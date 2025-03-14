https://ria.ru/20250314/kompaniya-2004941851.html
В Смоленской области открылась инновационная компания по обработке металлов
В Смоленской области открылась инновационная компания по обработке металлов - РИА Новости, 14.03.2025
В Смоленской области открылась инновационная компания по обработке металлов
В Смоленской области в особой экономической зоне "Стабна" открылась инновационная компания в сфере обработки металлов и 3D-печати "Горизонт покрытий", сообщил... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T11:26:00+03:00
2025-03-14T11:26:00+03:00
2025-03-14T11:26:00+03:00
смоленская область
василий анохин
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. В Смоленской области в особой экономической зоне "Стабна" открылась инновационная компания в сфере обработки металлов и 3D-печати "Горизонт покрытий", сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин. Он отметил, что предприятие в ближайшие два года построит производственный комплекс и начнет выпускать свыше 200 тонн металлических порошков в год. Они применяются в изготовлении сплавов для современного промышленного оборудования. "Инвестиции в проект составят более 800 миллионов рублей. Будет создано от 30 новых рабочих мест", — написал Анохин в своем телеграм-канале. По официальным данным, инвестор уже приобрел земельный участок на территории ОЭЗ "Стабна", в скорое время приступит к строительству промышленных объектов. Правительство области окажет инвестору необходимое содействие в реализации проекта, заключил губернатор.
https://ria.ru/20250313/anokhin-2004872007.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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василий анохин
Смоленская область, Василий Анохин
В Смоленской области открылась инновационная компания по обработке металлов
В зоне "Стабна" открылась компания по обработке металлов "Горизонт покрытий"
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. В Смоленской области в особой экономической зоне "Стабна" открылась инновационная компания в сфере обработки металлов и 3D-печати "Горизонт покрытий", сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин.
Он отметил, что предприятие в ближайшие два года построит производственный комплекс и начнет выпускать свыше 200 тонн металлических порошков в год. Они применяются в изготовлении сплавов для современного промышленного оборудования.
"Инвестиции в проект составят более 800 миллионов рублей. Будет создано от 30 новых рабочих мест", — написал Анохин
в своем телеграм-канале.
По официальным данным, инвестор уже приобрел земельный участок на территории ОЭЗ "Стабна", в скорое время приступит к строительству промышленных объектов.
Правительство области окажет инвестору необходимое содействие в реализации проекта, заключил губернатор.