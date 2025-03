Юлия Волкова из "Тату": последние новости

https://ria.ru/20250304/tatu-2003018824.html

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. От "Тату" до "Единой России": Юлия Волкова прошла долгий и тернистый путь, полный взлетов и падений. Но что скрывается за ее эпатажным образом – искренность или жажда внимания? Рассказываем о личной жизни, пластических операциях и политических амбициях экс-"татушки"Детство и старт в "Тату"Юлия Волкова родилась 20 февраля 1985 года в Москве, в семье бизнесмена Олега Волкова и стилиста Ларисы. В 9 лет она попала в театр-студию "Непоседы", где ее заметили за живой нрав и звонкий голос. Там же познакомилась с Леной Катиной — будущей напарницей по "Тату". В 1999-м продюсер Иван Шаповалов собрал дуэт, поставив на эпатаж: Юля обрезала волосы, стала брюнеткой, а Лена сбросила вес.Первый хит "Я сошла с ума" в 2000-м разнес чарты — два миллиона копий альбома "200 по встречной" разлетелись мигом. В 2001-м клип взял приз MTV в Нью-Йорке, а тур по миру закрепил успех. Третье место на "Евровидении-2003" и золотые диски в 10 странах сделали "Тату" сенсацией.Побег из клеткиВолкова и Катина разорвали контракт с Иваном Шаповаловым в 2004 году, решив идти своим путем. "Он заставлял нас делать то, что мы не хотели", — вспоминала Катина в 2010-м. Волкова в 2015-м добавляла: "Мы выросли, а он остался в прошлом".Уход от Шаповалова, чья жесткая рука держала успех "Тату", стал поворотным моментом — группа потеряла былой размах. Новый продюсер Борис Ренский пытался спасти проект: вышли альбомы "Люди-инвалиды" и "Dangerous and Moving" в 2005-м. Но без эпатажа Шаповалова магия угасла — продажи падали, концерты редели. К марту 2009-го дуэт распался: Волкова выбрала сольную дорогу, Катина последовала за ней.Сольная карьераБез Шаповалова Юлия надеялась повторить успех "Тату", но звезды не сошлись. В 2010-м она начала сольно — трек "Сдвину мир" прошел тихо.В 2011-м дуэт с Димой Биланом "Back to Her Future" был шансом попасть на "Евровидение", но их обошли "Бурановские бабушки". В 2012-м певица выпустила "Didn’t Wanna Do It" на английском — критики пожали плечами, фанаты тоже. Путь одиночки оказался тернистым.Страсти юных лет и рождение дочериЮлия Волкова ворвалась в жизнь с жаждой всего и сразу. "Я девочка очень ранняя. Первый секс — в 13, первая слава в группе t.A.T.u — в 15, первый ребенок — в 19", — признавалась она.Еще в "Непоседах" она познакомилась с Владом Топаловым — "светленьким" из будущего Smash!! Подростковая любовь кипела ссорами и громкими примирениями, пока не рассыпалась.Потом в ее жизни появился Павел Сидоров — крепкий парень из свиты "Тату". У Сидорова была гражданская жена Анастасия и дочь Полина, о которых Юлия Волкова не знала до определенного момента. В 19 лет, 27 сентября 2004-го, Юля родила от него дочь Викторию. Роман с Сидоровым быстро угас, а новый статус "я — мама" совпал с уходом из "Тату".Топалов не терял надежды и в 2006-м вернулся. На одной из московских тусовок Влад сделал ей предложение. "Мы расставались из-за банальных ссор. Мне было очень тяжело, я сильно переживал. И когда в декабре прошлого года мы встретились с Юлей на одной из тусовок, я решил для себя, что ни за что ее больше от себя не отпущу", — вспоминал он позже. Волкова ответила "да". Но перед самой свадьбой она ушла к Парвизу Ясинову, сыну состоятельного предпринимателя, оставив Влада ни с чем.