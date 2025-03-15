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Случаи падения деревьев фиксируются в Москве из-за сильного ветра - РИА Новости, 17.03.2025
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16:55 15.03.2025 (обновлено: 18:56 17.03.2025)
https://ria.ru/20250315/moskva-2005570940.html
Случаи падения деревьев фиксируются в Москве из-за сильного ветра
Случаи падения деревьев фиксируются в Москве из-за сильного ветра - РИА Новости, 17.03.2025
Случаи падения деревьев фиксируются в Москве из-за сильного ветра
Случаи падения деревьев фиксируются в Москве из-за сильного ветра, их распиливают и вывозят, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-15T16:55:00+03:00
2025-03-17T18:56:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Случаи падения деревьев фиксируются в Москве из-за сильного ветра, их распиливают и вывозят, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "В городе сохраняется сильный ветер. Его порывы близки к 22 метрам в секунду. Фиксируются случаи падения деревьев из-за сильного ветра. Городские службы работают в режиме повышенной готовности. Поваленные деревья оперативно распиливают и вывозят", - говорится в сообщении. Отмечается, что неблагоприятные погодные условия сохранятся в ближайшие часы. -0-
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва
Случаи падения деревьев фиксируются в Москве из-за сильного ветра

Горхозяйство Москвы фиксируют случаи падения деревьев из-за сильного ветра

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкПрохожие во время дождя и ветра
Прохожие во время дождя и ветра - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Случаи падения деревьев фиксируются в Москве из-за сильного ветра, их распиливают и вывозят, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"В городе сохраняется сильный ветер. Его порывы близки к 22 метрам в секунду. Фиксируются случаи падения деревьев из-за сильного ветра. Городские службы работают в режиме повышенной готовности. Поваленные деревья оперативно распиливают и вывозят", - говорится в сообщении.
Отмечается, что неблагоприятные погодные условия сохранятся в ближайшие часы. -0-
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