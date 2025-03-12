https://ria.ru/20250312/sobjanin-2004740727.html

Собянин наградил столичных работников ЖКХ

Собянин наградил столичных работников ЖКХ - РИА Новости, 13.03.2025

Собянин наградил столичных работников ЖКХ

Мэр Москвы Сергей Собянин наградил столичных сотрудников жилищно-коммунального хозяйства в преддверии профессионального праздника. РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-12T22:18:00+03:00

2025-03-12T22:18:00+03:00

2025-03-13T13:53:00+03:00

москва

сергей собянин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004735600_0:61:1280:781_1920x0_80_0_0_e4bef887d82d14f456624b52c1fd7e01.jpg

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин наградил столичных сотрудников жилищно-коммунального хозяйства в преддверии профессионального праздника. "В преддверии Дня работников жилищно-коммунального хозяйства наградили сотрудников отрасли... Все, кто сегодня получил благодарности и звания, каждый, кто ранним утром и глубокой ночью ухаживает за нашим городом, — его герои", - написал мэр в своем Telegram-канале. Также он отметил, что в комплексе работают более 600 тысяч профессионалов, подчеркнув, что чистый город и тёплый дом, безопасные дороги и уютные скверы - это их заслуга.

https://ria.ru/20250312/moskva-2004553292.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, сергей собянин