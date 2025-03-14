https://ria.ru/20250314/golosovanie-2005074500.html

Эксперты оценили подключение к голосованию за проект цирка в Москве детей

Эксперты оценили подключение к голосованию за проект цирка в Москве детей - РИА Новости, 14.03.2025

Эксперты оценили подключение к голосованию за проект цирка в Москве детей

Подключение к процессу городского голосования за проект нового здания Большого Московского цирка детей и подростков является беспрецедентным, рассказал бывший... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T18:12:00+03:00

2025-03-14T18:12:00+03:00

2025-03-14T18:12:00+03:00

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Подключение к процессу городского голосования за проект нового здания Большого Московского цирка детей и подростков является беспрецедентным, рассказал бывший спикер Мосгордумы, президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что большинство москвичей в голосовании на платформе "Активный гражданин" выбрали для планируемого к постройке в Мнёвниковской пойме нового здания Большого Московского цирка визуальную концепцию бюро Apex. Она и станет основой дальнейшего проекта."Беспрецедентным стало подключение к процессу городского голосования детей и подростков за счет запуска программы "Активный гражданин – детям", интегрированной с приложением Московской электронной школы. Впервые в мировой практике цифровая среда учла мнение горожан всех возрастов. Это особенно важно, так как именно дети – ключевая аудитория будущего цирка", - отметил он.По словам Платонова, с инфраструктурной точки зрения процесс утверждения нового цирка включал рассмотрение самых разных проектов и локаций, а также учёт мнений специалистов – архитекторов, градостроителей, транспортников, деятелей искусства и мастеров циркового жанра. Благодаря такому подходу удалось обеспечить глубокую и вдумчивую проработку будущего объекта.Новый цирк станет не только современной развлекательной платформой мирового уровня, но и важным драйвером развития крупного района Москвы. Он создаст новые точки притяжения, станет стимулом для развития малого и среднего бизнеса, улучшит логистику и обогатит культурно-досуговую среду, отметил бывший спикер Мосгордумы.В свою очередь урбанист Андрей Сологубовский отметил, что голосование по строительству нового цирка показало открытость города к диалогу с жителями."Новый цирк является интересной инновационной площадкой, где будут проводиться не только цирковые шоу, но и созданы площадки для активного отдыха маленьких москвичей. Архитектурная концепция подчеркивает зрелищность циркового искусства, атмосферу волшебства и восхищения мастерством артистов", - добавил он.

https://realty.ria.ru/20250314/moskva-2004947309.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

владимир платонов, сергей собянин, московская городская дума, москва