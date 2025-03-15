https://ria.ru/20250315/efimov-2005137792.html

Ефимов: в Москве за два месяца сдали шесть соцобъектов

Ефимов: в Москве за два месяца сдали шесть соцобъектов - РИА Новости, 15.03.2025

Ефимов: в Москве за два месяца сдали шесть соцобъектов

В Москве в январе-феврале 2025 года сдали шесть социальных объектов площадью примерно 40 тысяч квадратных метров, в том числе детский сад, школу, частный... РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T12:12:00+03:00

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2025-03-15T12:12:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. В Москве в январе-феврале 2025 года сдали шесть социальных объектов площадью примерно 40 тысяч квадратных метров, в том числе детский сад, школу, частный медицинский центр и три спорткомплекса, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город уделяет повышенное внимание строительству социальных учреждений. С начала года ввели в эксплуатацию детский сад, школу, частный медицинский центр и три физкультурно-оздоровительных комплекса совокупной площадью около 40 тысяч квадратных метров. Образовательные учреждения дали столице дополнительные 1175 мест. Новые объекты появились в районах Покровское-Стрешнево, Хорошёво-Мнёвники, Бирюлёво Восточное, Хамовники и других", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.Как отмечается в сообщении, учреждения были построены как за счет городского бюджета, та и за счет инвесторов.Крупнейшим из построенных в начале 2025 года соцобъектов стала школа на 12 тысяч квадратных метров в Покровском-Стрешневе, рассчитанная на 825 учеников. А детсад в районе Хорошёво-Мнёвники площадью 6,7 тысячи квадратных метров сможет принять 350 воспитанников.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в 2025-2026 годах в столице запланировано строительство около 150 детских садов, школ, поликлиник, больничных корпусов, спортивных комплексов и других социальных объектов.

https://ria.ru/20250314/efimov-2004936423.html

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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы