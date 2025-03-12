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Нижний Новгород стал столицей финансовой культуры - РИА Новости, 12.03.2025
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Нижегородская область
 
15:41 12.03.2025
https://ria.ru/20250312/finansy-2004549938.html
Нижний Новгород стал столицей финансовой культуры
Нижний Новгород стал столицей финансовой культуры - РИА Новости, 12.03.2025
Нижний Новгород стал столицей финансовой культуры
Нижний Новгород и Красноярск получили статус "Столица финансовой культуры – 2025", сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области. РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T15:41:00+03:00
2025-03-12T15:41:00+03:00
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россия
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глеб никитин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 мар - РИА Новости. Нижний Новгород и Красноярск получили статус "Столица финансовой культуры – 2025", сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области. Финал всероссийского конкурса, организаторами которого выступили Минфин и Центробанк РФ, состоялся в среду на площадке Национального центра "Россия". "Двенадцать субъектов РФ представили свои проекты по повышению финансовой грамотности и формированию финансовой культуры, которые они планируют реализовать в случае победы. Нижегородский и красноярский проекты признаны лучшими", - говорится в сообщении. Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, Нижний Новгород исторически был центром экономической жизни страны. "Нижегородская ярмарка, известная как "карман России", была не просто торговым хабом, а сердцем экономики Российской империи. Эта традиция продолжается и сейчас: Нижний Новгород остается символом финансового развития, а его жители — образцом грамотного управления ресурсами. Как регион-победитель планируем реализовать проект "Резидент столицы финансовой культуры", которому нет аналогов в России. Его цель – популяризация финансовой культуры и киберграмотности с помощью игровых, интерактивных и соревновательных элементов", - приводятся в сообщении слова Никитина. Ожидается, что проект будет интересен широкой целевой аудитории, в том числе учащимся, молодежи, педагогам, волонтерам, предпринимателям, пенсионерам. "Проект предполагает создание единой платформы - сайта и мобильного приложения – с активностями по финансовой грамотности и финансовой культуре. Зарегистрированные пользователи смогут стать волонтерами, принимать участие в тематических мероприятиях, получать за это баллы, а далее – обменивать их на мерч или скидки на посещение культурно-массовых и спортивных мероприятий, проходящих в области. Баллы можно получать в том числе за участие в программе долгосрочных сбережений и в проектах по инициативному бюджетированию", - рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков. Отмечается, что Нижний Новгород обладает всем необходимым для статуса столицы финансовой культуры: инфраструктурой, активной позицией жителей, поддержкой профильных ведомств и опытом проведения масштабных мероприятий.
https://ria.ru/20250307/it-olimpiada-2003632455.html
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россия, нижегородская область, глеб никитин
Нижегородская область, Россия, Нижегородская область, Глеб Никитин
Нижний Новгород стал столицей финансовой культуры

Нижний Новгород и Красноярск получили статус столиц финансовой культуры – 2025

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкНижний Новгород
Нижний Новгород - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 мар - РИА Новости. Нижний Новгород и Красноярск получили статус "Столица финансовой культуры – 2025", сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
Финал всероссийского конкурса, организаторами которого выступили Минфин и Центробанк РФ, состоялся в среду на площадке Национального центра "Россия".
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"Двенадцать субъектов РФ представили свои проекты по повышению финансовой грамотности и формированию финансовой культуры, которые они планируют реализовать в случае победы. Нижегородский и красноярский проекты признаны лучшими", - говорится в сообщении.
Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, Нижний Новгород исторически был центром экономической жизни страны.
"Нижегородская ярмарка, известная как "карман России", была не просто торговым хабом, а сердцем экономики Российской империи. Эта традиция продолжается и сейчас: Нижний Новгород остается символом финансового развития, а его жители — образцом грамотного управления ресурсами. Как регион-победитель планируем реализовать проект "Резидент столицы финансовой культуры", которому нет аналогов в России. Его цель – популяризация финансовой культуры и киберграмотности с помощью игровых, интерактивных и соревновательных элементов", - приводятся в сообщении слова Никитина.
Ожидается, что проект будет интересен широкой целевой аудитории, в том числе учащимся, молодежи, педагогам, волонтерам, предпринимателям, пенсионерам.
"Проект предполагает создание единой платформы - сайта и мобильного приложения – с активностями по финансовой грамотности и финансовой культуре. Зарегистрированные пользователи смогут стать волонтерами, принимать участие в тематических мероприятиях, получать за это баллы, а далее – обменивать их на мерч или скидки на посещение культурно-массовых и спортивных мероприятий, проходящих в области. Баллы можно получать в том числе за участие в программе долгосрочных сбережений и в проектах по инициативному бюджетированию", - рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.
Отмечается, что Нижний Новгород обладает всем необходимым для статуса столицы финансовой культуры: инфраструктурой, активной позицией жителей, поддержкой профильных ведомств и опытом проведения масштабных мероприятий.
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