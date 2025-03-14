https://ria.ru/20250314/krasnodar-2005050282.html

В Краснодаре троих подростков арестовали за поджог ж/д шкафов

В Краснодаре троих подростков арестовали за поджог ж/д шкафов - РИА Новости, 14.03.2025

В Краснодаре троих подростков арестовали за поджог ж/д шкафов

Трое подростков подозреваются в совершении поджогов на железной дороге в Краснодаре, заведено дело о теракте, несовершеннолетние арестованы, сообщили в Западном РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T16:50:00+03:00

2025-03-14T16:50:00+03:00

2025-03-14T16:50:00+03:00

происшествия

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КРАСНОДАР, 14 мар - РИА Новости. Трое подростков подозреваются в совершении поджогов на железной дороге в Краснодаре, заведено дело о теракте, несовершеннолетние арестованы, сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ. "В начале марта 2025 года подозреваемые в ходе переписки с ранее неизвестным лицом в одном из мессенджеров согласились за денежное вознаграждение выполнить задание, направленное на дестабилизацию деятельности железной дороги. Они, распределив роли между собой, подготовившись к совершению преступления, находясь на 667 километре перегона железнодорожных станций "Краснодар Сортировочный – Лорис" в Краснодарском крае, совершили поджог релейных и батарейных шкафов, после чего скрылись с места", - говорится в сообщении. Трое несовершеннолетних подозреваемых были установлены и задержаны краевым УФСБ и полицией. По ходатайству следователя судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт).

https://ria.ru/20250313/kaliningrad-2004707939.html

https://ria.ru/20250122/sk-1994929870.html

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происшествия, россия, краснодар, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф)