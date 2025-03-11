https://ria.ru/20250311/odessa-2004201877.html

В Одессе прогремели взрывы

В Одессе прогремели взрывы - РИА Новости, 11.03.2025

В Одессе прогремели взрывы

Взрывы были слышны в Одессе, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 11.03.2025

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2025-03-11T09:42:00+03:00

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Взрывы были слышны в Одессе, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Одессе раздаются взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

одесса

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, одесса, россия, вооруженные силы украины