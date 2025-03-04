https://ria.ru/20250304/oon-2003071558.html

Россия и Мьянма намерены укреплять авторитет ООН

Россия и Мьянма намерены укреплять авторитет ООН - РИА Новости, 04.03.2025

Россия и Мьянма намерены укреплять авторитет ООН

Россия и Мьянма намерены укреплять авторитет и общепризнанный статус Организации Объединенных Наций, отмечают важность повышения эффективности организации,... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T21:15:00+03:00

2025-03-04T21:15:00+03:00

2025-03-04T21:15:00+03:00

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Россия и Мьянма намерены укреплять авторитет и общепризнанный статус Организации Объединенных Наций, отмечают важность повышения эффективности организации, говорится в совместном заявлении по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Мьянмы Мин Аун Хлайна. Текст документа опубликован на сайте Кремля. В заявлении отмечено, что в ходе встречи стороны продемонстрировали близость позиций двух государств по большинству международных проблем, включая региональные. "Отметили важность повышения авторитета и эффективности ООН. Констатировав становление новых центров силы, ведущее к формированию многополярного мирового порядка, Россия и Мьянма в качестве государств – членов ООН будут укреплять авторитет и общепризнанный статус Организации как центрального координирующего механизма согласования интересов и действий государств по достижению целей Устава ООН, а также содействовать укреплению правовой основы международных отношений путем реализации основных принципов международного права, закрепленных в Уставе ООН, во всей их полноте и взаимосвязи", - указано в заявлении. Кроме того, стороны намерены укреплять координацию и сотрудничество на региональных и других международных форумах. Также Россия и Мьянма условились оказывать взаимную поддержку в вопросах, являющихся приоритетными и принципиальными для одной из сторон, тесно сотрудничать по глобальным и региональным проблемам.

https://ria.ru/20250304/oon-2003067653.html

https://ria.ru/20250304/mus-2003063312.html

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в мире, россия, мьянма, владимир путин, мин аун хлайн, оон