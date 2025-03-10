https://ria.ru/20250310/lobeliya-2004173905.html

Лобелия: как вырастить хрупкий и нежный цветок, советы по уходу

Лобелия: описание, выращивание, посадка и уход, фото цветка

Лобелия: как вырастить хрупкий и нежный цветок, советы по уходу

Лобелия - хрупкое растение с трогательными, нежными и изящными цветами, которое часто используют для оформления клумб и альпийских горок. Его ботаническое... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T19:57:00+03:00

2025-03-10T19:57:00+03:00

2025-03-10T19:57:00+03:00

растения

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Лобелия - хрупкое растение с трогательными, нежными и изящными цветами, которое часто используют для оформления клумб и альпийских горок. Его ботаническое описание, фото, как вырастить цветок из семян, советы по уходу и посадке в открытый грунт, а также правила пересадки и зимовки, - в материале РИА НовостиЛобелияЛобелия (лат. Lobelia) - травянистое культурное растение рода многолетних и однолетних, относят его к полукустарникам, кустарникам и деревьям семейства Колокольчиковых (лат. Campanulaceae). Название свое нежный цветок получил в честь фламандского ботаника Маттиаса де Л’Обеля, который некоторое время возглавлял королевский ботанический сад в Хакни, в Лондоне.Лобелия распространена почти на всех частях света, но наибольшее разнообразие видов зафиксировано в субтропическом поясе.Ботаническое описаниеСофия Михайлова, агроном, генеральный директор компании ООО “Вавилонские Сады”, описывает лобелию как растение с простыми очередными двугубыми или одногубыми листьями, обоеполыми, одиночными, пазушными или собранными в верхушечные кисти цветками светло-синих, фиолетовых, пурпурных или белых оттенков и плодами в виде коробочки.- Высота растения небольшая и может начинаться от 10 см., но встречаются виды и сорта, которые доходят до 150 см. Тоненькие побеги лобелии начинают ветвиться от самого основания, - говорит эксперт.Виды и сортВ ботанике насчитывается более 300 видов растений этого рода.София Михайлова рассказывает, что в широкой культивации его применяют как бордюрное украшение, особенно ценятся Лобелия Эринус, или Ежевидная (Lobelia erinus L), с мелкими ярко-синими цветками родом из Южной Африки, а также Лобелия Дортмана (лат. Lobelia dortmanna L.) и Лобелия сидячелистная (лат. Lobelia sessilifolia), которые можно встретить в России в естественных ареалах обитания.По словам эксперта, представителей этого рода также используют в медицине, например, лекарственное средство Лобелина гидрохлорид применяется для возбуждения дыхательного центра при бронхиальной астме и коклюше.“А к самым миниатюрным Лобелиям относятся Наименьшая из Новой Зеландии и Дарлинговская из Австралии, высота которых равна всего нескольким сантиметрам.Я бы хотела выделить также сорта “Вулкан красная", которая отлично вписывается в композицию смешанных групп декоративных растений и отличается ярко-красными цветками, привлекающими свое внимание не только насекомых-опылителей, но и опытных садоводов”, - говорит агроном.Сорт "Император Вилли" российской селекции идеально подходит для альпинария, так как является низкорослым мелкоцветковым представителем рода Лобелия с ярко-синей окраской лепестков.Сорт "Жемчужная нить" используется в ландшафтном дизайне для бордюрных композиций. Он отличается ярким сочетанием цветков различной окраски - синего, рубинового, красного и белого цвета.В ландшафтном дизайне также часто используют сорта, которые отличаются длительным и обильным цветением синих оттенков для имитации ручейков и водоемов.ПосадкаДля лучшей всхожести и профилактики болезней София Михайлова советует перед посевом замочить семена в растворе марганцовки, а затем опрыскать минеральными удобрениями, емкость для посадки обработать 3-6% перекисью водорода.Идеальными условиями для прорастания семян, по словам агронома, являются высокая влажность и температура 22-24 градуса по Цельсию. Почва должна быть пористой, хорошо пропускать воду и воздух, а также включать в свой состав легкие частицы.Когда появятся всходы, Лобелии понадобится дополнительное освещение, но при этом не рекомендуется ставить ее под прямые солнечные лучи, поэтому самым оптимальным решением будут фитолампы различного спектра, например, ультрафиолетовый, красно-синий и другие.Полив важно проводить регулярно, так, чтобы почва была чуть влажной, но не мокрой.Когда у растений появятся два-три настоящих листочка, то их следует рассадить друг от друга в отдельные горшочки, стараясь не повредить корни и листья.Высаживать рассаду необходимо после окончания заморозков и установления стабильных плюсовых температур, обычно это конец мая - начало июня. Место для посадки выбирают на слегка затененном участке, защищенном от ветра. При высадке важно соблюдать расстояние между растениями около 10–15 сантиметров для свободного развития корневой системы и набора зеленой массы.Лобелию также можно посадить в подвесные кашпо или горшки на высоких подставках, а вместо почвы использовать кокосовый субстрат.В конце нужно хорошо полить саженцы питательным раствором из удобрений минерального состава и притенить их на первые несколько дней для лучшей адаптации.УходКрасавица Лобелия будет долго радовать обильным цветением, если ей обеспечить хотя бы минимальный уход.ТемператураЭто теплолюбивая культура, оптимальная температура для цветения и роста составляет около +20, +25 градусов по Цельсию, но есть и холодоустойчивые сорта.Влажность воздухаРастению важен в первую очередь регулярный полив, к влажности воздуха оно не требовательно.ОсвещениеЛобелия любит хорошо освещенные участки, но может переносить и частичное затемнение.