Вагенкнехт рассказала о самом авторитарном времени в Германии
Вагенкнехт: пандемия стала самым авторитарным периодом в истории Германии
© AP Photo / Fabrizio BenschГлава партии "Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт
© AP Photo / Fabrizio Bensch
Глава партии "Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Пандемия коронавируса стала самым авторитарным периодом в истории послевоенной Германии, необходимо расследовать действия правительства, заявила глава партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт.
"Политика борьбы с коронавирусом до сих пор - самая авторитарная глава в истории ФРГ… Это серьезная ошибка, что до сих пор не сделаны выводы на уровне федерального правительства, не выплачены компенсации жертвам и не отменены наложенные тогда денежные и другие штрафы", - сказала Вагенкнехт. Ее слова приводит агентство DPA.
Она вновь призвала создать специальную комиссию, которая будет проверять легитимность мер, принятых властями Германии во время пандемии. Политик напомнила о "политическом давлении на инакомыслящих" и об "изоляции" тех, кто не сделал прививку.
Ранее ССВ заявляла, что хочет инициировать парламентское расследование в отношении действий немецкого правительства с начала периода пандемии коронавируса. Однако большинство других партий пока не поддержали эту инициативу, отмечается на сайте партии.
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