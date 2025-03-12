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Герасимов назвал итоги операции "Поток" в Судже
Герасимов назвал итоги операции "Поток" в Судже - РИА Новости, 12.03.2025
Герасимов назвал итоги операции "Поток" в Судже
Операция российских военных по проходу по трубе газопровода в Суджу способствовала свертыванию обороны ВСУ и наступлению ВС РФ в Курской области, сообщил... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T22:39:00+03:00
2025-03-12T22:39:00+03:00
2025-03-12T22:42:00+03:00
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Операция российских военных по проходу по трубе газопровода в Суджу способствовала свертыванию обороны ВСУ и наступлению ВС РФ в Курской области, сообщил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. "Особо хочу отметить героические действия сводного штурмового подразделения, добровольческого отряда ветеранов, а также личного состава, которые входили в этот отряд штурмовой сводный, 11-й десантно-штурмовой бригады, 30-го мотострелкового полка, отряда специального значения "Ахмат". Штурмовики этого сводного формирования численностью более 600 человек, используя трубу газотранспортной системы, преодолели внутри нее расстояние около 15 километров и вышли в глубине боевых порядков группировки вооруженных сил Украины. Данные действия стали неожиданными для противника и способствовали свертыванию его обороны и развитию нашего наступления в Курской области", - сказал Герасимов.
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россия, суджа, курская область, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Суджа, Курская область, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Герасимов назвал итоги операции "Поток" в Судже
Герасимов: операция "Поток" в Судже способствовала свертыванию обороны ВСУ