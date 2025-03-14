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Прирост рабочих мест в сфере бытовых услуг Подмосковья составил 1,1 тысячи - РИА Новости, 14.03.2025
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Новости Подмосковья
 
18:03 14.03.2025
https://ria.ru/20250314/podmoskove-2005062368.html
Прирост рабочих мест в сфере бытовых услуг Подмосковья составил 1,1 тысячи
Прирост рабочих мест в сфере бытовых услуг Подмосковья составил 1,1 тысячи - РИА Новости, 14.03.2025
Прирост рабочих мест в сфере бытовых услуг Подмосковья составил 1,1 тысячи
Прирост рабочих мест в сфере бытовых услуг в Подмосковье составил более 1,1 тысячи единиц в 2024 году, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T18:03:00+03:00
2025-03-14T18:03:00+03:00
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Прирост рабочих мест в сфере бытовых услуг в Подмосковье составил более 1,1 тысячи единиц в 2024 году, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. В преддверии Дня работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства ведомство выразило благодарность специалистам, работающим в этой сфере. По словам министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергея Двойных, в Подмосковье действует более 21 тысячи предприятий бытового обслуживания населения. Численность сотрудников, которые заняты в отрасли превышает 87 тысяч человек. "Ежедневно специалисты делают жизнь комфортнее и чище – жители регулярно пользуются услугами банных комплексов, ателье, прачечных, ремонта и технического обслуживания бытовой техники, транспортных средств, фотоателье, парикмахерских и салонов красоты. Поздравляю с профессиональным праздником", – приводит пресс-служба слова Двойных.
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московская область (подмосковье), работа
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Работа
Прирост рабочих мест в сфере бытовых услуг Подмосковья составил 1,1 тысячи

Число рабочих мест в сфере бытового услуг в Подмосковье выросло на 1,1 тысячи

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Прирост рабочих мест в сфере бытовых услуг в Подмосковье составил более 1,1 тысячи единиц в 2024 году, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В преддверии Дня работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства ведомство выразило благодарность специалистам, работающим в этой сфере.
Химпредприятия Подмосковья отгрузили продукцию почти на 400 млрд рублей - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Химпредприятия Подмосковья отгрузили продукцию почти на 400 млрд рублей
Вчера, 16:12
По словам министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергея Двойных, в Подмосковье действует более 21 тысячи предприятий бытового обслуживания населения. Численность сотрудников, которые заняты в отрасли превышает 87 тысяч человек.
"Ежедневно специалисты делают жизнь комфортнее и чище – жители регулярно пользуются услугами банных комплексов, ателье, прачечных, ремонта и технического обслуживания бытовой техники, транспортных средств, фотоателье, парикмахерских и салонов красоты. Поздравляю с профессиональным праздником", – приводит пресс-служба слова Двойных.
 
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