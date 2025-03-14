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В Смоленской области ветеранам ВОВ выплатят дополнительно 20 тысяч рублей - РИА Новости, 14.03.2025
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
16:37 14.03.2025
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В Смоленской области ветеранам ВОВ выплатят дополнительно 20 тысяч рублей
В Смоленской области ветеранам ВОВ выплатят дополнительно 20 тысяч рублей - РИА Новости, 14.03.2025
В Смоленской области ветеранам ВОВ выплатят дополнительно 20 тысяч рублей
Власти Смоленской области выплатят региональную надбавку в размере 20 тысяч рублей к единовременной федеральной выплате, установленной к 80-летию Победы по... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T16:37:00+03:00
2025-03-14T16:37:00+03:00
смоленская область
василий анохин
россия
социальные выплаты
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Власти Смоленской области выплатят региональную надбавку в размере 20 тысяч рублей к единовременной федеральной выплате, установленной к 80-летию Победы по указу президента России, сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем телеграм-канале. Анохин провел заседание организационного комитета по подготовке и празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, на котором обсуждалась поддержка ветеранов. "Приняли решение добавить 20 тысяч рублей к единовременной федеральной выплате, установленной к юбилейной дате по указу нашего Владимира Владимировича Путина. Всего выплату и региональную надбавку получат более 3000 смолян. В их числе ветераны, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, их вдовы, труженики тыла и бывшие малолетние узники фашистских концлагерей", - написал Анохин. Губернатор также поручил усилить поддержку ветеранов, особенно по вопросам здоровья. "Круглый год наши медицинские и социальные работники делают все необходимое, чтобы наши герои хорошо себя чувствовали, получали всю необходимую помощь. В преддверии великого праздника мы также обязаны окружить их заботой и вниманием!" - подчеркнул Анохин.
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василий анохин, россия, социальные выплаты
Смоленская область, Василий Анохин, Россия, Социальные выплаты
В Смоленской области ветеранам ВОВ выплатят дополнительно 20 тысяч рублей

Анохин: Смоленские ветераны получат надбавку к выплате к юбилею Победы

© Фото : Василий Анохин/ВКонтактеГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© Фото : Василий Анохин/ВКонтакте
Губернатор Смоленской области Василий Анохин
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Власти Смоленской области выплатят региональную надбавку в размере 20 тысяч рублей к единовременной федеральной выплате, установленной к 80-летию Победы по указу президента России, сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем телеграм-канале.
Анохин провел заседание организационного комитета по подготовке и празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, на котором обсуждалась поддержка ветеранов.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
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"Приняли решение добавить 20 тысяч рублей к единовременной федеральной выплате, установленной к юбилейной дате по указу нашего Владимира Владимировича Путина. Всего выплату и региональную надбавку получат более 3000 смолян. В их числе ветераны, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, их вдовы, труженики тыла и бывшие малолетние узники фашистских концлагерей", - написал Анохин.
Губернатор также поручил усилить поддержку ветеранов, особенно по вопросам здоровья. "Круглый год наши медицинские и социальные работники делают все необходимое, чтобы наши герои хорошо себя чувствовали, получали всю необходимую помощь. В преддверии великого праздника мы также обязаны окружить их заботой и вниманием!" - подчеркнул Анохин.
 
Смоленская областьВасилий АнохинРоссияСоциальные выплаты
 
 
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