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Планы Киева в Курской области провалились, заявил Герасимов

Планы Киева в Курской области провалились, заявил Герасимов - РИА Новости, 12.03.2025

Планы Киева в Курской области провалились, заявил Герасимов

Планы киевского режима по созданию плацдарма в Курской области и по остановке продвижения российских войск на других направлениях провалились, заявил начальник... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T21:50:00+03:00

2025-03-12T21:50:00+03:00

2025-03-12T22:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

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владимир путин

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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 мар - РИА Новости. Планы киевского режима по созданию плацдарма в Курской области и по остановке продвижения российских войск на других направлениях провалились, заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов."Данные замыслы (создать плацдарм в Курской области, остановить продвижение ВС РФ на других направлениях, оттянуть российские войска с Донбасса - ред.) противника полностью провалились", - сказал Герасимов в ходе посещения президентом РФ Владимиром Путиным управления курской группировкой.

https://ria.ru/20250312/putin-2004628431.html

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