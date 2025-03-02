Рейтинг@Mail.ru
Масленица 2025 - какого числа начинается, история и традиции праздника
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
13:26 02.03.2025 (обновлено: 13:29 02.03.2025)
https://ria.ru/20250302/maslenitsa-1600125076.html
Масленица в 2025 году: когда начинается, суть и традиции праздника
Масленица 2025 - какого числа начинается, история и традиции праздника
Масленица в 2025 году: когда начинается, суть и традиции праздника
Масленица — многодневный народный праздник, начало которого зависит от даты празднования Пасхи. Какого числа в 2025 году начнется Масленица в России, описание,... РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T13:26:00+03:00
2025-03-02T13:29:00+03:00
религия
справки
петр чайковский
русская православная церковь
борис кустодиев
вциом
масленица
римско-католическая церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983016192_0:129:2500:1535_1920x0_80_0_0_b5df1419b49ca751e09e2ea02879c2d7.jpg
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Масленица — многодневный народный праздник, начало которого зависит от даты празднования Пасхи. Какого числа в 2025 году начнется Масленица в России, описание, суть праздника и связанные с ним народные обычаи, особенности каждого дня Масленичной недели — в материале РИА Новости.МасленицаМасленица – это древний славянский праздник, пришедший из языческой культуры и сохранившийся после принятия христианства на Руси. Церковь включила Масленицу в число своих праздников, назвав ее Сырной, или Мясопустной седмицей, поскольку Масленица приходится на неделю, предшествующую Великому посту.Какого числа празднуют Масленицу в 2025 годуПразднование Масленицы в 2025 году начнется в понедельник 24 февраля, а закончится в воскресенье 2 марта Прощеным воскресеньем. С понедельника по среду отмечают Узкую Масленицу. А с четверга начинается Широкая Масленица, то есть масштабное празднование.Ежегодно даты начала и окончания масляной недели меняются. Связано это с особенностями празднования главного церковного праздника — Пасхи Христовой.Пасху отмечают каждый год в разные числа. В этом году она приходится на 20 апреля. Соответственно, Великий пост продлится с 3 марта по 19 апреля.История праздникаИсторические корни Масленицы уходят в дохристианские времена. Ее отмечали многие восточнославянские народы. Перекликается она с аналогичными праздниками некоторых индоевропейских народов, которые были посвящены наступлению весны.Как появилсяПо одной из версий, древний славянский праздник был посвящен богу Велесу, покровителю скота, по другой — символической смерти Зимы. Связано это с тем, что Масленица приходилась на период весеннего равноденствия. Для древних славян это было временем смены сезонов и началом нового года.С установлением христианства эти смыслы утратили свою силу. И Масленица становится частью церковного календаря и по уставу приходится на последнюю неделю перед Великим постом.У католиков есть аналог праздника. Он называется Марди Гра ("Жирный вторник"), а отмечают его перед Пепельной средой — началом Великого поста в календаре Римско-католической церкви. Одна из наиболее популярных традиций католической Масленицы - карнавалы.История названияВ белорусской народной культуре сохранилось еще одно название Масленицы —Комоедица — в честь первого блина, который, как известно, всегда получается комом. И отмечали его в день весеннего солнцестояния, примерно 22 марта. Он символизировал наступление весны.А собственно Масленицей неделю стали называть уже после Крещения Руси. Ведь по церковному уставу в последнюю неделю перед Великим постом нельзя есть мясо. Но дозволяется употреблять молочные, то есть "масляные", продукты.Языческий или православный праздникС одной стороны, в этом празднике немало языческих черт. А с другой, он привязан к церковному календарю. Православные священнослужители поясняют это так: если человек исповедует православие, то ему следует отказаться от участия в языческих обрядах.Как отмечать МасленицуНа Руси Масленица издавна отмечалась широко и шумно: пекли блины, люди катались на пестро украшенных тройках, увешанных колокольчиками, устраивали массовые гуляния, балаганы и чинные чаепития в кругу семьи.Традиции и обычаиНесмотря на глубокий духовный смысл Масленой недели, подавляющему большинству она знакома именно по своим народным обычаям. К христианству, как напоминают священники, они не имеют никакого отношения.На Масленицу принято устраивать шумные гуляния. В старину зиму провожали с частушками, песнями и плясками, а также различными играми.