Требования к почвеЭтому декоративному растению требуются хорошо дренированные супесчаные или суглинистые умеренно плодородные почвы, так как избыток органики может привести к наращиванию зеленой массы в ущерб цветению.ПоливЛобелия любит регулярный полив, нельзя допускать пересыхания почвы, но и избыток воды может привести к загниванию корней. В жаркую погоду ее поливают два раза в день: утром и вечером, добиваясь умеренно-влажного состояния земли под кустами.ПодкормкиПосле высадки в открытый грунт, растения подкармливают всего около 2-3 раз за сезон.В качестве дополнительных подкормок на начальном этапе София Михайлова советует использовать азотные и фосфорные удобрения, а когда растение достигнет стадии бутонизации и цветения, можно добавлять калийные для поддержания здоровья и красоты побегов и цветов.ЦветениеВремя наступления цветения зависит от многих факторов: условий выращивания, освещенности, элементного и структурного состава почвы, и, конечно, от сорта растения.“У разных сортов отличается период появления бутонов и цветков: у одних это происходит поздней весной, у других только осенью. Но в общем расцветать Лобелия начинает в июне, а заканчивает в сентябре. После первого цветения необходимо произвести обрезку побегов до расстояния 5-6 см от грунта, а также полить и внести подкормку, что обеспечит здоровье и обильное пышное цветение у культуры”, - говорит агроном.ПересадкаКультура легко переносит пересадку, обычно это делается при подготовке к зимовке: лобелию помещают в контейнер с хорошим дренажем и правильной почвосмесью.- Следует это делать при наступлении стабильных температур до +5 °С ночью. Куст нужно выкопать, стараясь извлечь его корень вместе с большим количеством грунта. Затем цветок пересаживают в горшок, соотносящийся с размером корневой системы и высотой растения, подложив под низ дренаж мелкой фракции. Перед тем, как заносить, у лобелии убирают сухостой, а затем обрезают, оставляя несколько побегов длиной около 5-7 см, - объясняет София Михайлова.Особенности зимнего уходаЛобелии в зонах теплого климата могут зимовать в условиях открытого грунта. В этом случае их осенью обрезают под самый корень, оставляя 3 см от поверхности почвы, оставшуюся часть укрывают опавшей листвой высотой около 20 см.В северных регионах их сажают в контейнеры и переносят в помещение до наступления заморозков.- Растения располагают под непрямым, но ярким освещением, например, фитолампами, в изолированном от ветра и сквозняков месте, с умеренным и регулярным поливом, особенно если Лобелия находится недалеко от источника тепла. Избытка сырости и влажности субстрата допускать нельзя, так как под воздействием холода корни сгниют, что приведет к полной гибели растения. Для перезимовки следует поддерживать достаточно низкую температуру, но не менее +5...+7 °С, - объясняет эксперт.В конце весны, когда период заморозков и возвратных холодов закончится, перезимовавшую дома Лобелию пересаживают обратно в сад.Болезни и вредителиК основным заболеваниям Лобелии, по словам эксперта, относятся:1. Мучнистая роса - грибковое заболевание, при котором наблюдается появление налёта белого цвета, приводящее к замедлению роста, увяданию побегов и листьев и дальнейшему отмиранию. Для лечения можно использовать обработку настоем золы, бордосской смесью или фунгицидами.2. Ржавчина - грибковое заболевание, характеризующееся появлением на листьях жёлтых точек, разрастающихся в пятна ярко-оранжевого и красного цветов, которые в конце превращаются в чёрные полосы. Для борьбы с ней используют фунгициды, бордосскую смесь или любые препараты, в составе которых есть коллоидная сера.3. Чёрная ножка и гнили - размягчение и увядание наземных частей растения, для профилактики важно использовать умеренный объем воды для поливов.4. Вирусная мозаика проявляется сморщиванием и деформацией листьев, образованием отличающихся по форме, размеру, окраске пятен. Для профилактики растения можно обработать раствором карбофоса или различными системными фунгицидами.Среди сельскохозяйственных насекомых-вредителей можно выделить следующих:1. Тля приводит к скручиванию листьев и искривлению побегов, что в результате истощает растение. В качестве средства борьбы можно использовать настои лука, чеснока или крапивы, а также инсектициды химического происхождения.2. Паутинный клещ. Они обитают на нижней стороне листьев, а поражение определяется по появлению белых точек и дальнейшему побледнению и скручиванию листьев, которые затем желтеют и засыхают. На верхних частях растения можно увидеть тонкую паутину, которая "одевает" растение буквально за несколько дней.Для борьбы с клещами можно использовать как инсектициды, так органические средства защиты, а именно - отвар из листьев помидоров, настой одуванчика или горькой полыни. Также спастись от клещей можно снижением влажности и температуры воздуха. А зараженные цветы следует изолировать от здоровых для избежания распространения вредителя.3. Слизни образуют характерные следы слизи на растениях. Для борьбы с ними можно обработать растения отваром из перца, также провести известкование почвы или рассыпать золу вокруг растений в сухую погоду.Мнение эксперта- Подводя итоги, можно сказать, что перед посадкой Лобелии следует изучить биологические особенности растения, его отношение к теплу, свету, влажности, так как это важно на всех этапах роста и развития культуры. А при занятиях растениеводством важно следовать законам природы и не разрушать её, а помогать по мере возможностей и знаний, - говорит София Михайлова.

https://ria.ru/20250110/kalendar-1784694256.html

https://ria.ru/20241204/sansevieriya-1792067696.html

https://ria.ru/20240718/ekspert-1960398161.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

растения