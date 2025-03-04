https://ria.ru/20250304/efimov-2002927817.html

Ефимов: на востоке Москвы реконструируют съезды на МКАД

Ефимов: на востоке Москвы реконструируют съезды на МКАД - РИА Новости, 04.03.2025

Ефимов: на востоке Москвы реконструируют съезды на МКАД

Участок Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) от шоссе Энтузиастов до улицы Молдагуловой реконструируют, работы коснутся также и съездов, сообщил... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T14:12:00+03:00

2025-03-04T14:12:00+03:00

2025-03-04T14:12:00+03:00

градостроительный комплекс москвы

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

сергей собянин

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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Участок Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) от шоссе Энтузиастов до улицы Молдагуловой реконструируют, работы коснутся также и съездов, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Проектом предусматривается строительство и реконструкция 5,5 километра дорог. Сюда входит строительство бокового проезда вдоль внешней стороны МКАД на участке 1–3 километров, а также работы по реконструкции существующих и возведению новых съездов. Сейчас на объекте идут мероприятия подготовительного этапа", -приводит в сообщении слова Ефимов пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что окончание строительства запланировали в августе 2026 года. Работы проведут в московских районах Ивановское, Вешняки, Новокосино и Косино-Ухтомский.В свою очередь глава департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы Василий Десятков рассказал, что в Москве построят съезд с бокового проезда МКАД на Ивановский мост.Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что в 2024 году в городе возвели 100 километров дорог, построили 25 искусственных сооружений и 15 пешеходных переходов.

https://ria.ru/20250304/efimov-2002835016.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

градостроительный комплекс москвы, москва, владимир ефимов (правительство москвы) , сергей собянин