Одной из самых популярных было взятие снежного городка. Из снега лепили ворота и стены, на них ставили фигурки различных животных. Участники игры делились на две команды. Одна должна была взять крепость и разрушить ее, другая — помешать этому.За ходом боя следил специальный человек, которого именовали "городничим". Он давал старт, а в конце объявлял победителя.Еще одной забавой были кулачные бои. Боролись как один на один, так и массово, "стенка на стенку".Сжигание чучелаОднако главный обряд Масленицы — вовсе не игры. В последний день гуляний непременно сжигают чучело зимы. В течение всей недели возле него устраивают пляски, и водят хороводы.В старину на чучело было принято вешать различные украшения, которые затем также сжигали. Это отголосок очень древней жертвенной традиции.Приготовление блиновЕще одна старинная традиция — выпечка блинов. В народе считается, что они символизируют солнце. Но изначально, как отмечают фольклористы, блины были поминальным блюдом.Однако сейчас это символ радости. Именно благодаря блинам многие и знают о существовании Масленицы. По данным ВЦИОМ, их по случаю праздника готовят почти 80 процентов россиян, в то время как в гуляниях участвуют меньше половины.Масленичная неделяПраздничная неделя делится на две части. При этом у каждого дня Сырной недели есть свое название и свои традиции.ПонедельникПонедельник называется Встреча. В этот день заготавливаются все яства, печется первый блин. Кроме того, раньше еще собирали солому для чучела зимы, а также возводили снежные горки и крепости.ВторникВторой день — Заигрыш. В деревнях постепенно начинались гуляния, а также ставили праздничное чучело. А еще на Заигрыш непременно устраивали смотрины невест.СредаТретий день Масленичной недели — Лакомка. Именно в среду начинали принимать гостей. Кроме того, в этот день зятья ходили к теще на блины.ЧетвергЧетверг — Разгуляй. Начиналось празднование Широкой Масленицы. В городах и деревнях в этот день было принято устраивать кулачные бои.ПятницаПятница — Тещины вечерки. Наступала очередь зятя звать тещу в гости. Согласно обычаю, именно этот день был решающим: от него зависело, какими будут отношения в семье весь год.СубботаШестой день — Золовкины посиделки. В этот день к молодым в гости шли родственники мужа. Своей невестке они приносили подарки, чтобы, как гласит обычай, задобрить ее.ВоскресеньеСедьмой день — Прощенье. Последний день перед Великим постом называется Прощеным воскресеньем. На него принято досыта наедаться блинами, сжигать чучело. И главное — по церковному обычаю просить друг у друга прощения.Проводы МасленицыВ последний день Масленицы традиционно проходят широкие гулянья и ярмарки, кульминация — сжигание чучела зимы, которое символизирует прощание с холодами, всем плохим и неприятным, что случилось за год. В этот день на Руси также было принято ходить на кладбище, чтобы помянуть души усопших родственников.ПоздравленияМасленицу отмечает подавляющее большинство россиян. Поэтому в Сети можно найти множество поздравлений с праздником. Например, есть такие:"Поздравляю с Масленицей! Желаю, чтобы ни один блин в жизни не был комом, чтобы зима завершила свое торжество и пустила на землю цветущую и нежную весну. Желаю жить, катаясь сыром в масле, желаю добрых друзей и настоящего счастья!"ПодаркиПрежде всего на Масленицу принято дарить блины собственного приготовления. В старину с ними ходили друг к другу в гости. Приглашают на них и сейчас.Кроме того, существует множество тематических подарков с народными мотивами. Это могут быть и деревянные ложки, и резные подсвечники с народными орнаментами. В последнее время набирают популярность небольшие соломенные чучела.На Масленицу можно сделать подарок своими руками. Помимо чучела, это могут быть солнце или цветы, вырезанные из картона.Праздничные блюдаГлавное праздничное блюдо на Масленичной неделе — конечно же, блины. Сейчас существует множество видов. Их делают, например, из гречневой муки и добавляют даже какао, чтобы они имели шоколадный вкус. Однако нет ничего лучше традиционного рецепта тонких вкусных блинов.Для теста: молоко 500 мл, яйца — три штуки, мука 200 граммов, масло сливочное 30 граммов (две столовые ложки), сахар 30 граммов (две столовые. ложки), соль два-три грамма (1/2 чайной ложки).Самое главное, что тесто для блинов не нуждается в каком-либо разрыхлителе. Они получаются тонкими за счет консистенции. Поэтому все ингредиенты нужно тщательно взбить.