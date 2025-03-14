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Почти 250 человек эвакуировали из Суджанского района Курской области - РИА Новости, 14.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:37 14.03.2025
https://ria.ru/20250314/evakuatsiya-2005089024.html
Почти 250 человек эвакуировали из Суджанского района Курской области
Почти 250 человек эвакуировали из Суджанского района Курской области - РИА Новости, 14.03.2025
Почти 250 человек эвакуировали из Суджанского района Курской области
Около 240 человек вывезены из Суджанского района Курской области с начала эвакуации, сообщает МЧС России. РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T18:37:00+03:00
2025-03-14T18:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
суджанский район
валерий герасимов
владимир путин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Около 240 человек вывезены из Суджанского района Курской области с начала эвакуации, сообщает МЧС России. "Двести сорок один человек вывезен из Суджанского района Курской области с начала эвакуации. Спасатели МЧС России сопровождают граждан в пункты временного размещения, помогают в оформлении документов, поиске родных и близких. В ПВР с курянами работают психологи ведомства: проводят групповые и индивидуальные занятия, консультации и специальные упражнения для эмоционально-психологической разгрузки", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. В МЧС России отметили, что специалисты оказывают необходимую помощь не только жителям Курской области, но и их родственникам, с которыми долгое время была утрачена связь, за сутки помощь получают несколько десятков человек. "Все работы проводятся в рамках действующего правового режима КТО", - добавляется в сообщении. Минобороны в четверг сообщило об освобождении Суджи силами ВС РФ группировки войск "Север". Суджа является одним из городов, расположенных вблизи государственной границы в Курской области. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО. Потери ВСУ в курском приграничье за время боевых действий превысили 67 тысяч человек, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе Путину, который 12 марта провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой.
https://ria.ru/20250313/sudzha-2004883145.html
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россия, курская область, суджанский район, валерий герасимов, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Суджанский район, Валерий Герасимов, Владимир Путин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины
Почти 250 человек эвакуировали из Суджанского района Курской области

МЧС: из Суджанского района Курской области эвакуировали около 240 человек

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС размещают в пункте временного размещения жителей, эвакуированных военнослужащими группы "Аида" спецназа "Ахмат" из села Казачья Локня в Суджанском районе Курской области
Сотрудники МЧС размещают в пункте временного размещения жителей, эвакуированных военнослужащими группы Аида спецназа Ахмат из села Казачья Локня в Суджанском районе Курской области - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Сотрудники МЧС размещают в пункте временного размещения жителей, эвакуированных военнослужащими группы "Аида" спецназа "Ахмат" из села Казачья Локня в Суджанском районе Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Около 240 человек вывезены из Суджанского района Курской области с начала эвакуации, сообщает МЧС России.
"Двести сорок один человек вывезен из Суджанского района Курской области с начала эвакуации. Спасатели МЧС России сопровождают граждан в пункты временного размещения, помогают в оформлении документов, поиске родных и близких. В ПВР с курянами работают психологи ведомства: проводят групповые и индивидуальные занятия, консультации и специальные упражнения для эмоционально-психологической разгрузки", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Меловой, Подол и Суджа в Курской области
Подразделения группировки войск Север освободили населенные пункты Меловой, Подол и Суджа в Курской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Меловой, Подол и Суджа в Курской области
В МЧС России отметили, что специалисты оказывают необходимую помощь не только жителям Курской области, но и их родственникам, с которыми долгое время была утрачена связь, за сутки помощь получают несколько десятков человек.
"Все работы проводятся в рамках действующего правового режима КТО", - добавляется в сообщении.
Минобороны в четверг сообщило об освобождении Суджи силами ВС РФ группировки войск "Север". Суджа является одним из городов, расположенных вблизи государственной границы в Курской области.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО. Потери ВСУ в курском приграничье за время боевых действий превысили 67 тысяч человек, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе Путину, который 12 марта провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой.
Суджа после освобождения российскими военными - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Женщина, эвакуированная из Суджанского района, попросила найти ее родных
13 марта, 22:42
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьСуджанский районВалерий ГерасимовВладимир ПутинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Вооруженные силы Украины
 
 
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