Первый муж и тайная свадьбаЮлия увела Парвиза Ясинова из семьи солистки "Тутси" Марии Вебер, которая в тот момент была беременна. Вебер позже благодарила: "Спасибо, что забрала".Тайная свадьба с Ясиновым случилась в 2007-м — 20 декабря того же года родился их сын Самир. Ради мужа Юля приняла ислам, сменив крестик на полумесяц. "Я сделала это для Парвиза", — говорила она в интервью. Однако семейная жизнь не сложилась, союз продержался три года и лопнул в 2010-м. Волкова позже вернулась к православной вере.Онкология и операцияИногда судьба ставит подножку в самый неожиданный момент. В 2012 году жизнь певицы дала трещину — врачи нашли рак щитовидной железы. Диагноз накрыл в 27 лет, после рождения второго ребенка.Операция прошла успешно: опухоль убрали, метастазов не было. Но хирург задел голосовые связки — Юля потеряла голос. Говорить не могла, петь — тем более. В 2013-м она уехала в Германию, где три операции вернули ей речь, а позже — слабое подобие былого вокала. "Я думала, это конец", — признавалась она в 2016-м. Лечение вытянуло силы и деньги, но певица выстояла. Хотя голос так и не вернулся к прежней мощи.Гражданский муж и сломанная челюстьРоман Юлии Волковой с Георгием Зарандией, известным как Гия Гальский, вор в законе из клана Деда Хасана, начался в 2015-м — тогда ходили вести о свадьбе и беременности, но певица их опровергла.Из-за административных нарушений и проблем с законом, судом было принято решение о депортации Зарандии из России. Юля металась между Москвой и Турцией, живя на две страны.Все закончилось в 2020-м, когда побои стали невыносимы, "Он бил меня при детях", — призналась Волкова. По данным СМИ, Гия мог заподозрить ее в неверности с американцем."Я лежала на полу, вся в крови, а он просто ушел, хлопнув дверью", — рассказывала она позже в эфире ток-шоу. Волкова попала в больницу с челюстью, сломанной в трех местах, и перенесла операцию. Тогда же она узнала о беременности, но выбрала аборт, отказавшись от жизни с тираном.Два миллиона на лицоПевица не раз ложилась под скальпель, меняя себя снаружи. Еще в 2000-х она увеличила грудь — сама признавалась: "Да, я сделала операцию". Губы певицы тоже обрели объем. Филлеры стали ее спутником: косметологи отмечают, что лицо Волковой пережило десятки уколов, от скул до подбородка.Эксперты подсчитали — на преображение ушло около 2,5 миллионов рублей, но результаты вызвали споры: одни хвалят смелость и желание достичь идеала, другие морщатся от переборов. Юля продолжает ходить к новым мастерам, исправляя старые огрехи — битва за красоту не стихает.Мемы вместо мандатаВолкова в 2021 году удивила всех, подав документы на праймериз "Единой России" в Ивановской области. Ее ролик с обещаниями стал мемом: "Мои замечательные, так больше нельзя! Мне стыдно за все происходящее вокруг". Она метила в депутаты, но публика увидела лишь экс-"татушку" с уставшим взглядом.В июне 2021-го Ксения Собчак в интервью на YouTube-канале "Осторожно: Собчак" задала ей вопросы о законах — Волкова растерялась и не блеснула знаниями. Кампания быстро заглохла, политика осталась для нее чужим полем.Жизнь сегодняСегодня Юлия Волкова живет тише, но не сдается. В 2024-м она давала концерты — поет репертуар "Тату" и свои треки.Сорокалетний юбилей 20 февраля 2025-го встретила на Гоа, выложив фото в соцсетях с подписью: "Новый этап". Вика (20) учится в Москве, Самир (17) с ней — дети под присмотром бабушки Ларисы, пока Юля в разъездах.Соцсети пестрят ее светской жизнью: то презентация в столице, то пляж в Индии. Голос слаб, но она старается держать марку.

