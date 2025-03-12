https://ria.ru/20250312/gerasimov-2004633170.html

В Курской области освободили более 86 процентов от занятой ВСУ территории

В Курской области освободили более 86 процентов от занятой ВСУ территории - РИА Новости, 12.03.2025

В Курской области освободили более 86 процентов от занятой ВСУ территории

Более 86% от занятой ВСУ площади в Курской области освобождено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T22:29:00+03:00

2025-03-12T22:29:00+03:00

2025-03-12T22:29:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы украины

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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 мар - РИА Новости. Более 86% от занятой ВСУ площади в Курской области освобождено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. "Всего в ходе наступательных действий освобождено более 1100 квадратных километров территорий, что составляет более 86% от площади ранее занятой противником", - доложил Герасимов президенту РФ Владимиру Путину во время посещения им пункта управления курской группировкой.

https://ria.ru/20250312/putin-2004624873.html

россия

курская область

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Наталья Макарова

россия, курская область, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины