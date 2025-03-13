https://ria.ru/20250313/inoagenty-2004665690.html

В ГД подготовили новые инициативы по контролю за деятельностью иноагентов

В ГД подготовили новые инициативы по контролю за деятельностью иноагентов - РИА Новости, 13.03.2025

В ГД подготовили новые инициативы по контролю за деятельностью иноагентов

В Госдуме подготовили три законопроекта по усовершенствованию контроля за деятельностью иноагентов, рассказал спикер Вячеслав Володин в Telegram. РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T08:20:00+03:00

2025-03-13T08:20:00+03:00

2025-03-13T09:01:00+03:00

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вячеслав володин

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. В Госдуме подготовили три законопроекта по усовершенствованию контроля за деятельностью иноагентов, рассказал спикер Вячеслав Володин в Telegram."Те, кто предал нашу страну, не должны иметь возможность уйти от правосудия и ответственности, даже находясь за ее пределами", — подчеркнул Володин.Он добавил, что принятие законопроектов позволит защитить Россию и ее граждан от вмешательства со стороны недружественных государств, а также пресечь преступления, направленные на подрыв основ конституционного строя, обороноспособности и безопасности страны.

https://ria.ru/20250301/inoagenty-2002383121.html

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