https://ria.ru/20250312/sobjanin-2004740727.html
Собянин наградил столичных работников ЖКХ
Собянин наградил столичных работников ЖКХ - РИА Новости, 13.03.2025
Собянин наградил столичных работников ЖКХ
Мэр Москвы Сергей Собянин наградил столичных сотрудников жилищно-коммунального хозяйства в преддверии профессионального праздника. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-12T22:18:00+03:00
2025-03-12T22:18:00+03:00
2025-03-13T13:53:00+03:00
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин наградил столичных сотрудников жилищно-коммунального хозяйства в преддверии профессионального праздника. "В преддверии Дня работников жилищно-коммунального хозяйства наградили сотрудников отрасли... Все, кто сегодня получил благодарности и звания, каждый, кто ранним утром и глубокой ночью ухаживает за нашим городом, — его герои", - написал мэр в своем Telegram-канале. Также он отметил, что в комплексе работают более 600 тысяч профессионалов, подчеркнув, что чистый город и тёплый дом, безопасные дороги и уютные скверы - это их заслуга.
https://ria.ru/20250312/moskva-2004553292.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, сергей собянин
Собянин наградил столичных работников ЖКХ
Собянин наградил сотрудников ЖКХ в преддверии профессионального праздника
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин наградил столичных сотрудников жилищно-коммунального хозяйства в преддверии профессионального праздника.
"В преддверии Дня работников жилищно-коммунального хозяйства наградили сотрудников отрасли... Все, кто сегодня получил благодарности и звания, каждый, кто ранним утром и глубокой ночью ухаживает за нашим городом, — его герои", - написал мэр в своем Telegram-канале.
Также он отметил, что в комплексе работают более 600 тысяч профессионалов, подчеркнув, что чистый город и тёплый дом, безопасные дороги и уютные скверы - это их заслуга.