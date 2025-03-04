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В Курской области сбили беспилотник ВСУ

В Курской области сбили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 04.03.2025

В Курской области сбили беспилотник ВСУ

Дежурные средства ПВО около 20.15 мск уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T21:43:00+03:00

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Дежурные средства ПВО около 20.15 мск уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщило Минобороны РФ. "Четвертого марта текущего года около 20.15 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Курской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы украины, безопасность