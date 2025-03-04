Рейтинг@Mail.ru
Рост промышленного производства обеспечен в Костромской области в 2024 году - РИА Новости, 04.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Костромская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Костромская область
 
19:50 04.03.2025
https://ria.ru/20250304/kostroma-2003059882.html
Рост промышленного производства обеспечен в Костромской области в 2024 году
Рост промышленного производства обеспечен в Костромской области в 2024 году - РИА Новости, 04.03.2025
Рост промышленного производства обеспечен в Костромской области в 2024 году
Индекс промышленного производства Костромской области по итогам 2024 года вырос и составил 101,1%, следует из доклада Костромастата. РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T19:50:00+03:00
2025-03-04T19:50:00+03:00
костромская область
костромская область
сергей ситников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153116/69/1531166931_0:68:3401:1981_1920x0_80_0_0_2964ccff7961a090b6cee05301dc1e9c.jpg
КОСТРОМА, 4 мар – РИА Новости. Индекс промышленного производства Костромской области по итогам 2024 года вырос и составил 101,1%, следует из доклада Костромастата. Аналитики Костромастата во вторник представили предварительные итоги года в сфере социально-экономического развития региона. Согласно докладу, в 2024 году промышленные предприятия региона работали стабильно, планомерно наращивая выпуск продукции. "По итогам года индекс промышленного производства Костромской области вырос и составил 101,1%. В 2024 году объем отгруженной продукции, работ и услуг промышленного производства составил 331,6 миллиарда рублей", - говорится в докладе. По данным аналитиков, основной рост обеспечен за счет обрабатывающей сферы, занимающей основную долю в структуре промышленного производства (+1,7%). Значительно увеличились производство прочих транспортных средств и оборудования (рост в 1,6 раза), металлургическое производство (рост на 43,3%), производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (рост на 12,7%), обработка древесины и производство изделий из дерева (рост на 7,4%). Департамент экономического развития Костромской области отмечает, что адаптации предприятий к новым экономическим реалиям и стабилизации ситуации способствовал широкий перечень мер адресной поддержки, которую регион реализует по поручению губернатора Сергея Ситникова. В совокупности с грамотными управленческими решениями собственников они позволили предприятиям модернизировать и расширять производства, освоить новые производственные ниши. Одной из эффективных мер поддержки является инвестиционный налоговый вычет, введенный по инициативе губернатора Костромской области, отмечают специалисты. Собственные программы поддержки, направленные на развитие инвестиционного потенциала, производственной сферы, предприятий ОПК сформированы на базе Фонда развития промышленности Костромской области. В 2024 году после продолжительного периода возобновлены субсидии по возмещению части затрат на приобретение нового оборудования, отмечают в департаменте. Субсидию уже получили семь предприятий в сферах машиностроения, производства удобрений, ювелирных изделий. В 2025 году предусмотрено 20 миллионов рублей на субсидирование части затрат на приобретение нового российского оборудования.
https://ria.ru/20250228/podderzhka-2002330383.html
https://ria.ru/20250227/sitnikov-2002059423.html
костромская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153116/69/1531166931_335:0:3064:2047_1920x0_80_0_0_860cf2862affc55a9173ed71a8064c18.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
костромская область, сергей ситников
Костромская область, Костромская область, Сергей Ситников
Рост промышленного производства обеспечен в Костромской области в 2024 году

Индекс промышленного производства Костромской области в 2024 г составил 101,1%

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкКострома
Кострома - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Кострома. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КОСТРОМА, 4 мар – РИА Новости. Индекс промышленного производства Костромской области по итогам 2024 года вырос и составил 101,1%, следует из доклада Костромастата.
Аналитики Костромастата во вторник представили предварительные итоги года в сфере социально-экономического развития региона. Согласно докладу, в 2024 году промышленные предприятия региона работали стабильно, планомерно наращивая выпуск продукции.
Губернатор Костромской области Сергей Ситников - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Меры поддержки студенческих семей разработают в Костромской области
28 февраля, 19:35
"По итогам года индекс промышленного производства Костромской области вырос и составил 101,1%. В 2024 году объем отгруженной продукции, работ и услуг промышленного производства составил 331,6 миллиарда рублей", - говорится в докладе.
По данным аналитиков, основной рост обеспечен за счет обрабатывающей сферы, занимающей основную долю в структуре промышленного производства (+1,7%). Значительно увеличились производство прочих транспортных средств и оборудования (рост в 1,6 раза), металлургическое производство (рост на 43,3%), производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (рост на 12,7%), обработка древесины и производство изделий из дерева (рост на 7,4%).
Департамент экономического развития Костромской области отмечает, что адаптации предприятий к новым экономическим реалиям и стабилизации ситуации способствовал широкий перечень мер адресной поддержки, которую регион реализует по поручению губернатора Сергея Ситникова. В совокупности с грамотными управленческими решениями собственников они позволили предприятиям модернизировать и расширять производства, освоить новые производственные ниши.
Одной из эффективных мер поддержки является инвестиционный налоговый вычет, введенный по инициативе губернатора Костромской области, отмечают специалисты.
Собственные программы поддержки, направленные на развитие инвестиционного потенциала, производственной сферы, предприятий ОПК сформированы на базе Фонда развития промышленности Костромской области. В 2024 году после продолжительного периода возобновлены субсидии по возмещению части затрат на приобретение нового оборудования, отмечают в департаменте. Субсидию уже получили семь предприятий в сферах машиностроения, производства удобрений, ювелирных изделий. В 2025 году предусмотрено 20 миллионов рублей на субсидирование части затрат на приобретение нового российского оборудования.
Губернатор Костромской области Сергей Ситников обсудил с работникам лесопромышленного комбината Свеза вопросы поддержки кадров - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
Ситников обсудил с работниками комбината "Свеза" вопросы поддержки кадров
27 февраля, 20:58
 
Костромская областьКостромская областьСергей Ситников
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала