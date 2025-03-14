https://ria.ru/20250314/medali-2005124185.html
Генконсул России в Анталье вручил ветеранам медали к 80-летию Победы
Генконсул России в Анталье вручил ветеранам медали к 80-летию Победы - РИА Новости, 14.03.2025
Генконсул России в Анталье вручил ветеранам медали к 80-летию Победы
Генконсул РФ в Анталье Сергей Ветрик вручил ветеранам Великой Отечественной войны юбилейные медали, поздравив их с наступающим 80-летием Победы, сообщили РИА... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T21:42:00+03:00
2025-03-14T21:42:00+03:00
2025-03-14T21:42:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
турция
анталья (провинция)
алексей ерхов
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772652944_0:208:2000:1333_1920x0_80_0_0_a4e93387645421bf5ca3a238221ce9a1.jpg
АНКАРА, 14 мар – РИА Новости. Генконсул РФ в Анталье Сергей Ветрик вручил ветеранам Великой Отечественной войны юбилейные медали, поздравив их с наступающим 80-летием Победы, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства РФ в Турции. "Генеральный консул России в Анталье Сергей Ветрик по поручению посла России в Турции Алексея Ерхова вручил проживающим в городе Аланья ветеранам Великой Отечественной войны юбилейные медали "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" от имени президента Российской Федерации и поздравил их с наступающим 80-летием Великой Победы", - сообщили в диппредставительстве.Награждение ветеранов - важная и почётная миссия российских загранучреждений в Турции, которая стала доброй традицией. "Мы вспоминаем великий подвиг народа Советского Союза, который продемонстрировал многочисленные примеры героизма, самопожертвования и настоящего патриотизма. В ходе мероприятия в международной школе Классика-М состоялось также открытие "Стены памяти" с портретами участников Великой Отечественной войны, на котором учащиеся школы выступили с патриотическими творческими номерами", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250104/shos-1992464337.html
россия
турция
анталья (провинция)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772652944_223:0:2000:1333_1920x0_80_0_0_44efe8422d2044c67c671ab1ae0cd737.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, турция, анталья (провинция), алексей ерхов, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Турция, Анталья (провинция), Алексей Ерхов, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Генконсул России в Анталье вручил ветеранам медали к 80-летию Победы
Генконсул РФ в Анталье вручил ветеранам ВОВ юбилейные медали к 80-летию Победы