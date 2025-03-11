https://ria.ru/20250311/moskva-reka-2004740388.html
В центре Москвы спасли собаку, упавшую в Москву-реку
В центре Москвы спасли собаку, упавшую в Москву-реку - РИА Новости, 13.03.2025
В центре Москвы спасли собаку, упавшую в Москву-реку
Собаку, упавшую в Москву-реку, спасли в центре столицы в районе Фрунзенской набережной, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-11T17:38:00+03:00
2025-03-11T17:38:00+03:00
2025-03-13T13:50:00+03:00
происшествия
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Собаку, упавшую в Москву-реку, спасли в центре столицы в районе Фрунзенской набережной, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. Отмечается, что на поисково-спасательную станцию "Крымский мост" поступила информация о собаке, упавшей в Москву-реку в районе Фрунзенской набережной. По прибытии к месту вызова специалисты Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах не обнаружили собаку на поверхности воды, но при осмотре береговой черты заметили ее в коллекторе. "Спасатели извлекли испуганное и промокшее животное из коллектора на борт аэролодки, доставили на станцию, отогрели и передали прибывшей хозяйке", - говорится в сообщении ведомства. Подчеркивается, что спасатели на воде настоятельно рекомендуют не спускать с поводка собак во время прогулки вблизи водоемов.
https://ria.ru/20250116/sobaka-1994062211.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, городское хозяйство москвы
Происшествия, Городское хозяйство Москвы
В центре Москвы спасли собаку, упавшую в Москву-реку
В центре Москвы в районе Фрунзенской набережной спасли собаку, упавшую в реку
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Собаку, упавшую в Москву-реку, спасли в центре столицы в районе Фрунзенской набережной, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Отмечается, что на поисково-спасательную станцию "Крымский мост" поступила информация о собаке, упавшей в Москву-реку в районе Фрунзенской набережной. По прибытии к месту вызова специалисты Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах не обнаружили собаку на поверхности воды, но при осмотре береговой черты заметили ее в коллекторе.
"Спасатели извлекли испуганное и промокшее животное из коллектора на борт аэролодки, доставили на станцию, отогрели и передали прибывшей хозяйке", - говорится в сообщении ведомства.
Подчеркивается, что спасатели на воде настоятельно рекомендуют не спускать с поводка собак во время прогулки вблизи водоемов.