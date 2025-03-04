https://ria.ru/20250304/mvd-2002916433.html

МВД рассказало, как не потерять деньги при онлайн-покупках перед 8 марта

МВД рассказало, как не потерять деньги при онлайн-покупках перед 8 марта - РИА Новости, 04.03.2025

МВД рассказало, как не потерять деньги при онлайн-покупках перед 8 марта

Если сайт, на котором вы хотите сделать покупку, недавно зарегистрирован, имеет только положительные отзывы, а для оплаты требуют перевод на карту физлица, то,... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T11:00:00+03:00

2025-03-04T11:00:00+03:00

2025-03-04T11:00:00+03:00

общество

технологии

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Если сайт, на котором вы хотите сделать покупку, недавно зарегистрирован, имеет только положительные отзывы, а для оплаты требуют перевод на карту физлица, то, скорее всего, это фейк, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. В преддверии 8 Марта ведомство рассказало о фейковом сайте, где продаются цветы, и о том, как не нарваться на фейковый ресурс и не потерять деньги. Так, хорошо бы выяснить дату регистрации сайта в сервисе WHOIS. "Если домен зарегистрирован в последние несколько недель или месяцев – это тревожный сигнал... Если на сайте 100% положительных отзывов без критики – вероятно, они подделаны. Проверьте отзывы в приложении Яндекс.Карты и 2ГИС или на форуме отзывов. Самыми ценными будут средние оценки - если товар кому-то не понравился, его, как минимум, получили... Надёжные магазины осуществляют оплату при получении или через безопасные системы. Если потребуется перевод на карту физлица – стоп, это может быть мошенничество", - говорится в сообщении. Правоохранители рекомендуют загружать фото товара в поисковую систему, если картинки взяты с чужих сайтов, страница ненадёжна.

https://ria.ru/20250217/mvd-1999774180.html

https://ria.ru/20250225/moshenniki-2001529236.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии, министерство внутренних дел рф (мвд россии), яндекс