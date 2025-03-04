Россия и Мьянма намерены укреплять авторитет ООН
Россия и Мьянма намерены укреплять авторитет и общепризнанный статус ООН
© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Россия и Мьянма намерены укреплять авторитет и общепризнанный статус Организации Объединенных Наций, отмечают важность повышения эффективности организации, говорится в совместном заявлении по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Мьянмы Мин Аун Хлайна.
Текст документа опубликован на сайте Кремля. В заявлении отмечено, что в ходе встречи стороны продемонстрировали близость позиций двух государств по большинству международных проблем, включая региональные.
"Отметили важность повышения авторитета и эффективности ООН. Констатировав становление новых центров силы, ведущее к формированию многополярного мирового порядка, Россия и Мьянма в качестве государств – членов ООН будут укреплять авторитет и общепризнанный статус Организации как центрального координирующего механизма согласования интересов и действий государств по достижению целей Устава ООН, а также содействовать укреплению правовой основы международных отношений путем реализации основных принципов международного права, закрепленных в Уставе ООН, во всей их полноте и взаимосвязи", - указано в заявлении.
Кроме того, стороны намерены укреплять координацию и сотрудничество на региональных и других международных форумах. Также Россия и Мьянма условились оказывать взаимную поддержку в вопросах, являющихся приоритетными и принципиальными для одной из сторон, тесно сотрудничать по глобальным и региональным проблемам.