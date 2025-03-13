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В ГД подготовили новые инициативы по контролю за деятельностью иноагентов - РИА Новости, 13.03.2025
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08:20 13.03.2025 (обновлено: 09:01 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/inoagenty-2004665690.html
В ГД подготовили новые инициативы по контролю за деятельностью иноагентов
В ГД подготовили новые инициативы по контролю за деятельностью иноагентов - РИА Новости, 13.03.2025
В ГД подготовили новые инициативы по контролю за деятельностью иноагентов
В Госдуме подготовили три законопроекта по усовершенствованию контроля за деятельностью иноагентов, рассказал спикер Вячеслав Володин в Telegram. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T08:20:00+03:00
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россия
вячеслав володин
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общество
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. В Госдуме подготовили три законопроекта по усовершенствованию контроля за деятельностью иноагентов, рассказал спикер Вячеслав Володин в Telegram.&quot;Те, кто предал нашу страну, не должны иметь возможность уйти от правосудия и ответственности, даже находясь за ее пределами&quot;, — подчеркнул Володин.Он добавил, что принятие законопроектов позволит защитить Россию и ее граждан от вмешательства со стороны недружественных государств, а также пресечь преступления, направленные на подрыв основ конституционного строя, обороноспособности и безопасности страны.
https://ria.ru/20250301/inoagenty-2002383121.html
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россия, вячеслав володин, госдума рф, общество
Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Общество

В ГД подготовили новые инициативы по контролю за деятельностью иноагентов

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы
Здание Государственной думы - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. В Госдуме подготовили три законопроекта по усовершенствованию контроля за деятельностью иноагентов, рассказал спикер Вячеслав Володин в Telegram.
  • Предлагается признавать иноагентами тех, кто содействует в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не участвует, как, например, Международный уголовный суд.
  • Также иноагентами будут признавать тех, кто помогает иностранным госорганам в деятельности против безопасности России и вовлекает граждан в сбор военно-технических сведений.
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  • В некоторых случаях предлагается ввести судебное разбирательство против иноагентов за противоправные действия против России из-за рубежа без участия подсудимого (например, в делах о терроризме и фейках об армии).
  • Предлагается установить ответственность в пять лет колонии с конфискацией за призывы к санкциям или дискредитацию армии из корыстных побуждений.
  • Также предлагается наказание до семи лет за платное содействие международным организациям, в которых Россия не участвует.
«

"Те, кто предал нашу страну, не должны иметь возможность уйти от правосудия и ответственности, даже находясь за ее пределами", — подчеркнул Володин.

Он добавил, что принятие законопроектов позволит защитить Россию и ее граждан от вмешательства со стороны недружественных государств, а также пресечь преступления, направленные на подрыв основ конституционного строя, обороноспособности и безопасности страны.
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РоссияВячеслав ВолодинГосдума РФОбщество
 
 
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