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Глава Минфина Франции выступил против конфискации российских активов - РИА Новости, 04.03.2025
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12:30 04.03.2025 (обновлено: 14:17 04.03.2025)
https://ria.ru/20250304/frantsiya-2002972147.html
Глава Минфина Франции выступил против конфискации российских активов
Глава Минфина Франции выступил против конфискации российских активов - РИА Новости, 04.03.2025
Глава Минфина Франции выступил против конфискации российских активов
Изъятие замороженных российских активов на Западе противоречило бы нормам международного права, заявил глава минфина Франции Эрик Ломбар. РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T12:30:00+03:00
2025-03-04T14:17:00+03:00
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франция
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фридрих мерц
сергей лавров
евросоюз
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ПАРИЖ, 4 мар – РИА Новости. Изъятие замороженных российских активов на Западе противоречило бы нормам международного права, заявил глава минфина Франции Эрик Ломбар. "Позиция Франции заключается в том, что эти российские активы принадлежат, в частности, российскому Центральному Банку, а мы не находимся в войне с Россией… Такие активы не могут быть конфискованы, поскольку это противоречило бы международным соглашениям", - заявил Ломбар в эфире радиостанции Franceinfo. При этом он добавил, что в рамках мирного соглашения эти активы могут быть направлены на реконструкцию Украины. Ранее министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад заявил, что "изъятие активов РФ – один из рычагов давления ЕС на Россию", а французский евродепутат Рафаэль Глюксман призвал ЕС "конфисковать 209 миллиардов российских активов, чтобы направить их на помощь Украине". Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщила, что Франция предложила использовать замороженные активы РФ для обеспечения гарантий безопасности для Украины. По данным источников газеты, предложение было хорошо воспринято другими европейскими союзниками, но оно далеко от согласия. Тем не менее, как сообщил источник, лидер победившего на выборах в бундестаг блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц дал понять, что он рассмотрит возможность поддержать это предложение. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
https://ria.ru/20250228/gosduma-2002096855.html
https://ria.ru/20250304/kreml-2002944560.html
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россия, франция, украина, фридрих мерц, сергей лавров, евросоюз, хдс/хсс, g7, в мире
Россия, Франция, Украина, Фридрих Мерц, Сергей Лавров, Евросоюз, ХДС/ХСС, G7, В мире
Глава Минфина Франции выступил против конфискации российских активов

Глава Минфина Франции Ломбар выступил против конфискации российских активов

© Fotolia / hassan benslimanФлаг Франции
Флаг Франции - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© Fotolia / hassan bensliman
Флаг Франции. Архивное фото
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ПАРИЖ, 4 мар – РИА Новости. Изъятие замороженных российских активов на Западе противоречило бы нормам международного права, заявил глава минфина Франции Эрик Ломбар.
"Позиция Франции заключается в том, что эти российские активы принадлежат, в частности, российскому Центральному Банку, а мы не находимся в войне с Россией… Такие активы не могут быть конфискованы, поскольку это противоречило бы международным соглашениям", - заявил Ломбар в эфире радиостанции Franceinfo.
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В Госдуме раскритиковали план ЕС использовать российские активы для шантажа
28 февраля, 05:48
При этом он добавил, что в рамках мирного соглашения эти активы могут быть направлены на реконструкцию Украины.
Ранее министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад заявил, что "изъятие активов РФ – один из рычагов давления ЕС на Россию", а французский евродепутат Рафаэль Глюксман призвал ЕС "конфисковать 209 миллиардов российских активов, чтобы направить их на помощь Украине".
Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщила, что Франция предложила использовать замороженные активы РФ для обеспечения гарантий безопасности для Украины. По данным источников газеты, предложение было хорошо воспринято другими европейскими союзниками, но оно далеко от согласия. Тем не менее, как сообщил источник, лидер победившего на выборах в бундестаг блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц дал понять, что он рассмотрит возможность поддержать это предложение.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Центр Москвы - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Кремль согласился с заявлением МИД Франции о российских активах
Вчера, 12:50
 
РоссияФранцияУкраинаФридрих МерцСергей ЛавровЕвросоюзХДС/ХССG7В мире
 
 
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