https://ria.ru/20250311/moskva-reka-2004740388.html

В центре Москвы спасли собаку, упавшую в Москву-реку

В центре Москвы спасли собаку, упавшую в Москву-реку - РИА Новости, 13.03.2025

В центре Москвы спасли собаку, упавшую в Москву-реку

Собаку, упавшую в Москву-реку, спасли в центре столицы в районе Фрунзенской набережной, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-11T17:38:00+03:00

2025-03-11T17:38:00+03:00

2025-03-13T13:50:00+03:00

происшествия

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Собаку, упавшую в Москву-реку, спасли в центре столицы в районе Фрунзенской набережной, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. Отмечается, что на поисково-спасательную станцию "Крымский мост" поступила информация о собаке, упавшей в Москву-реку в районе Фрунзенской набережной. По прибытии к месту вызова специалисты Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах не обнаружили собаку на поверхности воды, но при осмотре береговой черты заметили ее в коллекторе. "Спасатели извлекли испуганное и промокшее животное из коллектора на борт аэролодки, доставили на станцию, отогрели и передали прибывшей хозяйке", - говорится в сообщении ведомства. Подчеркивается, что спасатели на воде настоятельно рекомендуют не спускать с поводка собак во время прогулки вблизи водоемов.

https://ria.ru/20250116/sobaka-1994062211.html

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2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

происшествия, городское хозяйство москвы