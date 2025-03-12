Рейтинг@Mail.ru
В Химках проведут спортивный праздник для всей семьи - РИА Новости, 12.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:45 12.03.2025
https://ria.ru/20250312/khimki-2004550821.html
В Химках проведут спортивный праздник для всей семьи
В Химках проведут спортивный праздник для всей семьи - РИА Новости, 12.03.2025
В Химках проведут спортивный праздник для всей семьи
Спортивно-развлекательный праздник для всей семьи "Твори добро" пройдет в субботу, 15 марта в Химках, сообщает пресс-служба администрации городского округа. РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T15:45:00+03:00
2025-03-12T15:45:00+03:00
химки (городской округ в московской области)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909422524_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_e97bf8d372eb3f351e061bb21616341a.jpg
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Спортивно-развлекательный праздник для всей семьи "Твори добро" пройдет в субботу, 15 марта в Химках, сообщает пресс-служба администрации городского округа. В Парке имени Льва Толстого для гостей подготовят пять тематических станций с интересными заданиями. Каждая станция позволит участникам проявить себя и продемонстрировать разнообразные навыки. За успешное прохождение испытания команда будет получать наклейки, которые можно будет обменять на подарки в конце праздника. Для маленьких химчан спортивные состязания станут отличной возможностью познакомиться с новыми друзьями и весело провести время с семьёй. Начало праздника в 12:00, вход свободный. В парках Химок регулярно проводят спортивные, культурные и развлекательные мероприятия. Жители и гости округа принимают участие в творческих мастер-классах, конкурсах, викторинах и командных соревнованиях, отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20250312/khimki-2004535448.html
https://ria.ru/20250311/khimki-2004347889.html
химки (городской округ в московской области)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909422524_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_767625663319625d9cc22c5222fab88f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
химки (городской округ в московской области)
Химки (городской округ в Московской области)
В Химках проведут спортивный праздник для всей семьи

Спортивный праздник пройдет в субботу в химкинском Парке Толстого

© Фото : пресс-служба администрации ХимокПКиО им. Л.Н. Толстого в Химках
ПКиО им. Л.Н. Толстого в Химках - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© Фото : пресс-служба администрации Химок
ПКиО им. Л.Н. Толстого в Химках. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Спортивно-развлекательный праздник для всей семьи "Твори добро" пройдет в субботу, 15 марта в Химках, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
В Парке имени Льва Толстого для гостей подготовят пять тематических станций с интересными заданиями. Каждая станция позволит участникам проявить себя и продемонстрировать разнообразные навыки. За успешное прохождение испытания команда будет получать наклейки, которые можно будет обменять на подарки в конце праздника.
День сдачи ЕГЭ по математике родителями пройдет в Химках - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
День сдачи ЕГЭ по математике родителями пройдет в Химках
Вчера, 14:39
Для маленьких химчан спортивные состязания станут отличной возможностью познакомиться с новыми друзьями и весело провести время с семьёй.
Начало праздника в 12:00, вход свободный.
В парках Химок регулярно проводят спортивные, культурные и развлекательные мероприятия. Жители и гости округа принимают участие в творческих мастер-классах, конкурсах, викторинах и командных соревнованиях, отметили в пресс-службе.
Арт-проект Здесь все поет в Химках - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Концерт арт-проекта "Здесь все поет" прошел в Химках
11 марта, 15:39
 
Химки (городской округ в Московской области)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала