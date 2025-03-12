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Планы Киева в Курской области провалились, заявил Герасимов
Планы Киева в Курской области провалились, заявил Герасимов - РИА Новости, 12.03.2025
Планы Киева в Курской области провалились, заявил Герасимов
Планы киевского режима по созданию плацдарма в Курской области и по остановке продвижения российских войск на других направлениях провалились, заявил начальник... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T21:50:00+03:00
2025-03-12T21:50:00+03:00
2025-03-12T22:06:00+03:00
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 мар - РИА Новости. Планы киевского режима по созданию плацдарма в Курской области и по остановке продвижения российских войск на других направлениях провалились, заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов."Данные замыслы (создать плацдарм в Курской области, остановить продвижение ВС РФ на других направлениях, оттянуть российские войска с Донбасса - ред.) противника полностью провалились", - сказал Герасимов в ходе посещения президентом РФ Владимиром Путиным управления курской группировкой.
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Планы Киева в Курской области провалились, заявил Герасимов
Герасимов в докладе Путину: планы Украины в Курской области провалились