Чтобы блины получились пористыми, их нужно жарить на раскаленной сковородке. А перед этим ее надо тщательно вычистить. Некоторые хозяйки до начала выпекания блинов даже прокаливают сковороду с солью, которую затем выбрасывают. И конечно же, перед тем как налить на чистую сковороду тесто, ее следует обильно смазать растительным или сливочным маслом.Чего нельзя делать на МасленицуВ первую очередь на Масленицу нельзя употреблять в пищу мясные блюда, так как идет подготовка к Великому посту. Не следует чревоугодствовать, сквернословить и завидовать. Народные приметы говорят, что нельзя встречать гостей в неубранном доме, а также важно соблюдать традиции: печь блины, ходить в гости и участвовать в гуляниях. Запретов на работу в эту неделю нет, главное не забывать уделять время веселью.Масленица в искусстве"Скоро Масленицы бойкой закипит широкий пир", — эти строки русского поэта Петра Вяземского как нельзя лучше отражают восприятие праздника в России. По сути, это было самое радостное в году событие. Таким оно представлено в русской литературе. Особенно известно описание Масленицы в романе Ивана Шмелева "Лето Господне".Не менее радостной Масленица представлена и в музыке. Например, у Петра Чайковского в цикле "Времена года" посвященная празднику композиция стала самой задорной, что как нельзя лучше отражает атмосферу праздника.И, конечно же, праздник представлен в русской живописи. Главной иллюстрацией его стали полотна Бориса Кустодиева. Первую "Масленицу" он написал в 1916 году. Произведение настолько впечатлило публику, что художник потом написал еще несколько одноименных картин.Масленица в советскую эпохуВ советские времена Масленицу называли проводами русской зимы (чтобы избавить праздник от религиозного контекста) и отмечали в первое воскресенье марта без всякой привязки к Пасхе. Однако сам формат гуляний не поменялся: проходили ярмарки, уличные представления, люди пекли блины и обязательно сжигали чучело.Масленица в других странахМногие привыкли думать, что это традиционно славянский праздник, но проводы зимы отмечают в разных европейских странах. Например, в Греции аналог Масленицы называется “Апокриес”, его символом считается деревянный жезл. Вместо блинов в этой стране главным блюдом на праздничном столе является мясо. Улицы греки украшают гирляндами и проводят красочные карнавалы.В Германии классическими блюдами на Фастнахт (немецкую Масленицу) считаются блины, домашняя колбаса, пироги и пончики. На праздник проводится массовое шествие, причем участники наряжаются в костюмы ведьм, леших и прочей нечисти.В Великобритании в Блинный день, который по-другому называется "Покаянный вторник", все как следует наедаются перед постом, ходят в церковь, исповедуются и устраивают традиционные блинные гонки.В Польше на Масленицу принято готовить не блины, а пончики. В стране проводятся ярмарки, а в четверг на таких ярмарках можно "купить" незамужнюю девушку, если невесте не нравится "купивший" ее жених, она может от него отказаться, заплатив выкуп настоящими деньгами.
https://ria.ru/20250302/bliny-1926854496.html
https://ria.ru/20250205/aprel-1850395199.html
https://ria.ru/20250120/podelki-1851322426.html
https://ria.ru/20250225/bliny-1806052939.html
https://ria.ru/20250207/ikona-1924531509.html
https://ria.ru/20250225/tserkovnyy-1925662524.html
https://ria.ru/20250120/maslenitsa-1848807705.html
https://ria.ru/20250225/maslenitsa-1850944473.html
https://ria.ru/20250228/subbota-1833322217.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"Замок корона-людоеда" сожгли на Масленицу
В Калужской области праздничные гуляния и масштабный перформанс под названием "Масленица. Вакцинация" завершились сожжением главного арт-объекта фестиваля - "замка корона-людоеда". По словам организаторов, традиционный ритуал завершения зимы в этом году также означал и прощание с пандемией. Попасть на торжественное сожжение 24-метровой инсталляции из лозы и сена желающие могли по заранее купленным билетам.
2025-03-02T13:26
true
PT0M57S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983016192_141:0:2360:1664_1920x0_80_0_0_018c893f42f6ce0601a3338a83b957dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
справки, петр чайковский, русская православная церковь, борис кустодиев, вциом, масленица, римско-католическая церковь, празднование масленицы, россия, религиозные праздники, масленица — 2025
Религия, Справки, Петр Чайковский, Русская православная церковь, Борис Кустодиев, ВЦИОМ, Масленица, Римско-католическая церковь, Празднование Масленицы, Россия, Религиозные праздники, Масленица — 2025
Масленица в 2025 году: когда начинается, суть и традиции праздника

