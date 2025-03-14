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Путин отметил важность изучения и сохранения снежного барса
Путин отметил важность изучения и сохранения снежного барса - РИА Новости, 14.03.2025
Путин отметил важность изучения и сохранения снежного барса
Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей международной конференции "Изучение и сохранение снежного барса в мире... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T11:11:00+03:00
2025-03-14T11:11:00+03:00
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей международной конференции "Изучение и сохранение снежного барса в мире. Объединение усилий", отметив, что благодаря их энтузиазму формируется бережное отношение к природе и укрепляется экологическая культура, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "B этой связи отмечу значимую, плодотворную деятельность Межрегиональной ассоциации "Центр по изучению и сохранению снежного барса Ирбис". В тесном сотрудничестве с представителями власти, учёными-зоологами, экологами, краеведами, сотрудниками заповедников, добровольцами центру удалось добиться ощутимых результатов в деле сохранения ирбиса, обеспечения безопасной, комфортной среды его обитания. И конечно, отрадно, что во многом благодаря вашему энтузиазму и подвижничеству в обществе, особенно среди молодёжи, формируется бережное отношение к природе, укрепляются основы экологической культуры", - говорится в телеграмме. Президент отметил, что сегодня по всей стране успешно воплощаются в жизнь востребованные научно-исследовательские, просветительские, творческие проекты, организуются экспедиции и рейды, призванные содействовать большому и очень важному делу – сбережению уникального природного наследия, увеличению численности редких и исчезающих видов животных и растений, в том числе снежного барса. "Желаю вам успехов в благородной работе и всего наилучшего", - добавляется в телеграмме.
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РИА Новости
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россия, владимир путин
Путин отметил важность изучения и сохранения снежного барса
Путин: благодаря энтузиазму формируется бережное отношение к природе
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей международной конференции "Изучение и сохранение снежного барса в мире. Объединение усилий", отметив, что благодаря их энтузиазму формируется бережное отношение к природе и укрепляется экологическая культура, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"B этой связи отмечу значимую, плодотворную деятельность Межрегиональной ассоциации "Центр по изучению и сохранению снежного барса Ирбис". В тесном сотрудничестве с представителями власти, учёными-зоологами, экологами, краеведами, сотрудниками заповедников, добровольцами центру удалось добиться ощутимых результатов в деле сохранения ирбиса, обеспечения безопасной, комфортной среды его обитания. И конечно, отрадно, что во многом благодаря вашему энтузиазму и подвижничеству в обществе, особенно среди молодёжи, формируется бережное отношение к природе, укрепляются основы экологической культуры", - говорится в телеграмме.
Президент отметил, что сегодня по всей стране успешно воплощаются в жизнь востребованные научно-исследовательские, просветительские, творческие проекты, организуются экспедиции и рейды, призванные содействовать большому и очень важному делу – сбережению уникального природного наследия, увеличению численности редких и исчезающих видов животных и растений, в том числе снежного барса.
"Желаю вам успехов в благородной работе и всего наилучшего", - добавляется в телеграмме.