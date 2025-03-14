https://ria.ru/20250314/sanktsii-2005055531.html

Совет ЕС заявил о продлении персональных санкций против России

Совет ЕС заявил о продлении персональных санкций против России - РИА Новости, 14.03.2025

Совет ЕС заявил о продлении персональных санкций против России

Совет ЕС официально заявил о продлении до 15 сентября 2025 года персональных санкций против РФ, из списка исключены четыре фигуранта, говорится в... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T17:13:00+03:00

2025-03-14T17:13:00+03:00

2025-03-14T17:24:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 14 мар – РИА Новости. Совет ЕС официально заявил о продлении до 15 сентября 2025 года персональных санкций против РФ, из списка исключены четыре фигуранта, говорится в распространенном заявлении Совета.Ранее источник в ЕС сообщил РИА Новости, что страны союза после долгих дискуссий в последний момент согласовали продление персональных антироссийских мер еще на полгода. Срок действия санкций истекал 15 марта."Совет ЕС принял решение продлить ограничительные меры против ответственных за угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины на шесть месяцев - до 15 сентября 2025 года", - говорится в документе.Имена исключенных четырех фигурантов станут известны после публикации позднее решения в официальном журнале Евросоюза. Кроме того, согласно заявлению, из списка также удалили записи еще трех ранее скончавшихся физлиц.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС вел уже 16 пакетов санкций против России.После принятия 16-го пакета антироссийских санкций ЕС под европейскими ограничениями из-за Украины находятся порядка 2,4 тысячи физлиц и организаций. Гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом.В ЕС действуют антироссийские режимы санкций за "нарушение и угрозу независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины" (блок персональных санкций), "за подрыв суверенитета Украины" (экономические секторальные санкции), "за внутреннюю ситуацию в России". Российские фигуранты числятся также в списках в рамках глобальных режимов ЕС за "распространение и применение химического оружия", "нарушения прав человека", "киберпреступления". В октябре 2024 года Совет ЕС утвердил новый режим антироссийских санкций за якобы "дестабилизирующие действия за рубежом".Всего же в ЕС действуют уже более 40 разных санкционных режимов.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20250314/fridman-2005000782.html

https://ria.ru/20250314/es-2004945328.html

https://rsport.ria.ru/20250314/degtjarev-2005044754.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, евросоюз, санкции, санкции в отношении россии, в мире