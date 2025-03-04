https://ria.ru/20250304/baza-2002916591.html

В Белгородской области создадут единую базу получателей соцвыплат

В Белгородской области создадут единую базу получателей соцвыплат - РИА Новости, 04.03.2025

В Белгородской области создадут единую базу получателей соцвыплат

Власти Белгородской области до конца 2025 года намерены создать единую базу получателей социальных выплат вместо действующих более чем двух десятков баз, что... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T11:01:00+03:00

2025-03-04T11:01:00+03:00

2025-03-04T11:01:00+03:00

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БЕЛГОРОД, 4 мар – РИА Новости. Власти Белгородской области до конца 2025 года намерены создать единую базу получателей социальных выплат вместо действующих более чем двух десятков баз, что позволит большую часть выплат начислять автоматически, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Необходимость в единой базе данных очень большая. Уже разработали мастер-базу для объединения данных, провели тестовое слияние баз данных Белгорода и Белгородского района, выделили дополнительные мощности. Полностью завершим работу по созданию единой базы получателей социальных выплат до конца текущего года", — отметил глава региона, слова которого приводит пресс-служба правительства области. Как сообщили в правительстве, в настоящее время в Белгородской области действует 22 базы данных муниципальных образований, в которые заведено 47 мер поддержки, а также одна областная база данных, через которую оказывается 20 мер поддержки. "Разобщённость существующих баз данных снижает качество работы. Так, есть граждане, которые дублируются в нескольких базах данных. Есть несовпадения, когда с каждым получателем разбираются вручную. А увидеть полную картину по человеку о том, что ему назначено и фактически получено, нельзя без ручной обработки выгрузок из баз данных", — сообщила министр социальной защиты населения и труда Белгородской области Олеся Митякина. Губернатор Вячеслав Гладков поручил объединить все базы данных, создав единую систему, доступ к которой будет как у региональных министерств, так и муниципальных образований. Благодаря этому 80 % решений о назначении социальных выплат будут выполняться автоматически по алгоритму, утверждённому министерством социальной защиты и труда Белгородской области на основании данных полученных, при заполнении заявлений на портале госуслуг и межведомственных запросов.

https://ria.ru/20250228/itogi-2002330564.html

https://ria.ru/20250226/gubernatorgladkov-2001796333.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

белгород, белгородский район, вячеслав гладков