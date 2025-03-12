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В Курской области освободили более 86 процентов от занятой ВСУ территории - РИА Новости, 12.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:29 12.03.2025
https://ria.ru/20250312/gerasimov-2004633170.html
В Курской области освободили более 86 процентов от занятой ВСУ территории
В Курской области освободили более 86 процентов от занятой ВСУ территории - РИА Новости, 12.03.2025
В Курской области освободили более 86 процентов от занятой ВСУ территории
Более 86% от занятой ВСУ площади в Курской области освобождено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T22:29:00+03:00
2025-03-12T22:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 мар - РИА Новости. Более 86% от занятой ВСУ площади в Курской области освобождено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. "Всего в ходе наступательных действий освобождено более 1100 квадратных километров территорий, что составляет более 86% от площади ранее занятой противником", - доложил Герасимов президенту РФ Владимиру Путину во время посещения им пункта управления курской группировкой.
https://ria.ru/20250312/putin-2004624873.html
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россия, курская область, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
В Курской области освободили более 86 процентов от занятой ВСУ территории

Герасимов: ВС РФ освободили в Курской области более 86% занятой ВСУ территории

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военный
Российский военный - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 мар - РИА Новости. Более 86% от занятой ВСУ площади в Курской области освобождено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
«
"Всего в ходе наступательных действий освобождено более 1100 квадратных километров территорий, что составляет более 86% от площади ранее занятой противником", - доложил Герасимов президенту РФ Владимиру Путину во время посещения им пункта управления курской группировкой.
Прибытие Путина на совещание с Герасимовым на одном из пунктов управления курской группировкой - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Путин приехал в Курскую область и заслушал доклад Генштаба
Вчера, 21:38
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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