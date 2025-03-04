Рейтинг@Mail.ru
Россия и Мьянма намерены укреплять авторитет ООН - РИА Новости, 04.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:15 04.03.2025
https://ria.ru/20250304/oon-2003071558.html
Россия и Мьянма намерены укреплять авторитет ООН
Россия и Мьянма намерены укреплять авторитет ООН - РИА Новости, 04.03.2025
Россия и Мьянма намерены укреплять авторитет ООН
Россия и Мьянма намерены укреплять авторитет и общепризнанный статус Организации Объединенных Наций, отмечают важность повышения эффективности организации,... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T21:15:00+03:00
2025-03-04T21:15:00+03:00
в мире
россия
мьянма
владимир путин
мин аун хлайн
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580973966_0:342:2970:2012_1920x0_80_0_0_5e7bd2aa6a7b4ff27f3a78cdc1ac76e4.jpg
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Россия и Мьянма намерены укреплять авторитет и общепризнанный статус Организации Объединенных Наций, отмечают важность повышения эффективности организации, говорится в совместном заявлении по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Мьянмы Мин Аун Хлайна. Текст документа опубликован на сайте Кремля. В заявлении отмечено, что в ходе встречи стороны продемонстрировали близость позиций двух государств по большинству международных проблем, включая региональные. "Отметили важность повышения авторитета и эффективности ООН. Констатировав становление новых центров силы, ведущее к формированию многополярного мирового порядка, Россия и Мьянма в качестве государств – членов ООН будут укреплять авторитет и общепризнанный статус Организации как центрального координирующего механизма согласования интересов и действий государств по достижению целей Устава ООН, а также содействовать укреплению правовой основы международных отношений путем реализации основных принципов международного права, закрепленных в Уставе ООН, во всей их полноте и взаимосвязи", - указано в заявлении. Кроме того, стороны намерены укреплять координацию и сотрудничество на региональных и других международных форумах. Также Россия и Мьянма условились оказывать взаимную поддержку в вопросах, являющихся приоритетными и принципиальными для одной из сторон, тесно сотрудничать по глобальным и региональным проблемам.
https://ria.ru/20250304/oon-2003067653.html
https://ria.ru/20250304/mus-2003063312.html
россия
мьянма
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580973966_88:0:2819:2048_1920x0_80_0_0_57ac6b9f5fd66e6e8918de2fc4fdafea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, мьянма, владимир путин, мин аун хлайн, оон
В мире, Россия, Мьянма, Владимир Путин, Мин Аун Хлайн, ООН
Россия и Мьянма намерены укреплять авторитет ООН

Россия и Мьянма намерены укреплять авторитет и общепризнанный статус ООН

© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Россия и Мьянма намерены укреплять авторитет и общепризнанный статус Организации Объединенных Наций, отмечают важность повышения эффективности организации, говорится в совместном заявлении по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Мьянмы Мин Аун Хлайна.
Текст документа опубликован на сайте Кремля. В заявлении отмечено, что в ходе встречи стороны продемонстрировали близость позиций двух государств по большинству международных проблем, включая региональные.
Здание Международного суда ООН в Гааге (Нидерланды) - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Россия и Мьянма фиксируют попытки давления на Международный Суд ООН
Вчера, 20:45
"Отметили важность повышения авторитета и эффективности ООН. Констатировав становление новых центров силы, ведущее к формированию многополярного мирового порядка, Россия и Мьянма в качестве государств – членов ООН будут укреплять авторитет и общепризнанный статус Организации как центрального координирующего механизма согласования интересов и действий государств по достижению целей Устава ООН, а также содействовать укреплению правовой основы международных отношений путем реализации основных принципов международного права, закрепленных в Уставе ООН, во всей их полноте и взаимосвязи", - указано в заявлении.
Кроме того, стороны намерены укреплять координацию и сотрудничество на региональных и других международных форумах. Также Россия и Мьянма условились оказывать взаимную поддержку в вопросах, являющихся приоритетными и принципиальными для одной из сторон, тесно сотрудничать по глобальным и региональным проблемам.
Международный уголовный суд в Гааге - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Россия и Мьянма намерены противодействовать роли МУС
Вчера, 20:14
 
В миреРоссияМьянмаВладимир ПутинМин Аун ХлайнООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала