https://ria.ru/20250314/medali-2005124185.html

Генконсул России в Анталье вручил ветеранам медали к 80-летию Победы

Генконсул России в Анталье вручил ветеранам медали к 80-летию Победы - РИА Новости, 14.03.2025

Генконсул России в Анталье вручил ветеранам медали к 80-летию Победы

Генконсул РФ в Анталье Сергей Ветрик вручил ветеранам Великой Отечественной войны юбилейные медали, поздравив их с наступающим 80-летием Победы, сообщили РИА... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T21:42:00+03:00

2025-03-14T21:42:00+03:00

2025-03-14T21:42:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

турция

анталья (провинция)

алексей ерхов

80-летие победы в великой отечественной войне

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АНКАРА, 14 мар – РИА Новости. Генконсул РФ в Анталье Сергей Ветрик вручил ветеранам Великой Отечественной войны юбилейные медали, поздравив их с наступающим 80-летием Победы, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства РФ в Турции. "Генеральный консул России в Анталье Сергей Ветрик по поручению посла России в Турции Алексея Ерхова вручил проживающим в городе Аланья ветеранам Великой Отечественной войны юбилейные медали "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" от имени президента Российской Федерации и поздравил их с наступающим 80-летием Великой Победы", - сообщили в диппредставительстве.Награждение ветеранов - важная и почётная миссия российских загранучреждений в Турции, которая стала доброй традицией. "Мы вспоминаем великий подвиг народа Советского Союза, который продемонстрировал многочисленные примеры героизма, самопожертвования и настоящего патриотизма. В ходе мероприятия в международной школе Классика-М состоялось также открытие "Стены памяти" с портретами участников Великой Отечественной войны, на котором учащиеся школы выступили с патриотическими творческими номерами", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250104/shos-1992464337.html

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турция

анталья (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, турция, анталья (провинция), алексей ерхов, 80-летие победы в великой отечественной войне