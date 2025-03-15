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В Чите проверят сообщения о смерти животных, отданных на передержку
В Чите проверят сообщения о смерти животных, отданных на передержку - РИА Новости, 15.03.2025
В Чите проверят сообщения о смерти животных, отданных на передержку
Полиция проверит сообщения в социальных сетях и СМИ о смерти собак и кошек, отданных на передержку жительнице Читы, заявил РИА Новости представитель... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T07:11:00+03:00
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ВЛАДИВОСТОК, 15 мар — РИА Новости. Полиция проверит сообщения в социальных сетях и СМИ о смерти собак и кошек, отданных на передержку жительнице Читы, заявил РИА Новости представитель пресс-службы управления МВД по Забайкальскому краю."Сотрудниками отдела полиции "Черновский" УМВД России по городу Чите проводится проверка по факту возможного жестокого обращения с животными в отношении жительницы Читы, которая, по предварительным данным, занималась передержкой домашних животных", — отметил собеседник агентства.По результатам проверки примут процессуальное решение. "Прокуратура взяла на контроль ход и результаты процессуальных проверок, организованных правоохранительными органами по публикациям в социальных сетях и средствах массовой информации о возможном жестоком обращении с животными в приюте краевого центра", — сказал агентству старший помощник прокурора Забайкальского края Евгений Синельников.В соцсетях вызвала резонанс история кота, умершего после передержки. Сообщалось, что домашнего любимца отдавали в хорошем состоянии, а забрали истощенным, с гниющими глазами, спасти его не удалось.Издание Zab.ru утверждает, что подобные случаи были и ранее. Многие владельцы, отдавшие домашних животных на передержку женщине по имени Дина, после забирали питомцев больными, грязными, истощенными. Уточнялось, что их содержали в доме в селе, хотя обещали оставлять в Чите. СМИ также опубликовало видео очевидца, где в груде трупов животных он запечатлел мертвого любимца. На кадрах видно, что умершие животные валяются по участку частного дома, а в одной из комнат "складированы" трупы собак и кошек. По некоторым данным, организовавшая передержку Дина якобы работает ветеринаром.
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происшествия, чита, министерство внутренних дел рф (мвд россии), забайкальский край
Происшествия, Чита, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Забайкальский край
В Чите проверят сообщения о смерти животных, отданных на передержку
Полиция проверит сообщения о смерти животных, отданных на передержку в Чите
ВЛАДИВОСТОК, 15 мар — РИА Новости. Полиция проверит сообщения в социальных сетях и СМИ о смерти собак и кошек, отданных на передержку жительнице Читы, заявил РИА Новости представитель пресс-службы управления МВД по Забайкальскому краю.
"Сотрудниками отдела полиции "Черновский" УМВД России по городу Чите
проводится проверка по факту возможного жестокого обращения с животными в отношении жительницы Читы, которая, по предварительным данным, занималась передержкой домашних животных", — отметил собеседник агентства.
По результатам проверки примут процессуальное решение.
"Прокуратура взяла на контроль ход и результаты процессуальных проверок, организованных правоохранительными органами по публикациям в социальных сетях и средствах массовой информации о возможном жестоком обращении с животными в приюте краевого центра", — сказал агентству старший помощник прокурора Забайкальского края
Евгений Синельников.
В соцсетях вызвала резонанс история кота, умершего после передержки. Сообщалось, что домашнего любимца отдавали в хорошем состоянии, а забрали истощенным, с гниющими глазами, спасти его не удалось.
Издание Zab.ru утверждает, что подобные случаи были и ранее. Многие владельцы, отдавшие домашних животных на передержку женщине по имени Дина, после забирали питомцев больными, грязными, истощенными. Уточнялось, что их содержали в доме в селе, хотя обещали оставлять в Чите. СМИ также опубликовало видео очевидца, где в груде трупов животных он запечатлел мертвого любимца. На кадрах видно, что умершие животные валяются по участку частного дома, а в одной из комнат "складированы" трупы собак и кошек. По некоторым данным, организовавшая передержку Дина якобы работает ветеринаром.