Масленица в 2025 году пройдет с 24 февраля по 2 марта

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкБлины на масленицу
Блины на масленицу - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в медиабанк
Блины на масленицу. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
Оглавление
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Масленица — многодневный народный праздник, начало которого зависит от даты празднования Пасхи. Какого числа в 2025 году начнется Масленица в России, описание, суть праздника и связанные с ним народные обычаи, особенности каждого дня Масленичной недели — в материале РИА Новости.
Православные посты и праздники в феврале-марте 2025 годаПравославные посты и праздники в феврале-марте 2025 года

Масленица

Масленица – это древний славянский праздник, пришедший из языческой культуры и сохранившийся после принятия христианства на Руси. Церковь включила Масленицу в число своих праздников, назвав ее Сырной, или Мясопустной седмицей, поскольку Масленица приходится на неделю, предшествующую Великому посту.

Какого числа празднуют Масленицу в 2025 году

Празднование Масленицы в 2025 году начнется в понедельник 24 февраля, а закончится в воскресенье 2 марта Прощеным воскресеньем. С понедельника по среду отмечают Узкую Масленицу. А с четверга начинается Широкая Масленица, то есть масштабное празднование.
Ежегодно даты начала и окончания масляной недели меняются. Связано это с особенностями празднования главного церковного праздника — Пасхи Христовой.
Пасху отмечают каждый год в разные числа. В этом году она приходится на 20 апреля. Соответственно, Великий пост продлится с 3 марта по 19 апреля.
Блины, испеченные к Масленице - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
Румяные и ажурные: лучшие пошаговые рецепты блинов на Масленицу
Вчера, 13:57

История праздника

Исторические корни Масленицы уходят в дохристианские времена. Ее отмечали многие восточнославянские народы. Перекликается она с аналогичными праздниками некоторых индоевропейских народов, которые были посвящены наступлению весны.

Как появился

По одной из версий, древний славянский праздник был посвящен богу Велесу, покровителю скота, по другой — символической смерти Зимы. Связано это с тем, что Масленица приходилась на период весеннего равноденствия. Для древних славян это было временем смены сезонов и началом нового года.
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкКованая фигурка солнца в жаровне
Кованая фигурка солнца в жаровне - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Кованая фигурка солнца в жаровне
С установлением христианства эти смыслы утратили свою силу. И Масленица становится частью церковного календаря и по уставу приходится на последнюю неделю перед Великим постом.
У католиков есть аналог праздника. Он называется Марди Гра ("Жирный вторник"), а отмечают его перед Пепельной средой — началом Великого поста в календаре Римско-католической церкви. Одна из наиболее популярных традиций католической Масленицы - карнавалы.
Церковные праздники в апреле - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
Церковный календарь на апрель 2025 года: праздники, посты, приметы
5 февраля, 13:28

История названия

В белорусской народной культуре сохранилось еще одно название Масленицы —Комоедица — в честь первого блина, который, как известно, всегда получается комом. И отмечали его в день весеннего солнцестояния, примерно 22 марта. Он символизировал наступление весны.
А собственно Масленицей неделю стали называть уже после Крещения Руси. Ведь по церковному уставу в последнюю неделю перед Великим постом нельзя есть мясо. Но дозволяется употреблять молочные, то есть "масляные", продукты.

Языческий или православный праздник

С одной стороны, в этом празднике немало языческих черт. А с другой, он привязан к церковному календарю. Православные священнослужители поясняют это так: если человек исповедует православие, то ему следует отказаться от участия в языческих обрядах.

Как отмечать Масленицу

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкУчастники народных гуляний во время празднования Бакшевской Масленицы в Московской области
Участники народных гуляний во время празднования Бакшевской Масленицы в Московской области - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Участники народных гуляний во время празднования Бакшевской Масленицы в Московской области
На Руси Масленица издавна отмечалась широко и шумно: пекли блины, люди катались на пестро украшенных тройках, увешанных колокольчиками, устраивали массовые гуляния, балаганы и чинные чаепития в кругу семьи.

