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Более 250 тыс газовых плит проверили в Москве с начала 2025 года - РИА Новости, 04.03.2025
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13:48 04.03.2025
https://ria.ru/20250304/biryukov-2002962598.html
Более 250 тыс газовых плит проверили в Москве с начала 2025 года
Более 250 тыс газовых плит проверили в Москве с начала 2025 года - РИА Новости, 04.03.2025
Более 250 тыс газовых плит проверили в Москве с начала 2025 года
Специалисты комплекса городского хозяйства проверили в 2025 году более 250 тысяч газовых плит, установленных в квартирах, сообщил журналистам заместитель мэра... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T13:48:00+03:00
2025-03-04T13:48:00+03:00
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петр бирюков
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проверили в 2025 году более 250 тысяч газовых плит, установленных в квартирах, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Вопросы газовой безопасности находятся на особом контроле, ежегодно проводится плановое техобслуживание всего газифицированного жилого фонда. За январь-февраль проверили на соответствие требованиям безопасности более 250 тысяч газовых плит, что составляет почти 14% от общего числа", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра напомнил, что в столице порядка 1,8 миллиона семей пользуются газовыми плитами. Для того, чтобы это оборудование работало безопасно, очень важно своевременно проверять его. "Незначительные неполадки газовики устраняют на месте, при обнаружении серьезных нарушений исключают угрозу безопасности и дают рекомендации по дальнейшей эксплуатации и ремонту. Ответственность за содержание в надлежащем состоянии и замену газового оборудования возлагается на собственника или нанимателя жилого помещения", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что срок службы газовой плиты составляет в среднем 10-12 лет, после этого изнашиваются газовые краны, деформируются рассекатели горелок, нарушается теплоизоляция духового шкафа. Поддерживать безопасную работу таких приборов невозможно, необходима замена. Газовая плита должна быть обязательно оборудована системой "газ-контроль", которая приостанавливает подачу газа, если пламя в горелке погасло.
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петр бирюков, городское хозяйство москвы, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы, Москва
Более 250 тыс газовых плит проверили в Москве с начала 2025 года

Бирюков: в Москве с начала года проверили более 250 тысяч газовых плит

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проверили в 2025 году более 250 тысяч газовых плит, установленных в квартирах, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Вопросы газовой безопасности находятся на особом контроле, ежегодно проводится плановое техобслуживание всего газифицированного жилого фонда. За январь-февраль проверили на соответствие требованиям безопасности более 250 тысяч газовых плит, что составляет почти 14% от общего числа", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра напомнил, что в столице порядка 1,8 миллиона семей пользуются газовыми плитами. Для того, чтобы это оборудование работало безопасно, очень важно своевременно проверять его.
"Незначительные неполадки газовики устраняют на месте, при обнаружении серьезных нарушений исключают угрозу безопасности и дают рекомендации по дальнейшей эксплуатации и ремонту. Ответственность за содержание в надлежащем состоянии и замену газового оборудования возлагается на собственника или нанимателя жилого помещения", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что срок службы газовой плиты составляет в среднем 10-12 лет, после этого изнашиваются газовые краны, деформируются рассекатели горелок, нарушается теплоизоляция духового шкафа. Поддерживать безопасную работу таких приборов невозможно, необходима замена. Газовая плита должна быть обязательно оборудована системой "газ-контроль", которая приостанавливает подачу газа, если пламя в горелке погасло.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр БирюковГородское хозяйство МосквыМосква
 
 
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