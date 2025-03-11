Рейтинг@Mail.ru
В центре Москвы спасли собаку, упавшую в Москву-реку - РИА Новости, 13.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:38 11.03.2025 (обновлено: 13:50 13.03.2025)
https://ria.ru/20250311/moskva-reka-2004740388.html
В центре Москвы спасли собаку, упавшую в Москву-реку
В центре Москвы спасли собаку, упавшую в Москву-реку - РИА Новости, 13.03.2025
В центре Москвы спасли собаку, упавшую в Москву-реку
Собаку, упавшую в Москву-реку, спасли в центре столицы в районе Фрунзенской набережной, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-11T17:38:00+03:00
2025-03-13T13:50:00+03:00
происшествия
городское хозяйство москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004737283_0:373:960:913_1920x0_80_0_0_ed1fe23e2c187e86722559d71efaa5c7.jpg
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Собаку, упавшую в Москву-реку, спасли в центре столицы в районе Фрунзенской набережной, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. Отмечается, что на поисково-спасательную станцию "Крымский мост" поступила информация о собаке, упавшей в Москву-реку в районе Фрунзенской набережной. По прибытии к месту вызова специалисты Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах не обнаружили собаку на поверхности воды, но при осмотре береговой черты заметили ее в коллекторе. "Спасатели извлекли испуганное и промокшее животное из коллектора на борт аэролодки, доставили на станцию, отогрели и передали прибывшей хозяйке", - говорится в сообщении ведомства. Подчеркивается, что спасатели на воде настоятельно рекомендуют не спускать с поводка собак во время прогулки вблизи водоемов.
https://ria.ru/20250116/sobaka-1994062211.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004737283_0:230:960:950_1920x0_80_0_0_6acfbfff6dd0fc505b00f84d265740c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, городское хозяйство москвы
Происшествия, Городское хозяйство Москвы
В центре Москвы спасли собаку, упавшую в Москву-реку

В центре Москвы в районе Фрунзенской набережной спасли собаку, упавшую в реку

© Фото : Спасатели на воде. ГКУ "МГПСС"/ВКонтактеСпасенная собака, упавшая в Москву-реку
Спасенная собака, упавшая в Москву-реку - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© Фото : Спасатели на воде. ГКУ "МГПСС"/ВКонтакте
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Собаку, упавшую в Москву-реку, спасли в центре столицы в районе Фрунзенской набережной, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Отмечается, что на поисково-спасательную станцию "Крымский мост" поступила информация о собаке, упавшей в Москву-реку в районе Фрунзенской набережной. По прибытии к месту вызова специалисты Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах не обнаружили собаку на поверхности воды, но при осмотре береговой черты заметили ее в коллекторе.
© Фото : Спасатели на воде. ГКУ "МГПСС"/ВКонтактеСпасенная собака, упавшая в Москву-реку
Спасенная собака, упавшая в Москву-реку - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© Фото : Спасатели на воде. ГКУ "МГПСС"/ВКонтакте
Спасенная собака, упавшая в Москву-реку
"Спасатели извлекли испуганное и промокшее животное из коллектора на борт аэролодки, доставили на станцию, отогрели и передали прибывшей хозяйке", - говорится в сообщении ведомства.
Подчеркивается, что спасатели на воде настоятельно рекомендуют не спускать с поводка собак во время прогулки вблизи водоемов.
Спасатели вытащили собаку из Москвы-реки в районе посёлка Речник - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
На западе Москвы спасли собаку, тонувшую в полынье
16 января, 19:25
 
ПроисшествияГородское хозяйство Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала