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Генконсул России в Анталье вручил ветеранам медали к 80-летию Победы - РИА Новости, 14.03.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
21:42 14.03.2025
https://ria.ru/20250314/medali-2005124185.html
Генконсул России в Анталье вручил ветеранам медали к 80-летию Победы
Генконсул России в Анталье вручил ветеранам медали к 80-летию Победы - РИА Новости, 14.03.2025
Генконсул России в Анталье вручил ветеранам медали к 80-летию Победы
Генконсул РФ в Анталье Сергей Ветрик вручил ветеранам Великой Отечественной войны юбилейные медали, поздравив их с наступающим 80-летием Победы, сообщили РИА... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T21:42:00+03:00
2025-03-14T21:42:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
турция
анталья (провинция)
алексей ерхов
80-летие победы в великой отечественной войне
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АНКАРА, 14 мар – РИА Новости. Генконсул РФ в Анталье Сергей Ветрик вручил ветеранам Великой Отечественной войны юбилейные медали, поздравив их с наступающим 80-летием Победы, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства РФ в Турции. &quot;Генеральный консул России в Анталье Сергей Ветрик по поручению посла России в Турции Алексея Ерхова вручил проживающим в городе Аланья ветеранам Великой Отечественной войны юбилейные медали &quot;80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов&quot; от имени президента Российской Федерации и поздравил их с наступающим 80-летием Великой Победы&quot;, - сообщили в диппредставительстве.Награждение ветеранов - важная и почётная миссия российских загранучреждений в Турции, которая стала доброй традицией. "Мы вспоминаем великий подвиг народа Советского Союза, который продемонстрировал многочисленные примеры героизма, самопожертвования и настоящего патриотизма. В ходе мероприятия в международной школе Классика-М состоялось также открытие "Стены памяти" с портретами участников Великой Отечественной войны, на котором учащиеся школы выступили с патриотическими творческими номерами", - говорится в сообщении.
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россия, турция, анталья (провинция), алексей ерхов, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Турция, Анталья (провинция), Алексей Ерхов, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Генконсул России в Анталье вручил ветеранам медали к 80-летию Победы

Генконсул РФ в Анталье вручил ветеранам ВОВ юбилейные медали к 80-летию Победы

© РИА Новости / Константин МихальчевскийНаграды ветерана Великой Отечественной войны
Награды ветерана Великой Отечественной войны - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Награды ветерана Великой Отечественной войны. Архивное фото
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АНКАРА, 14 мар – РИА Новости. Генконсул РФ в Анталье Сергей Ветрик вручил ветеранам Великой Отечественной войны юбилейные медали, поздравив их с наступающим 80-летием Победы, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства РФ в Турции.
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"Генеральный консул России в Анталье Сергей Ветрик по поручению посла России в Турции Алексея Ерхова вручил проживающим в городе Аланья ветеранам Великой Отечественной войны юбилейные медали "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" от имени президента Российской Федерации и поздравил их с наступающим 80-летием Великой Победы", - сообщили в диппредставительстве.

Награждение ветеранов - важная и почётная миссия российских загранучреждений в Турции, которая стала доброй традицией.
"Мы вспоминаем великий подвиг народа Советского Союза, который продемонстрировал многочисленные примеры героизма, самопожертвования и настоящего патриотизма. В ходе мероприятия в международной школе Классика-М состоялось также открытие "Стены памяти" с портретами участников Великой Отечественной войны, на котором учащиеся школы выступили с патриотическими творческими номерами", - говорится в сообщении.
Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Нурлан Ермекбаев - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияТурцияАнталья (провинция)Алексей Ерхов80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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