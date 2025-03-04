https://ria.ru/20250304/biryukov-2002962598.html

Более 250 тыс газовых плит проверили в Москве с начала 2025 года

Более 250 тыс газовых плит проверили в Москве с начала 2025 года - РИА Новости, 04.03.2025

Более 250 тыс газовых плит проверили в Москве с начала 2025 года

Специалисты комплекса городского хозяйства проверили в 2025 году более 250 тысяч газовых плит, установленных в квартирах, сообщил журналистам заместитель мэра... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T13:48:00+03:00

2025-03-04T13:48:00+03:00

2025-03-04T13:48:00+03:00

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петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проверили в 2025 году более 250 тысяч газовых плит, установленных в квартирах, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Вопросы газовой безопасности находятся на особом контроле, ежегодно проводится плановое техобслуживание всего газифицированного жилого фонда. За январь-февраль проверили на соответствие требованиям безопасности более 250 тысяч газовых плит, что составляет почти 14% от общего числа", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра напомнил, что в столице порядка 1,8 миллиона семей пользуются газовыми плитами. Для того, чтобы это оборудование работало безопасно, очень важно своевременно проверять его. "Незначительные неполадки газовики устраняют на месте, при обнаружении серьезных нарушений исключают угрозу безопасности и дают рекомендации по дальнейшей эксплуатации и ремонту. Ответственность за содержание в надлежащем состоянии и замену газового оборудования возлагается на собственника или нанимателя жилого помещения", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что срок службы газовой плиты составляет в среднем 10-12 лет, после этого изнашиваются газовые краны, деформируются рассекатели горелок, нарушается теплоизоляция духового шкафа. Поддерживать безопасную работу таких приборов невозможно, необходима замена. Газовая плита должна быть обязательно оборудована системой "газ-контроль", которая приостанавливает подачу газа, если пламя в горелке погасло.

https://realty.ria.ru/20250303/moskva-2002791132.html

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петр бирюков, городское хозяйство москвы, москва