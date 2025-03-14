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Эксперты оценили подключение к голосованию за проект цирка в Москве детей - РИА Новости, 14.03.2025
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Эксперты оценили подключение к голосованию за проект цирка в Москве детей
Эксперты оценили подключение к голосованию за проект цирка в Москве детей - РИА Новости, 14.03.2025
Эксперты оценили подключение к голосованию за проект цирка в Москве детей
Подключение к процессу городского голосования за проект нового здания Большого Московского цирка детей и подростков является беспрецедентным, рассказал бывший... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T18:12:00+03:00
2025-03-14T18:12:00+03:00
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владимир платонов
сергей собянин
московская городская дума
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Подключение к процессу городского голосования за проект нового здания Большого Московского цирка детей и подростков является беспрецедентным, рассказал бывший спикер Мосгордумы, президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что большинство москвичей в голосовании на платформе "Активный гражданин" выбрали для планируемого к постройке в Мнёвниковской пойме нового здания Большого Московского цирка визуальную концепцию бюро Apex. Она и станет основой дальнейшего проекта."Беспрецедентным стало подключение к процессу городского голосования детей и подростков за счет запуска программы "Активный гражданин – детям", интегрированной с приложением Московской электронной школы. Впервые в мировой практике цифровая среда учла мнение горожан всех возрастов. Это особенно важно, так как именно дети – ключевая аудитория будущего цирка", - отметил он.По словам Платонова, с инфраструктурной точки зрения процесс утверждения нового цирка включал рассмотрение самых разных проектов и локаций, а также учёт мнений специалистов – архитекторов, градостроителей, транспортников, деятелей искусства и мастеров циркового жанра. Благодаря такому подходу удалось обеспечить глубокую и вдумчивую проработку будущего объекта.Новый цирк станет не только современной развлекательной платформой мирового уровня, но и важным драйвером развития крупного района Москвы. Он создаст новые точки притяжения, станет стимулом для развития малого и среднего бизнеса, улучшит логистику и обогатит культурно-досуговую среду, отметил бывший спикер Мосгордумы.В свою очередь урбанист Андрей Сологубовский отметил, что голосование по строительству нового цирка показало открытость города к диалогу с жителями."Новый цирк является интересной инновационной площадкой, где будут проводиться не только цирковые шоу, но и созданы площадки для активного отдыха маленьких москвичей. Архитектурная концепция подчеркивает зрелищность циркового искусства, атмосферу волшебства и восхищения мастерством артистов", - добавил он.
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владимир платонов, сергей собянин, московская городская дума, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Владимир Платонов, Сергей Собянин, Московская городская дума, Москва
Эксперты оценили подключение к голосованию за проект цирка в Москве детей

Бывший спикер МГД оценил подключение к голосованию за проект цирка

© Фото : Пресс служба мэра и правительства Москвы Визуальная концепция нового здания Большого Московского цирка в Мнёвниковской пойме
Визуальная концепция нового здания Большого Московского цирка в Мнёвниковской пойме - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© Фото : Пресс служба мэра и правительства Москвы
Визуальная концепция нового здания Большого Московского цирка в Мнёвниковской пойме
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Подключение к процессу городского голосования за проект нового здания Большого Московского цирка детей и подростков является беспрецедентным, рассказал бывший спикер Мосгордумы, президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что большинство москвичей в голосовании на платформе "Активный гражданин" выбрали для планируемого к постройке в Мнёвниковской пойме нового здания Большого Московского цирка визуальную концепцию бюро Apex. Она и станет основой дальнейшего проекта.
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"Беспрецедентным стало подключение к процессу городского голосования детей и подростков за счет запуска программы "Активный гражданин – детям", интегрированной с приложением Московской электронной школы. Впервые в мировой практике цифровая среда учла мнение горожан всех возрастов. Это особенно важно, так как именно дети – ключевая аудитория будущего цирка", - отметил он.
По словам Платонова, с инфраструктурной точки зрения процесс утверждения нового цирка включал рассмотрение самых разных проектов и локаций, а также учёт мнений специалистов – архитекторов, градостроителей, транспортников, деятелей искусства и мастеров циркового жанра. Благодаря такому подходу удалось обеспечить глубокую и вдумчивую проработку будущего объекта.
Новый цирк станет не только современной развлекательной платформой мирового уровня, но и важным драйвером развития крупного района Москвы. Он создаст новые точки притяжения, станет стимулом для развития малого и среднего бизнеса, улучшит логистику и обогатит культурно-досуговую среду, отметил бывший спикер Мосгордумы.
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В свою очередь урбанист Андрей Сологубовский отметил, что голосование по строительству нового цирка показало открытость города к диалогу с жителями.
"Новый цирк является интересной инновационной площадкой, где будут проводиться не только цирковые шоу, но и созданы площадки для активного отдыха маленьких москвичей. Архитектурная концепция подчеркивает зрелищность циркового искусства, атмосферу волшебства и восхищения мастерством артистов", - добавил он.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниВладимир ПлатоновСергей СобянинМосковская городская думаМосква
 
 
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