Традиции и обычаи

Несмотря на глубокий духовный смысл Масленой недели, подавляющему большинству она знакома именно по своим народным обычаям. К христианству, как напоминают священники, они не имеют никакого отношения.
На Масленицу принято устраивать шумные гуляния. В старину зиму провожали с частушками, песнями и плясками, а также различными играми.
Одной из самых популярных было взятие снежного городка. Из снега лепили ворота и стены, на них ставили фигурки различных животных. Участники игры делились на две команды. Одна должна была взять крепость и разрушить ее, другая — помешать этому.
За ходом боя следил специальный человек, которого именовали "городничим". Он давал старт, а в конце объявлял победителя.
Еще одной забавой были кулачные бои. Боролись как один на один, так и массово, "стенка на стенку".
Поделки на Масленицу - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
Из ткани, блинов, бумаги: поделки на Масленицу с детьми своими руками
20 января, 20:16

Сжигание чучела

Однако главный обряд Масленицы — вовсе не игры. В последний день гуляний непременно сжигают чучело зимы. В течение всей недели возле него устраивают пляски, и водят хороводы.
В старину на чучело было принято вешать различные украшения, которые затем также сжигали. Это отголосок очень древней жертвенной традиции.

Приготовление блинов

Еще одна старинная традиция — выпечка блинов. В народе считается, что они символизируют солнце. Но изначально, как отмечают фольклористы, блины были поминальным блюдом.
Однако сейчас это символ радости. Именно благодаря блинам многие и знают о существовании Масленицы. По данным ВЦИОМ, их по случаю праздника готовят почти 80 процентов россиян, в то время как в гуляниях участвуют меньше половины.
Блины - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
Блины на кефире: тонкие с дырочками или пышные — лучшие рецепты
25 февраля, 16:00

Масленичная неделя

Праздничная неделя делится на две части. При этом у каждого дня Сырной недели есть свое название и свои традиции.

Понедельник

Понедельник называется Встреча. В этот день заготавливаются все яства, печется первый блин. Кроме того, раньше еще собирали солому для чучела зимы, а также возводили снежные горки и крепости.

Вторник

Второй день — Заигрыш. В деревнях постепенно начинались гуляния, а также ставили праздничное чучело. А еще на Заигрыш непременно устраивали смотрины невест.

Среда

Третий день Масленичной недели — Лакомка. Именно в среду начинали принимать гостей. Кроме того, в этот день зятья ходили к теще на блины.

Четверг

Четверг — Разгуляй. Начиналось празднование Широкой Масленицы. В городах и деревнях в этот день было принято устраивать кулачные бои.
День Иверской иконы Божией Матери - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
День Иверской иконы Божией Матери в 2025
7 февраля, 17:28

Пятница

Пятница — Тещины вечерки. Наступала очередь зятя звать тещу в гости. Согласно обычаю, именно этот день был решающим: от него зависело, какими будут отношения в семье весь год.

Суббота

Шестой день — Золовкины посиделки. В этот день к молодым в гости шли родственники мужа. Своей невестке они приносили подарки, чтобы, как гласит обычай, задобрить ее.

Воскресенье

Седьмой день — Прощенье. Последний день перед Великим постом называется Прощеным воскресеньем. На него принято досыта наедаться блинами, сжигать чучело. И главное — по церковному обычаю просить друг у друга прощения.

Проводы Масленицы

© РИА Новости / Максим Богодвид

Сжигание чучела на праздновании Масленицы.

Сжигание чучела на праздновании масленицы

Сжигание чучела на праздновании Масленицы.

