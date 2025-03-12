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Собянин наградил столичных работников ЖКХ - РИА Новости, 13.03.2025
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22:18 12.03.2025 (обновлено: 13:53 13.03.2025)
https://ria.ru/20250312/sobjanin-2004740727.html
Собянин наградил столичных работников ЖКХ
Собянин наградил столичных работников ЖКХ - РИА Новости, 13.03.2025
Собянин наградил столичных работников ЖКХ
Мэр Москвы Сергей Собянин наградил столичных сотрудников жилищно-коммунального хозяйства в преддверии профессионального праздника. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-12T22:18:00+03:00
2025-03-13T13:53:00+03:00
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин наградил столичных сотрудников жилищно-коммунального хозяйства в преддверии профессионального праздника. "В преддверии Дня работников жилищно-коммунального хозяйства наградили сотрудников отрасли... Все, кто сегодня получил благодарности и звания, каждый, кто ранним утром и глубокой ночью ухаживает за нашим городом, — его герои", - написал мэр в своем Telegram-канале. Также он отметил, что в комплексе работают более 600 тысяч профессионалов, подчеркнув, что чистый город и тёплый дом, безопасные дороги и уютные скверы - это их заслуга.
https://ria.ru/20250312/moskva-2004553292.html
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москва, сергей собянин
Москва, Сергей Собянин
Собянин наградил столичных работников ЖКХ

Собянин наградил сотрудников ЖКХ в преддверии профессионального праздника

© Фото : Мэр Москвы Сергей Собянин/TelegramМэр Москвы Сергей Собянин наградил сотрудников ЖКХ в Москве в преддверии профессионального праздника
Мэр Москвы Сергей Собянин наградил сотрудников ЖКХ в Москве в преддверии профессионального праздника - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© Фото : Мэр Москвы Сергей Собянин/Telegram
Мэр Москвы Сергей Собянин наградил сотрудников ЖКХ в Москве в преддверии профессионального праздника
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин наградил столичных сотрудников жилищно-коммунального хозяйства в преддверии профессионального праздника.
"В преддверии Дня работников жилищно-коммунального хозяйства наградили сотрудников отрасли... Все, кто сегодня получил благодарности и звания, каждый, кто ранним утром и глубокой ночью ухаживает за нашим городом, — его герои", - написал мэр в своем Telegram-канале.
Также он отметил, что в комплексе работают более 600 тысяч профессионалов, подчеркнув, что чистый город и тёплый дом, безопасные дороги и уютные скверы - это их заслуга.
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