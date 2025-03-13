В ГД подготовили новые инициативы по контролю за деятельностью иноагентов
Здание Государственной думы. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. В Госдуме подготовили три законопроекта по усовершенствованию контроля за деятельностью иноагентов, рассказал спикер Вячеслав Володин в Telegram.
- Предлагается признавать иноагентами тех, кто содействует в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не участвует, как, например, Международный уголовный суд.
- Также иноагентами будут признавать тех, кто помогает иностранным госорганам в деятельности против безопасности России и вовлекает граждан в сбор военно-технических сведений.
- В некоторых случаях предлагается ввести судебное разбирательство против иноагентов за противоправные действия против России из-за рубежа без участия подсудимого (например, в делах о терроризме и фейках об армии).
- Предлагается установить ответственность в пять лет колонии с конфискацией за призывы к санкциям или дискредитацию армии из корыстных побуждений.
- Также предлагается наказание до семи лет за платное содействие международным организациям, в которых Россия не участвует.
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"Те, кто предал нашу страну, не должны иметь возможность уйти от правосудия и ответственности, даже находясь за ее пределами", — подчеркнул Володин.
Он добавил, что принятие законопроектов позволит защитить Россию и ее граждан от вмешательства со стороны недружественных государств, а также пресечь преступления, направленные на подрыв основ конституционного строя, обороноспособности и безопасности страны.