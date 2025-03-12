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Планы Киева в Курской области провалились, заявил Герасимов - РИА Новости, 12.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:50 12.03.2025 (обновлено: 22:06 12.03.2025)
https://ria.ru/20250312/doklad-2004627013.html
Планы Киева в Курской области провалились, заявил Герасимов
Планы Киева в Курской области провалились, заявил Герасимов - РИА Новости, 12.03.2025
Планы Киева в Курской области провалились, заявил Герасимов
Планы киевского режима по созданию плацдарма в Курской области и по остановке продвижения российских войск на других направлениях провалились, заявил начальник... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T21:50:00+03:00
2025-03-12T22:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
киев
курская область
россия
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 мар - РИА Новости. Планы киевского режима по созданию плацдарма в Курской области и по остановке продвижения российских войск на других направлениях провалились, заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов."Данные замыслы (создать плацдарм в Курской области, остановить продвижение ВС РФ на других направлениях, оттянуть российские войска с Донбасса - ред.) противника полностью провалились", - сказал Герасимов в ходе посещения президентом РФ Владимиром Путиным управления курской группировкой.
https://ria.ru/20250312/putin-2004628431.html
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киев, курская область, россия, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Киев, Курская область, Россия, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Украина
Планы Киева в Курской области провалились, заявил Герасимов

Герасимов в докладе Путину: планы Украины в Курской области провалились

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкВалерий Герасимов
Валерий Герасимов - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Валерий Герасимов. Архивное фото
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 мар - РИА Новости. Планы киевского режима по созданию плацдарма в Курской области и по остановке продвижения российских войск на других направлениях провалились, заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.
"Данные замыслы (создать плацдарм в Курской области, остановить продвижение ВС РФ на других направлениях, оттянуть российские войска с Донбасса - ред.) противника полностью провалились", - сказал Герасимов в ходе посещения президентом РФ Владимиром Путиным управления курской группировкой.
Путин на совещании в пункте управления курской группировкой - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Путин поблагодарил Генштаб за работу в Курской области
Вчера, 21:59
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевКурская областьРоссияВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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