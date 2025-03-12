https://ria.ru/20250312/gerasimov-2004634573.html

Герасимов назвал итоги операции "Поток" в Судже

Герасимов назвал итоги операции "Поток" в Судже - РИА Новости, 12.03.2025

Герасимов назвал итоги операции "Поток" в Судже

Операция российских военных по проходу по трубе газопровода в Суджу способствовала свертыванию обороны ВСУ и наступлению ВС РФ в Курской области, сообщил... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T22:39:00+03:00

2025-03-12T22:39:00+03:00

2025-03-12T22:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

суджа

курская область

валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Операция российских военных по проходу по трубе газопровода в Суджу способствовала свертыванию обороны ВСУ и наступлению ВС РФ в Курской области, сообщил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. "Особо хочу отметить героические действия сводного штурмового подразделения, добровольческого отряда ветеранов, а также личного состава, которые входили в этот отряд штурмовой сводный, 11-й десантно-штурмовой бригады, 30-го мотострелкового полка, отряда специального значения "Ахмат". Штурмовики этого сводного формирования численностью более 600 человек, используя трубу газотранспортной системы, преодолели внутри нее расстояние около 15 километров и вышли в глубине боевых порядков группировки вооруженных сил Украины. Данные действия стали неожиданными для противника и способствовали свертыванию его обороны и развитию нашего наступления в Курской области", - сказал Герасимов.

https://ria.ru/20250312/gerasimov-2004633170.html

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россия, суджа, курская область, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф