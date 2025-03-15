https://ria.ru/20250315/moskva-2005188153.html

Бирюков: работы по промывке фасадов зданий стартовали в Москве

Бирюков: работы по промывке фасадов зданий стартовали в Москве - РИА Новости, 15.03.2025

Бирюков: работы по промывке фасадов зданий стартовали в Москве

Специалисты комплекса городского хозяйства столицы приступили к проведению масштабных работ по промывке фасадов зданий, сообщил журналистам заместитель мэра... РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T14:25:00+03:00

2025-03-15T14:25:00+03:00

2025-03-15T14:25:00+03:00

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

капремонт в москве

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства столицы приступили к проведению масштабных работ по промывке фасадов зданий, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "С установлением постоянных положительных температур воздуха в столице стартовали мероприятия по промывке фасадов многоквартирных домов и административных зданий. В первую очередь очищаем после зимы дома, выходящие на центральные улицы и вылетные магистрали", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что процедура промывки каждого конкретного фасада зависит от степени загрязненности. Как правило, объекты возле дорог с интенсивным движением очищают по всему периметру, дома и здания, расположенные внутри кварталов, - частично. "Промывка фасадов проводится с использованием автовышек, керхеров, гидрантов и другой спецтехники. Для очистки высотных зданий привлекаем промышленных альпинистов. На особо загрязненных участках применяются специальные моющие средства. Образовавшуюся пену оставляют на 10-15 минут, чтобы растворить грязь и копоть, после чего поверхности промывают водой", - отметил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что промывка фасадов и цоколей проводится только в теплое время года.

https://ria.ru/20250314/moskva-2004993790.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, капремонт в москве