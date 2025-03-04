https://ria.ru/20250304/efimov-2002927817.html
Ефимов: на востоке Москвы реконструируют съезды на МКАД
Ефимов: на востоке Москвы реконструируют съезды на МКАД - РИА Новости, 04.03.2025
Ефимов: на востоке Москвы реконструируют съезды на МКАД
Участок Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) от шоссе Энтузиастов до улицы Молдагуловой реконструируют, работы коснутся также и съездов, сообщил... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T14:12:00+03:00
2025-03-04T14:12:00+03:00
2025-03-04T14:12:00+03:00
градостроительный комплекс москвы
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
сергей собянин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941058099_0:37:3071:1764_1920x0_80_0_0_afc5efa47fe67d83e1c03b5780c69689.jpg
МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Участок Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) от шоссе Энтузиастов до улицы Молдагуловой реконструируют, работы коснутся также и съездов, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Проектом предусматривается строительство и реконструкция 5,5 километра дорог. Сюда входит строительство бокового проезда вдоль внешней стороны МКАД на участке 1–3 километров, а также работы по реконструкции существующих и возведению новых съездов. Сейчас на объекте идут мероприятия подготовительного этапа", -приводит в сообщении слова Ефимов пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что окончание строительства запланировали в августе 2026 года. Работы проведут в московских районах Ивановское, Вешняки, Новокосино и Косино-Ухтомский.В свою очередь глава департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы Василий Десятков рассказал, что в Москве построят съезд с бокового проезда МКАД на Ивановский мост.Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что в 2024 году в городе возвели 100 километров дорог, построили 25 искусственных сооружений и 15 пешеходных переходов.
https://ria.ru/20250304/efimov-2002835016.html
https://ria.ru/20250304/efimov-2002827463.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941058099_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_fe5fa4f35305eca30ee14806bec81c27.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
градостроительный комплекс москвы, москва, владимир ефимов (правительство москвы) , сергей собянин
Градостроительный комплекс Москвы, Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Сергей Собянин
Ефимов: на востоке Москвы реконструируют съезды на МКАД
Ефимов: реконструкцию съездов на МКАД проведут на востоке Москвы
МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Участок Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) от шоссе Энтузиастов до улицы Молдагуловой реконструируют, работы коснутся также и съездов, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Проектом предусматривается строительство и реконструкция 5,5 километра дорог. Сюда входит строительство бокового проезда вдоль внешней стороны МКАД на участке 1–3 километров, а также работы по реконструкции существующих и возведению новых съездов. Сейчас на объекте идут мероприятия подготовительного этапа", -приводит в сообщении слова Ефимов пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что окончание строительства запланировали в августе 2026 года. Работы проведут в московских районах Ивановское, Вешняки, Новокосино и Косино-Ухтомский.
В свою очередь глава департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы Василий Десятков рассказал, что в Москве построят съезд с бокового проезда МКАД на Ивановский мост.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что в 2024 году в городе возвели 100 километров дорог, построили 25 искусственных сооружений и 15 пешеходных переходов.