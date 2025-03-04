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Ефимов: на востоке Москвы реконструируют съезды на МКАД - РИА Новости, 04.03.2025
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14:12 04.03.2025
https://ria.ru/20250304/efimov-2002927817.html
Ефимов: на востоке Москвы реконструируют съезды на МКАД
Ефимов: на востоке Москвы реконструируют съезды на МКАД - РИА Новости, 04.03.2025
Ефимов: на востоке Москвы реконструируют съезды на МКАД
Участок Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) от шоссе Энтузиастов до улицы Молдагуловой реконструируют, работы коснутся также и съездов, сообщил... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T14:12:00+03:00
2025-03-04T14:12:00+03:00
градостроительный комплекс москвы
москва
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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Участок Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) от шоссе Энтузиастов до улицы Молдагуловой реконструируют, работы коснутся также и съездов, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Проектом предусматривается строительство и реконструкция 5,5 километра дорог. Сюда входит строительство бокового проезда вдоль внешней стороны МКАД на участке 1–3 километров, а также работы по реконструкции существующих и возведению новых съездов. Сейчас на объекте идут мероприятия подготовительного этапа", -приводит в сообщении слова Ефимов пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что окончание строительства запланировали в августе 2026 года. Работы проведут в московских районах Ивановское, Вешняки, Новокосино и Косино-Ухтомский.В свою очередь глава департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы Василий Десятков рассказал, что в Москве построят съезд с бокового проезда МКАД на Ивановский мост.Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что в 2024 году в городе возвели 100 километров дорог, построили 25 искусственных сооружений и 15 пешеходных переходов.
https://ria.ru/20250304/efimov-2002835016.html
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градостроительный комплекс москвы, москва, владимир ефимов (правительство москвы) , сергей собянин
Градостроительный комплекс Москвы, Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Сергей Собянин
Ефимов: на востоке Москвы реконструируют съезды на МКАД

Ефимов: реконструкцию съездов на МКАД проведут на востоке Москвы

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Участок Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) от шоссе Энтузиастов до улицы Молдагуловой реконструируют, работы коснутся также и съездов, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Проектом предусматривается строительство и реконструкция 5,5 километра дорог. Сюда входит строительство бокового проезда вдоль внешней стороны МКАД на участке 1–3 километров, а также работы по реконструкции существующих и возведению новых съездов. Сейчас на объекте идут мероприятия подготовительного этапа", -приводит в сообщении слова Ефимов пресс-служба столичного градкомплекса.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
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В сообщении уточняется, что окончание строительства запланировали в августе 2026 года. Работы проведут в московских районах Ивановское, Вешняки, Новокосино и Косино-Ухтомский.
В свою очередь глава департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы Василий Десятков рассказал, что в Москве построят съезд с бокового проезда МКАД на Ивановский мост.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что в 2024 году в городе возвели 100 километров дорог, построили 25 искусственных сооружений и 15 пешеходных переходов.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
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