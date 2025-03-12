https://ria.ru/20250312/khimki-2004550821.html
В Химках проведут спортивный праздник для всей семьи
В Химках проведут спортивный праздник для всей семьи - РИА Новости, 12.03.2025
В Химках проведут спортивный праздник для всей семьи
Спортивно-развлекательный праздник для всей семьи "Твори добро" пройдет в субботу, 15 марта в Химках, сообщает пресс-служба администрации городского округа. РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T15:45:00+03:00
2025-03-12T15:45:00+03:00
2025-03-12T15:45:00+03:00
химки (городской округ в московской области)
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Спортивно-развлекательный праздник для всей семьи "Твори добро" пройдет в субботу, 15 марта в Химках, сообщает пресс-служба администрации городского округа. В Парке имени Льва Толстого для гостей подготовят пять тематических станций с интересными заданиями. Каждая станция позволит участникам проявить себя и продемонстрировать разнообразные навыки. За успешное прохождение испытания команда будет получать наклейки, которые можно будет обменять на подарки в конце праздника. Для маленьких химчан спортивные состязания станут отличной возможностью познакомиться с новыми друзьями и весело провести время с семьёй. Начало праздника в 12:00, вход свободный. В парках Химок регулярно проводят спортивные, культурные и развлекательные мероприятия. Жители и гости округа принимают участие в творческих мастер-классах, конкурсах, викторинах и командных соревнованиях, отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20250312/khimki-2004535448.html
https://ria.ru/20250311/khimki-2004347889.html
химки (городской округ в московской области)
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химки (городской округ в московской области)
Химки (городской округ в Московской области)
В Химках проведут спортивный праздник для всей семьи
Спортивный праздник пройдет в субботу в химкинском Парке Толстого
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Спортивно-развлекательный праздник для всей семьи "Твори добро" пройдет в субботу, 15 марта в Химках, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
В Парке имени Льва Толстого для гостей подготовят пять тематических станций с интересными заданиями. Каждая станция позволит участникам проявить себя и продемонстрировать разнообразные навыки. За успешное прохождение испытания команда будет получать наклейки, которые можно будет обменять на подарки в конце праздника.
Для маленьких химчан спортивные состязания станут отличной возможностью познакомиться с новыми друзьями и весело провести время с семьёй.
Начало праздника в 12:00, вход свободный.
В парках Химок регулярно проводят спортивные, культурные и развлекательные мероприятия. Жители и гости округа принимают участие в творческих мастер-классах, конкурсах, викторинах и командных соревнованиях, отметили в пресс-службе.