© РИА Новости / Максим Богодвид
1 из 5
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкУчастники огненного шоу на праздновании Широкой Масленицы в винодельческом хозяйстве "Долина Лефкадия" на территории села Молдаванское Крымского района Краснодарского края.
Участники огненного шоу на праздновании Широкой Масленицы
Участники огненного шоу на праздновании Широкой Масленицы в винодельческом хозяйстве "Долина Лефкадия" на территории села Молдаванское Крымского района Краснодарского края.
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
2 из 5
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкУчастник перформанса Affirmatio (авторы Юрий Квятковский и Михаил Дегтярёв) на праздновании Масленицы в арт-парке "Никола-Ленивец" Калужской области. Тема Масленицы-2023 - "Просвет".
Участник перформанса Affirmatio на праздновании Масленицы в арт-парке Никола-Ленивец Калужской области
Участник перформанса Affirmatio (авторы Юрий Квятковский и Михаил Дегтярёв) на праздновании Масленицы в арт-парке "Никола-Ленивец" Калужской области. Тема Масленицы-2023 - "Просвет".
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
3 из 5
© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкАртисты выступают на праздновании Масленицы в Екатерининском парке в Тирасполе.
Артисты выступают на праздновании Масленицы в Екатерининском парке в Тирасполе
Артисты выступают на праздновании Масленицы в Екатерининском парке в Тирасполе.
© РИА Новости / Артем Кулекин
Перейти в медиабанк
4 из 5
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЖенщина готовит блины на праздновании Масленицы на территории ослиной фермы "Чудо ослик" в селе Залесное Бахчисарайского района.
Женщина готовит блины на праздновании Масленицы на территории ослиной фермы Чудо ослик в селе Залесное Бахчисарайского района
Женщина готовит блины на праздновании Масленицы на территории ослиной фермы "Чудо ослик" в селе Залесное Бахчисарайского района.
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
5 из 5

Сжигание чучела на праздновании Масленицы.

© РИА Новости / Максим Богодвид
1 из 5
Участники огненного шоу на праздновании Широкой Масленицы в винодельческом хозяйстве "Долина Лефкадия" на территории села Молдаванское Крымского района Краснодарского края.
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
2 из 5
Участник перформанса Affirmatio (авторы Юрий Квятковский и Михаил Дегтярёв) на праздновании Масленицы в арт-парке "Никола-Ленивец" Калужской области. Тема Масленицы-2023 - "Просвет".
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
3 из 5
Артисты выступают на праздновании Масленицы в Екатерининском парке в Тирасполе.
© РИА Новости / Артем Кулекин
Перейти в медиабанк
4 из 5
Женщина готовит блины на праздновании Масленицы на территории ослиной фермы "Чудо ослик" в селе Залесное Бахчисарайского района.
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
5 из 5
В последний день Масленицы традиционно проходят широкие гулянья и ярмарки, кульминация — сжигание чучела зимы, которое символизирует прощание с холодами, всем плохим и неприятным, что случилось за год. В этот день на Руси также было принято ходить на кладбище, чтобы помянуть души усопших родственников.

Поздравления

Масленицу отмечает подавляющее большинство россиян. Поэтому в Сети можно найти множество поздравлений с праздником. Например, есть такие:
"Поздравляю с Масленицей! Желаю, чтобы ни один блин в жизни не был комом, чтобы зима завершила свое торжество и пустила на землю цветущую и нежную весну. Желаю жить, катаясь сыром в масле, желаю добрых друзей и настоящего счастья!"
Масленичные гуляния на площади Преображенского кафедрального собора в Бердске Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
Церковный календарь на март 2025
25 февраля, 13:56

Подарки

Прежде всего на Масленицу принято дарить блины собственного приготовления. В старину с ними ходили друг к другу в гости. Приглашают на них и сейчас.
Кроме того, существует множество тематических подарков с народными мотивами. Это могут быть и деревянные ложки, и резные подсвечники с народными орнаментами. В последнее время набирают популярность небольшие соломенные чучела.
На Масленицу можно сделать подарок своими руками. Помимо чучела, это могут быть солнце или цветы, вырезанные из картона.
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкИзделия народного творчества на праздновании Широкой Масленицы в винодельческом хозяйстве "Долина Лефкадия" на территории села Молдаванское Крымского района Краснодарского края
Изделия народного творчества на праздновании Широкой Масленицы в винодельческом хозяйстве Долина Лефкадия на территории села Молдаванское Крымского района Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Изделия народного творчества на праздновании Широкой Масленицы в винодельческом хозяйстве "Долина Лефкадия" на территории села Молдаванское Крымского района Краснодарского края

