https://ria.ru/20250304/sud-2003075847.html

В Тульской области сотрудниц фармацевтической фабрики осудили за хищение

В Тульской области сотрудниц фармацевтической фабрики осудили за хищение - РИА Новости, 04.03.2025

В Тульской области сотрудниц фармацевтической фабрики осудили за хищение

Бывшего финансового директора (главного бухгалтера) ООО "Тульская фармацевтическая фабрика" и ее заместителя лишили свободы на 5,5 года и 4,5 года... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T22:15:00+03:00

2025-03-04T22:15:00+03:00

2025-03-04T22:15:00+03:00

происшествия

тульская область

тула

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg

ТУЛА, 4 мар – РИА Новости. Бывшего финансового директора (главного бухгалтера) ООО "Тульская фармацевтическая фабрика" и ее заместителя лишили свободы на 5,5 года и 4,5 года соответственно за хищение со счетов предприятия более 500 миллионов рублей, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Тульской области в своем Telegram-канале. "Советский районный суд города Тулы лишил свободы бывшего главного бухгалтера ООО "ТФФ" и её заместителя на разные сроки за хищение со счетов предприятия более 500 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Как установил суд, сотрудники вступили в преступный сговор в мае 2017 года для систематического хищения денежных средств компании в особо крупном размере. С этой целью они, используя служебное положение, заполняли денежные чеки на получение наличных средств со счетов, необходимых для выплаты зарплаты сотрудникам и возврата займов, имеющихся у предприятия. В документах главный бухгалтер и ее заместитель указывали суммы, значительное превышающие необходимые средства для этих целей. Часть полученных денег они вносили в кассу, остальные же похищали и распоряжались ими по своему усмотрению. "В 2022 году, во время проверки бухгалтерского учета, выяснилось, что за период с мая 2017 года по апрель 2022 года образовалась разница между снятием денежных средств с расчетного счета фармакологического предприятия и их внесением в кассу. Сумма недостачи в общей сумме составила 502 612 700 рублей", - сообщили в пресс-службе судебной системы Тульской области. Приговором суда 4 марта они были признаны виновными в совершении мошенничества, с использование своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. Уточняется, что в ходе судебного следствия обвиняемые свою вину не признали. "Им назначено наказание: Елисеевой В.Ю. – в виде лишения свободы сроком на 5,5 года со штрафом в размере 500 тысяч рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима; Бадьиной Л.А. – в виде лишения свободы сроком на 4,5 года со штрафом в размере 450 тысяч рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - рассказали в пресс-службе органа государственной власти. Уточняется, что сумма причиненного ущерба взыскана с бывшего главного бухгалтера и ее заместителя в солидарном порядке. Осужденные взяты под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил.

https://ria.ru/20250304/samara-2003071380.html

https://ria.ru/20250212/jugra-1998766013.html

https://ria.ru/20250227/khischenie-2001938262.html

тульская область

тула

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, тульская область, тула, россия