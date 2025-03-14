https://ria.ru/20250314/g7--2005044253.html

Страны G7 подчеркнули необходимость договора о безопасности для Украины

Страны G7 подчеркнули необходимость договора о безопасности для Украины - РИА Новости, 14.03.2025

Страны G7 подчеркнули необходимость договора о безопасности для Украины

Страны G7 в финальном проекте заявления по итогам встречи глав МИД в Канаде подчеркнули необходимость "договоренностей по безопасности" для Украины, передает... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T16:21:00+03:00

2025-03-14T16:21:00+03:00

2025-03-14T16:22:00+03:00

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Страны G7 в финальном проекте заявления по итогам встречи глав МИД в Канаде подчеркнули необходимость "договоренностей по безопасности" для Украины, передает агентство Рейтер. "Они подчеркнули, что любое прекращение огня должно соблюдаться, и отметили необходимость надежных и убедительных договоренностей по безопасности", - приводит агентство слова из финального проекта заявления. Агентство подчеркивает, что заявление было одобрено высокопоставленными дипломатами стран G7, но еще не утверждено главами МИД объединения. Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Как отмечал российский лидер, перемирие может дать Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава. Москва также неоднократно отмечала, что Киев на систематической основе нарушал договоренности.

https://ria.ru/20250314/nato-2005035175.html

https://ria.ru/20250313/bessent-2004817561.html

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владимир путин, украина, россия, киев, g7, в мире