Праздничные блюда

Главное праздничное блюдо на Масленичной неделе — конечно же, блины. Сейчас существует множество видов. Их делают, например, из гречневой муки и добавляют даже какао, чтобы они имели шоколадный вкус. Однако нет ничего лучше традиционного рецепта тонких вкусных блинов.
Для теста: молоко 500 мл, яйца — три штуки, мука 200 граммов, масло сливочное 30 граммов (две столовые ложки), сахар 30 граммов (две столовые. ложки), соль два-три грамма (1/2 чайной ложки).
Самое главное, что тесто для блинов не нуждается в каком-либо разрыхлителе. Они получаются тонкими за счет консистенции. Поэтому все ингредиенты нужно тщательно взбить.
© РИА Новости / Сергей АверинПротивень с блинами на праздновании Масленицы
Противень с блинами на праздновании Масленицы - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
Противень с блинами на праздновании Масленицы
Чтобы блины получились пористыми, их нужно жарить на раскаленной сковородке. А перед этим ее надо тщательно вычистить. Некоторые хозяйки до начала выпекания блинов даже прокаливают сковороду с солью, которую затем выбрасывают. И конечно же, перед тем как налить на чистую сковороду тесто, ее следует обильно смазать растительным или сливочным маслом.

Чего нельзя делать на Масленицу

В первую очередь на Масленицу нельзя употреблять в пищу мясные блюда, так как идет подготовка к Великому посту. Не следует чревоугодствовать, сквернословить и завидовать. Народные приметы говорят, что нельзя встречать гостей в неубранном доме, а также важно соблюдать традиции: печь блины, ходить в гости и участвовать в гуляниях. Запретов на работу в эту неделю нет, главное не забывать уделять время веселью.
Масленица для детей - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
Масленица для детей: варианты проведения праздника, его история, традиции
20 января, 19:18

Масленица в искусстве

"Скоро Масленицы бойкой закипит широкий пир", — эти строки русского поэта Петра Вяземского как нельзя лучше отражают восприятие праздника в России. По сути, это было самое радостное в году событие. Таким оно представлено в русской литературе. Особенно известно описание Масленицы в романе Ивана Шмелева "Лето Господне".
Не менее радостной Масленица представлена и в музыке. Например, у Петра Чайковского в цикле "Времена года" посвященная празднику композиция стала самой задорной, что как нельзя лучше отражает атмосферу праздника.
И, конечно же, праздник представлен в русской живописи. Главной иллюстрацией его стали полотна Бориса Кустодиева. Первую "Масленицу" он написал в 1916 году. Произведение настолько впечатлило публику, что художник потом написал еще несколько одноименных картин.
Блины на праздничной ярмарке Широкой Масленицы - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
Масленица в Москве-2025: мероприятия и основные локации
25 февраля, 16:47

Масленица в советскую эпоху

В советские времена Масленицу называли проводами русской зимы (чтобы избавить праздник от религиозного контекста) и отмечали в первое воскресенье марта без всякой привязки к Пасхе. Однако сам формат гуляний не поменялся: проходили ярмарки, уличные представления, люди пекли блины и обязательно сжигали чучело.

Масленица в других странах

Многие привыкли думать, что это традиционно славянский праздник, но проводы зимы отмечают в разных европейских странах. Например, в Греции аналог Масленицы называется “Апокриес”, его символом считается деревянный жезл. Вместо блинов в этой стране главным блюдом на праздничном столе является мясо. Улицы греки украшают гирляндами и проводят красочные карнавалы.
В Германии классическими блюдами на Фастнахт (немецкую Масленицу) считаются блины, домашняя колбаса, пироги и пончики. На праздник проводится массовое шествие, причем участники наряжаются в костюмы ведьм, леших и прочей нечисти.
В Великобритании в Блинный день, который по-другому называется "Покаянный вторник", все как следует наедаются перед постом, ходят в церковь, исповедуются и устраивают традиционные блинные гонки.
В Польше на Масленицу принято готовить не блины, а пончики. В стране проводятся ярмарки, а в четверг на таких ярмарках можно "купить" незамужнюю девушку, если невесте не нравится "купивший" ее жених, она может от него отказаться, заплатив выкуп настоящими деньгами.
Дмитриевская родительская суббота - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Родительские субботы 2025: когда поминать усопших по церковному календарю?
28 февраля, 13:27
 
РелигияСправкиПетр ЧайковскийРусская православная церковьБорис КустодиевВЦИОММасленицаРимско-католическая церковьПразднование МасленицыРоссияРелигиозные праздникиМасленица — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала