия, Сара Вагенкнехт
Вагенкнехт рассказала о самом авторитарном времени в Германии

Вагенкнехт: пандемия стала самым авторитарным периодом в истории Германии

© AP Photo / Fabrizio BenschГлава партии "Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт
Глава партии Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость (ССВ) Сара Вагенкнехт - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© AP Photo / Fabrizio Bensch
Глава партии "Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Пандемия коронавируса стала самым авторитарным периодом в истории послевоенной Германии, необходимо расследовать действия правительства, заявила глава партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт.
"Политика борьбы с коронавирусом до сих пор - самая авторитарная глава в истории ФРГ… Это серьезная ошибка, что до сих пор не сделаны выводы на уровне федерального правительства, не выплачены компенсации жертвам и не отменены наложенные тогда денежные и другие штрафы", - сказала Вагенкнехт. Ее слова приводит агентство DPA.
Она вновь призвала создать специальную комиссию, которая будет проверять легитимность мер, принятых властями Германии во время пандемии. Политик напомнила о "политическом давлении на инакомыслящих" и об "изоляции" тех, кто не сделал прививку.
Ранее ССВ заявляла, что хочет инициировать парламентское расследование в отношении действий немецкого правительства с начала периода пандемии коронавируса. Однако большинство других партий пока не поддержали эту инициативу, отмечается на сайте партии.
Сара Вагенкнехт - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Партия Вагенкнехт не прошла в бундестаг после подсчета голосов
24 февраля, 04:00
 
В миреЗдоровье - ОбществоГерманияСара Вагенкнехт
 
 
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