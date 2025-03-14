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В Краснодаре троих подростков арестовали за поджог ж/д шкафов - РИА Новости, 14.03.2025
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16:50 14.03.2025
https://ria.ru/20250314/krasnodar-2005050282.html
В Краснодаре троих подростков арестовали за поджог ж/д шкафов
В Краснодаре троих подростков арестовали за поджог ж/д шкафов - РИА Новости, 14.03.2025
В Краснодаре троих подростков арестовали за поджог ж/д шкафов
Трое подростков подозреваются в совершении поджогов на железной дороге в Краснодаре, заведено дело о теракте, несовершеннолетние арестованы, сообщили в Западном РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T16:50:00+03:00
2025-03-14T16:50:00+03:00
происшествия
россия
краснодар
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 14 мар - РИА Новости. Трое подростков подозреваются в совершении поджогов на железной дороге в Краснодаре, заведено дело о теракте, несовершеннолетние арестованы, сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ. "В начале марта 2025 года подозреваемые в ходе переписки с ранее неизвестным лицом в одном из мессенджеров согласились за денежное вознаграждение выполнить задание, направленное на дестабилизацию деятельности железной дороги. Они, распределив роли между собой, подготовившись к совершению преступления, находясь на 667 километре перегона железнодорожных станций "Краснодар Сортировочный – Лорис" в Краснодарском крае, совершили поджог релейных и батарейных шкафов, после чего скрылись с места", - говорится в сообщении. Трое несовершеннолетних подозреваемых были установлены и задержаны краевым УФСБ и полицией. По ходатайству следователя судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт).
https://ria.ru/20250313/kaliningrad-2004707939.html
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происшествия, россия, краснодар, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Краснодар, Краснодарский край, Следственный комитет России (СК РФ)
В Краснодаре троих подростков арестовали за поджог ж/д шкафов

СК: в Краснодаре троих подростков арестовали за поджог ж/д шкафов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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КРАСНОДАР, 14 мар - РИА Новости. Трое подростков подозреваются в совершении поджогов на железной дороге в Краснодаре, заведено дело о теракте, несовершеннолетние арестованы, сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.
"В начале марта 2025 года подозреваемые в ходе переписки с ранее неизвестным лицом в одном из мессенджеров согласились за денежное вознаграждение выполнить задание, направленное на дестабилизацию деятельности железной дороги. Они, распределив роли между собой, подготовившись к совершению преступления, находясь на 667 километре перегона железнодорожных станций "Краснодар Сортировочный – Лорис" в Краснодарском крае, совершили поджог релейных и батарейных шкафов, после чего скрылись с места", - говорится в сообщении.
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
В Калининграде подростка арестовали за поджог вышек сотовой связи
13 марта, 11:51
Трое несовершеннолетних подозреваемых были установлены и задержаны краевым УФСБ и полицией. По ходатайству следователя судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт).
Задержание подростков, подозреваемых в поджоге релейного шкафа в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
На Урале подростки подожгли релейный шкаф за вознаграждение
22 января, 10:10
 
ПроисшествияРоссияКраснодарКраснодарский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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