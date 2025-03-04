https://ria.ru/20250304/kostroma-2003059882.html

Рост промышленного производства обеспечен в Костромской области в 2024 году

Рост промышленного производства обеспечен в Костромской области в 2024 году - РИА Новости, 04.03.2025

Рост промышленного производства обеспечен в Костромской области в 2024 году

Индекс промышленного производства Костромской области по итогам 2024 года вырос и составил 101,1%, следует из доклада Костромастата. РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T19:50:00+03:00

2025-03-04T19:50:00+03:00

2025-03-04T19:50:00+03:00

костромская область

костромская область

сергей ситников

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КОСТРОМА, 4 мар – РИА Новости. Индекс промышленного производства Костромской области по итогам 2024 года вырос и составил 101,1%, следует из доклада Костромастата. Аналитики Костромастата во вторник представили предварительные итоги года в сфере социально-экономического развития региона. Согласно докладу, в 2024 году промышленные предприятия региона работали стабильно, планомерно наращивая выпуск продукции. "По итогам года индекс промышленного производства Костромской области вырос и составил 101,1%. В 2024 году объем отгруженной продукции, работ и услуг промышленного производства составил 331,6 миллиарда рублей", - говорится в докладе. По данным аналитиков, основной рост обеспечен за счет обрабатывающей сферы, занимающей основную долю в структуре промышленного производства (+1,7%). Значительно увеличились производство прочих транспортных средств и оборудования (рост в 1,6 раза), металлургическое производство (рост на 43,3%), производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (рост на 12,7%), обработка древесины и производство изделий из дерева (рост на 7,4%). Департамент экономического развития Костромской области отмечает, что адаптации предприятий к новым экономическим реалиям и стабилизации ситуации способствовал широкий перечень мер адресной поддержки, которую регион реализует по поручению губернатора Сергея Ситникова. В совокупности с грамотными управленческими решениями собственников они позволили предприятиям модернизировать и расширять производства, освоить новые производственные ниши. Одной из эффективных мер поддержки является инвестиционный налоговый вычет, введенный по инициативе губернатора Костромской области, отмечают специалисты. Собственные программы поддержки, направленные на развитие инвестиционного потенциала, производственной сферы, предприятий ОПК сформированы на базе Фонда развития промышленности Костромской области. В 2024 году после продолжительного периода возобновлены субсидии по возмещению части затрат на приобретение нового оборудования, отмечают в департаменте. Субсидию уже получили семь предприятий в сферах машиностроения, производства удобрений, ювелирных изделий. В 2025 году предусмотрено 20 миллионов рублей на субсидирование части затрат на приобретение нового российского оборудования.

https://ria.ru/20250228/podderzhka-2002330383.html

https://ria.ru/20250227/sitnikov-2002059423.html

костромская область

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костромская область, сергей ситников