https://ria.ru/20250314/spetsoperatsiya-2005108800.html

Спецоперация, 14 марта: освобождение Гончаровки в Курской области

Спецоперация, 14 марта: освобождение Гончаровки в Курской области - РИА Новости, 14.03.2025

Спецоперация, 14 марта: освобождение Гончаровки в Курской области

Российские подразделения освободили Гончаровку в Курской области, потери ВСУ на разных направлениях за минувшую неделю составили до 10 780 человек, в течение... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T20:26:00+03:00

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Российские подразделения освободили Гончаровку в Курской области, потери ВСУ на разных направлениях за минувшую неделю составили до 10 780 человек, в течение недели освобождены также хутор Новенькое в Сумской области и три населенных пункта в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. Подразделения группировки войск "Север" освободили населенный пункт Гончаровка в Курской области, сообщили в Минобороны РФ. Потери украинских войск за неделю составили до 10 780 человек, за неделю нанесены 15 групповых ударов по военным объектам на Украине, говорится в сводке военного ведомства. В период с 8 по 14 марта освобождены, помимо населенных пунктов в Курской области, хутор Новенькое в Сумской области, населенные пункты Новомарково, Горького, Днепроэнергия и Константинополь в ДНР, сообщает ведомство. По данным Минобороны РФ, за неделю средствами ПВО были сбиты: самолет МиГ-29, 27 авиабомб JDAM, 2 ракеты "Нептун", 17 снарядов РСЗО HIMARS. Песков о переговорах с УиткоффомПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин в четверг поздно вечером принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, была предоставлена дополнительная информация российской стороне, через Уиткоффа Путин передал информацию и дополнительные сигналы для американского лидера Дональда Трампа. По словам Пескова, после того, как Уиткофф передаст Трампу информацию, Москва и Вашингтон будут определяться со сроками телефонного разговора Путина и Трампа, понимание, что он нужен, есть с двух сторон. Песков, отвечая на вопрос, есть ли основания испытывать осторожный оптимизм относительно перспектив урегулирования российско-украинского конфликта, высказался в одобрительном ключе, так как "президент солидаризирован с позицией господина Трампа". Вместе с тем Трамп заявил о "хороших и продуктивных дискуссиях" с Путиным в четверг, выразив мнение о высоких шансах разрешения ситуации вокруг Украины. Также он попросил президента России "пощадить полностью окруженные" силы ВСУ. Осторожный оптимизмСоветник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что Вашингтон испытывает осторожный оптимизм относительно перспектив украинского урегулирования, решения о следующих шагах будут приняты на основе информации от побывавшего в Москве спецпосланника Стива Уиткоффа. Он добавил, что побывавший с визитом в Москве Уиткофф "привезет для оценки" информацию о состоявшихся контактах, чтобы американский лидер принял решение о следующих шагах. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт ранее сообщала, что Уиткофф посетит Москву с целью "убедить" российскую сторону подписать соглашение о прекращении огня на Украине. Как сообщил позднее помощник президента РФ Юрий Ушаков, вечером в четверг Уиткофф должен был встретиться с Путиным в закрытом формате. В ночь на пятницу самолет Уиткоффа, как следует из данных сервиса Flightradar, покинул Россию. Генсек НАТО Марк Рютте оптимистично оценивает возможность прекращения боевых действий на Украине в 2025 году и надеется, что это произойдет даже раньше. При этом он не считает, что альянс будет участвовать в обеспечении прекращения огня на Украине в случае перемирия. Рютте подчеркнул, что гарантии безопасности для Киева могут обсуждаться только после заключения перемирия. Между тем премьер Украины Денис Шмыгаль утверждает, что Киев не собирается уступать свои территории, директив по обсуждению данного вопроса не было. Ранее госсекретарь США Марк Рубио заявил, что Вашингтон на переговорах с украинской стороной в Джидде обсуждал территориальные уступки. Он сказал, что гарантии безопасности для Киева предполагают сдерживание Украины для обеспечения мира, однако есть необходимость обсудить этот вопрос. Он отметил, что в Джидде тема использования проекта Стамбульских договоренностей в качестве ориентира для заключения мирного соглашения не обсуждалась. Убит неонацист ГанулВ Одессе убит радикальный националист Демьян Ганул - организатор беспорядков у Дома профсоюзов и поджога здания, из-за чего 2 мая 2014 года погибли почти 50 человек, заявил украинский депутат Алексей Гончаренко*. Украинские СМИ назвали имя подозреваемого в убийстве радикального националиста Ганула. Издание "Страна. ua" сообщило, что в январе он оформил загранпаспорт на имя - Кочу Сергей Васильевич 21 июля 1972 года рождения. Ганул - организатор беспорядков у Дома профсоюзов в Одессе и поджога здания, из-за чего 2 мая 2014 года погибли почти 50 человек. В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Палаточный городок был разрушен, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали. Как сообщают украинские СМИ, Ганул руководил силовым крылом националистической организации "Правый сектор"**. После событий 2 мая 2014 года проводил акции против одесситов, пытавшихся почтить память погибших в пожаре и во время столкновений у Дома профсоюзов. Судя по фотографиям в соцсетях Ганула, он с соратниками приносил к месту трагедии шашлыки, заявив, что они символизируют заживо сгоревших при пожаре антимайдановцев. После Ганул активно боролся с советской и русской символикой: участвовал в разрушении памятников и барельефов, срывал концерты российских исполнителей и активно преследовал русскоговорящих жителей Одессы. В январе 2025 года Ганул угрожал расправой мэру Одессы Геннадию Труханову из-за подаренного тому юбилейного торта, украшенного книгами русскоязычных писателей-одесситов. После начала СВО Ганул активно боролся с противниками мобилизации и людьми, критиковавшими насильственные действия сотрудников военкоматов на Украине. В июле 2024 года в Одессе Ганул участвовал в избиении и похищении фитнес-тренера, критиковавшего военкомов. Басманный суд Москвы в апреле 2024 года заочно арестовал Ганула по обвинению в уничтожении воинских захоронений и памятников, а также в нападении на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов** Организация признана террористической и запрещена в России

https://ria.ru/20250314/spetsoperatsiya-2005026230.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Пять украинских пограничников сдались в плен Российским военным в Харьковской области Пять украинских пограничников сдались в плен бойцам группировки войск "Запад" в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Снятое с разведывательного коптера видео со сдачей боевиков ВСУ в плен передано в распоряжение агентства. 2025-03-14T20:26 true PT0M49S

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Наталья Макарова

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