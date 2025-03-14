https://ria.ru/20250314/kompaniya-2004941851.html

В Смоленской области открылась инновационная компания по обработке металлов

В Смоленской области открылась инновационная компания по обработке металлов - РИА Новости, 14.03.2025

В Смоленской области открылась инновационная компания по обработке металлов

В Смоленской области в особой экономической зоне "Стабна" открылась инновационная компания в сфере обработки металлов и 3D-печати "Горизонт покрытий", сообщил... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T11:26:00+03:00

2025-03-14T11:26:00+03:00

2025-03-14T11:26:00+03:00

смоленская область

василий анохин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982392296_0:73:2064:1234_1920x0_80_0_0_7dba40ea1f1cfee5a9d46e14ea1732cf.jpg

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. В Смоленской области в особой экономической зоне "Стабна" открылась инновационная компания в сфере обработки металлов и 3D-печати "Горизонт покрытий", сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин. Он отметил, что предприятие в ближайшие два года построит производственный комплекс и начнет выпускать свыше 200 тонн металлических порошков в год. Они применяются в изготовлении сплавов для современного промышленного оборудования. "Инвестиции в проект составят более 800 миллионов рублей. Будет создано от 30 новых рабочих мест", — написал Анохин в своем телеграм-канале. По официальным данным, инвестор уже приобрел земельный участок на территории ОЭЗ "Стабна", в скорое время приступит к строительству промышленных объектов. Правительство области окажет инвестору необходимое содействие в реализации проекта, заключил губернатор.

https://ria.ru/20250313/anokhin-2004872007.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

василий анохин