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В Смоленской области ветеранам ВОВ выплатят дополнительно 20 тысяч рублей

В Смоленской области ветеранам ВОВ выплатят дополнительно 20 тысяч рублей - РИА Новости, 14.03.2025

В Смоленской области ветеранам ВОВ выплатят дополнительно 20 тысяч рублей

Власти Смоленской области выплатят региональную надбавку в размере 20 тысяч рублей к единовременной федеральной выплате, установленной к 80-летию Победы по... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T16:37:00+03:00

2025-03-14T16:37:00+03:00

2025-03-14T16:37:00+03:00

смоленская область

василий анохин

россия

социальные выплаты

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Власти Смоленской области выплатят региональную надбавку в размере 20 тысяч рублей к единовременной федеральной выплате, установленной к 80-летию Победы по указу президента России, сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем телеграм-канале. Анохин провел заседание организационного комитета по подготовке и празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, на котором обсуждалась поддержка ветеранов. "Приняли решение добавить 20 тысяч рублей к единовременной федеральной выплате, установленной к юбилейной дате по указу нашего Владимира Владимировича Путина. Всего выплату и региональную надбавку получат более 3000 смолян. В их числе ветераны, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, их вдовы, труженики тыла и бывшие малолетние узники фашистских концлагерей", - написал Анохин. Губернатор также поручил усилить поддержку ветеранов, особенно по вопросам здоровья. "Круглый год наши медицинские и социальные работники делают все необходимое, чтобы наши герои хорошо себя чувствовали, получали всю необходимую помощь. В преддверии великого праздника мы также обязаны окружить их заботой и вниманием!" - подчеркнул Анохин.

https://ria.ru/20250314/kompaniya-2004941851.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

василий анохин, россия, социальные выплаты