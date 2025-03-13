https://ria.ru/20250313/spetsoperatsiya-2004762779.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 13.03.2025

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 13.03.2025

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 13.03.2025

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T15:36:00+03:00

2025-03-13T15:36:00+03:00

2025-03-13T15:36:00+03:00

инфографика

россия

украина

спецоперация

донецкая народная республика

луганская народная республика

херсонская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1823955979_0:1:1440:811_1920x0_80_0_0_f591fa6a721f81119443242e557444a7.png

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны и администраций новых регионов на 13 марта 2025 годаЗа прошедшие сутки российские подразделения поразили 158 районов скопления живой силы и техники противника, а также военные объекты аэродромной инфраструктуры, цеха изготовления и места хранения беспилотных летательных аппаратов. Средства ПВО сбили 147 дронов, четыре управляемые авиационные бомбы JDAM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.Параллельно группировка войск "Север" продолжала операцию по уничтожению формирований ВСУ в Курской области и освободила населенные пункты Суджа, Меловой и Подол. Отражена контратака противника. Украинская армия потеряла на этом направлении более 340 военнослужащих.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 657 самолетов, 283 вертолета, 46 508 беспилотников, 600 зенитных ракетных комплексов, 22 144 танка и других бронемашин, 1526 реактивных систем залпового огня, 22 521 орудие полевой артиллерии и минометов, 32 745 единиц автомобильной техники.

россия

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, спецоперация, донецкая народная республика, луганская народная республика, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины