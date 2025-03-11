https://ria.ru/20250311/lavrov-2004202249.html

Лавров проведет переговоры с генсеком ОБСЕ

Лавров проведет переговоры с генсеком ОБСЕ - РИА Новости, 11.03.2025

Лавров проведет переговоры с генсеком ОБСЕ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во вторник проведет в Москве переговоры с генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу, это первый за более чем... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T00:23:00+03:00

2025-03-11T00:23:00+03:00

2025-03-11T00:23:00+03:00

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во вторник проведет в Москве переговоры с генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу, это первый за более чем 3,5 года визит главного должностного лица организации в Россию. Как отмечали в МИД РФ, очные контакты Москвы с руководством ОБСЕ сводились к кратким беседам на полях министерских заседаний, в том числе совещаний министров иностранных дел организации. В последних из них - 2023 и 2024 года (в Северной Македонии и на Мальте соответственно) Лавров принимал участие, однако министерское совещание ОБСЕ 2022 года в Польше прошло без российского министра - Варшава тогда отказала Лаврову в участии в мероприятии. Деятельность организации неоднократно критиковали в РФ, в частности, из-за ее позиции по украинскому конфликту. По мнению Москвы, площадка используется Западом "в своих интересах", а нынешнее состояние ОБСЕ не позволяет ей быть полезной для решения проблем. Лавров в феврале 2024 года заявлял, что вопрос о выходе РФ из ОБСЕ хоть пока не обсуждался, но "висит в воздухе". При этом, отмечал министр, единственным смыслом участия России в ОБСЕ остается возможность доводить российскую позицию напрямую до остальных 56 стран-участниц организации, в том числе тех государств, которые заморозили диалог с Россией в других форматах. На переговорах же в Москве стороны обсудят вопросы, относящиеся как к мандату и компетенции генерального секретаря ОБСЕ, так и к общему положению дел в организации, сообщало российское внешнеполитическое ведомство. Диалог по ситуации в ОБСЕ пройдет, в частности, на фоне ожидающихся проблем в связи с тем, что в 2025 году председательство в организации перешло Финляндии, перспективы взаимодействия с которой, как отмечал в разговоре с РИА Новости постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич, "мягко говоря, далеки от оптимистичных". Кроме того, Лавров в ходе встречи с генсекретарем ОБСЕ намерен поднять тему безопасности журналистов. МИД РФ отметил, что последний раз генсек ОБСЕ посещал Россию в июне 2021 года, тогда эту должность занимала Хельга Шмид.

https://ria.ru/20241205/lavrov-1987517475.html

https://ria.ru/20250302/obse-2002609320.html

https://ria.ru/20250208/lukashevich-1998153347.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, москва, северная македония, сергей лавров, феридун синирлиоглу, александр лукашевич, обсе