МВД рассказало, как не потерять деньги при онлайн-покупках перед 8 марта
МВД: сайт с оплатой переводом на карту физлицу может быть фейком
© Depositphotos.com / Ivan KrukОнлайн-покупки
© Depositphotos.com / Ivan Kruk
Онлайн-покупки. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Если сайт, на котором вы хотите сделать покупку, недавно зарегистрирован, имеет только положительные отзывы, а для оплаты требуют перевод на карту физлица, то, скорее всего, это фейк, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
В преддверии 8 Марта ведомство рассказало о фейковом сайте, где продаются цветы, и о том, как не нарваться на фейковый ресурс и не потерять деньги. Так, хорошо бы выяснить дату регистрации сайта в сервисе WHOIS.
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"Если домен зарегистрирован в последние несколько недель или месяцев – это тревожный сигнал... Если на сайте 100% положительных отзывов без критики – вероятно, они подделаны. Проверьте отзывы в приложении Яндекс.Карты и 2ГИС или на форуме отзывов. Самыми ценными будут средние оценки - если товар кому-то не понравился, его, как минимум, получили... Надёжные магазины осуществляют оплату при получении или через безопасные системы. Если потребуется перевод на карту физлица – стоп, это может быть мошенничество", - говорится в сообщении.
Правоохранители рекомендуют загружать фото товара в поисковую систему, если картинки взяты с чужих сайтов, страница ненадёжна.
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