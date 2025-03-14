https://ria.ru/20250314/evakuatsiya-2005089024.html

Почти 250 человек эвакуировали из Суджанского района Курской области

Почти 250 человек эвакуировали из Суджанского района Курской области - РИА Новости, 14.03.2025

Почти 250 человек эвакуировали из Суджанского района Курской области

Около 240 человек вывезены из Суджанского района Курской области с начала эвакуации, сообщает МЧС России. РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T18:37:00+03:00

2025-03-14T18:37:00+03:00

2025-03-14T18:37:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

суджанский район

валерий герасимов

владимир путин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Около 240 человек вывезены из Суджанского района Курской области с начала эвакуации, сообщает МЧС России. "Двести сорок один человек вывезен из Суджанского района Курской области с начала эвакуации. Спасатели МЧС России сопровождают граждан в пункты временного размещения, помогают в оформлении документов, поиске родных и близких. В ПВР с курянами работают психологи ведомства: проводят групповые и индивидуальные занятия, консультации и специальные упражнения для эмоционально-психологической разгрузки", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. В МЧС России отметили, что специалисты оказывают необходимую помощь не только жителям Курской области, но и их родственникам, с которыми долгое время была утрачена связь, за сутки помощь получают несколько десятков человек. "Все работы проводятся в рамках действующего правового режима КТО", - добавляется в сообщении. Минобороны в четверг сообщило об освобождении Суджи силами ВС РФ группировки войск "Север". Суджа является одним из городов, расположенных вблизи государственной границы в Курской области. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО. Потери ВСУ в курском приграничье за время боевых действий превысили 67 тысяч человек, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе Путину, который 12 марта провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой.

https://ria.ru/20250313/sudzha-2004883145.html

россия

курская область

суджанский район

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россия, курская область, суджанский район, валерий герасимов, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины