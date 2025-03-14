https://ria.ru/20250314/hinshtejn-2004998482.html

Курская область обратится в ГВСУ из-за осквернения храмов боевиками ВСУ

Курская область обратится в ГВСУ из-за осквернения храмов боевиками ВСУ - РИА Новости, 14.03.2025

Курская область обратится в ГВСУ из-за осквернения храмов боевиками ВСУ

Украинские нацисты умышленно оскверняют православные храмы, Курская область направит заявления в Главное военно-следственное управление (ГВСУ) для возбуждения... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T13:34:00+03:00

2025-03-14T13:34:00+03:00

2025-03-14T13:35:00+03:00

религия

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александр хинштейн

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владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Украинские нацисты умышленно оскверняют православные храмы, Курская область направит заявления в Главное военно-следственное управление (ГВСУ) для возбуждения уголовных дел, заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн. В пятницу Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале, что встретился с заместителем председателя СК РФ — руководителем ГВСУ генерал-лейтенантом юстиции Константином Корпусовым, побывавшем в Курской области с рабочей поездкой. "Со своей стороны попросил Константина Евгеньевича взять на контроль многочисленные факты варварства и вандализма оккупантов по отношению к объектам культурного наследия, нашим памятникам истории и культуры. В "Белой книге", которую мы сегодня формируем, уже значится 48 разрушенных или пострадавших ОКН (объектов культурного наследия – ред.) в приграничье. В их числе немало православных храмов, которые нацисты умышленно оскверняют. Все это - также основание для возбуждения уголовных дел. Соответствующие заявления в ГВСУ мы направим", - написал Хинштейн. Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин 12 марта провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов. Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен 430 боевиков. Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область. Путин поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника в Курской области и полностью освободить территории.

https://ria.ru/20250314/vsu-2004937068.html

https://ria.ru/20240823/maroderstvo-1968009454.html

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курская область, россия, сумская область, александр хинштейн, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)