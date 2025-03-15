https://ria.ru/20250315/moskva-2005188153.html
Бирюков: работы по промывке фасадов зданий стартовали в Москве
Бирюков: работы по промывке фасадов зданий стартовали в Москве - РИА Новости, 15.03.2025
Бирюков: работы по промывке фасадов зданий стартовали в Москве
Специалисты комплекса городского хозяйства столицы приступили к проведению масштабных работ по промывке фасадов зданий, сообщил журналистам заместитель мэра... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T14:25:00+03:00
2025-03-15T14:25:00+03:00
2025-03-15T14:25:00+03:00
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства столицы приступили к проведению масштабных работ по промывке фасадов зданий, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "С установлением постоянных положительных температур воздуха в столице стартовали мероприятия по промывке фасадов многоквартирных домов и административных зданий. В первую очередь очищаем после зимы дома, выходящие на центральные улицы и вылетные магистрали", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что процедура промывки каждого конкретного фасада зависит от степени загрязненности. Как правило, объекты возле дорог с интенсивным движением очищают по всему периметру, дома и здания, расположенные внутри кварталов, - частично. "Промывка фасадов проводится с использованием автовышек, керхеров, гидрантов и другой спецтехники. Для очистки высотных зданий привлекаем промышленных альпинистов. На особо загрязненных участках применяются специальные моющие средства. Образовавшуюся пену оставляют на 10-15 минут, чтобы растворить грязь и копоть, после чего поверхности промывают водой", - отметил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что промывка фасадов и цоколей проводится только в теплое время года.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, капремонт в москве
Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков, Капремонт в Москве
Бирюков: работы по промывке фасадов зданий стартовали в Москве
Заммэра Бирюков: в Москве начались масштабные работы по промывке фасадов зданий
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства столицы приступили к проведению масштабных работ по промывке фасадов зданий, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"С установлением постоянных положительных температур воздуха в столице стартовали мероприятия по промывке фасадов многоквартирных домов и административных зданий. В первую очередь очищаем после зимы дома, выходящие на центральные улицы и вылетные магистрали", - рассказал Бирюков
.
Заместитель мэра пояснил, что процедура промывки каждого конкретного фасада зависит от степени загрязненности. Как правило, объекты возле дорог с интенсивным движением очищают по всему периметру, дома и здания, расположенные внутри кварталов, - частично.
"Промывка фасадов проводится с использованием автовышек, керхеров, гидрантов и другой спецтехники. Для очистки высотных зданий привлекаем промышленных альпинистов. На особо загрязненных участках применяются специальные моющие средства. Образовавшуюся пену оставляют на 10-15 минут, чтобы растворить грязь и копоть, после чего поверхности промывают водой", - отметил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что промывка фасадов и цоколей проводится только в теплое время года.