https://ria.ru/20250314/podmoskove-2005062368.html
Прирост рабочих мест в сфере бытовых услуг Подмосковья составил 1,1 тысячи
Прирост рабочих мест в сфере бытовых услуг Подмосковья составил 1,1 тысячи - РИА Новости, 14.03.2025
Прирост рабочих мест в сфере бытовых услуг Подмосковья составил 1,1 тысячи
Прирост рабочих мест в сфере бытовых услуг в Подмосковье составил более 1,1 тысячи единиц в 2024 году, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T18:03:00+03:00
2025-03-14T18:03:00+03:00
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Прирост рабочих мест в сфере бытовых услуг в Подмосковье составил более 1,1 тысячи единиц в 2024 году, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. В преддверии Дня работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства ведомство выразило благодарность специалистам, работающим в этой сфере. По словам министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергея Двойных, в Подмосковье действует более 21 тысячи предприятий бытового обслуживания населения. Численность сотрудников, которые заняты в отрасли превышает 87 тысяч человек. "Ежедневно специалисты делают жизнь комфортнее и чище – жители регулярно пользуются услугами банных комплексов, ателье, прачечных, ремонта и технического обслуживания бытовой техники, транспортных средств, фотоателье, парикмахерских и салонов красоты. Поздравляю с профессиональным праздником", – приводит пресс-служба слова Двойных.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье), работа
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Работа
Прирост рабочих мест в сфере бытовых услуг Подмосковья составил 1,1 тысячи
Число рабочих мест в сфере бытового услуг в Подмосковье выросло на 1,1 тысячи
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Прирост рабочих мест в сфере бытовых услуг в Подмосковье составил более 1,1 тысячи единиц в 2024 году, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В преддверии Дня работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства ведомство выразило благодарность специалистам, работающим в этой сфере.
По словам министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергея Двойных, в Подмосковье
действует более 21 тысячи предприятий бытового обслуживания населения. Численность сотрудников, которые заняты в отрасли превышает 87 тысяч человек.
"Ежедневно специалисты делают жизнь комфортнее и чище – жители регулярно пользуются услугами банных комплексов, ателье, прачечных, ремонта и технического обслуживания бытовой техники, транспортных средств, фотоателье, парикмахерских и салонов красоты. Поздравляю с профессиональным праздником", – приводит пресс-служба слова Двойных.