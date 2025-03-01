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Шольц и Мерц обсудили последствия перепалки Трампа и Зеленского - РИА Новости, 01.03.2025
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13:42 01.03.2025
https://ria.ru/20250301/sholts-2002447963.html
Шольц и Мерц обсудили последствия перепалки Трампа и Зеленского
Шольц и Мерц обсудили последствия перепалки Трампа и Зеленского - РИА Новости, 01.03.2025
Шольц и Мерц обсудили последствия перепалки Трампа и Зеленского
Действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц созвонился с главой победившего на досрочных выборах в бундестаг блока Христианско-демократического и Христианско-социального РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T13:42:00+03:00
2025-03-01T13:42:00+03:00
в мире
германия
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
владимир зеленский
олаф шольц
хдс/хсс
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц созвонился с главой победившего на досрочных выборах в бундестаг блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрихом Мерцем в пятницу, чтобы обсудить возможные последствия перепалки между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, пишет газета Süddeutsche Zeitung (SZ). Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам было отменено. Трамп заявил, что не видит у Зеленского желания урегулировать конфликт с РФ. "Канцлер Германии Олаф Шольц позвонил вечером своему предполагаемому преемнику Фридриху Мерцу, чтобы обсудить скандал в Белом доме и его последствия", - сообщает издание. Отмечается, что еще в пятницу днем представитель кабмина ФРГ заявлял об отсутствии необходимости дополнительно координировать политику по украинскому вопросу между Шольцем и Мерцем, которые уже провели встречу в четверг. "Теперь драматическая ситуация всё изменила, Мерц должен быть вовлечен сильнее, чем это обычно бывает", - пишет SZ. Ранее Мерц заверил Зеленского в продолжении поддержки со стороны Германии после неудачных переговоров последнего с Трампом. В свою очередь, Шольц выступил с менее определенным заявлением, указав на необходимость работы по приближению "справедливого мира". Двадцать третьего февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы. После подсчета бюллетеней во всех 299 избирательных округах победу одерживал блок ХДС/ХСС с 28,6% голосов. Второе место на выборах заняла "Альтернатива для Германии" с рекордным для себя результатом в 20,8%. СДПГ Шольца заняли лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории партии. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левые" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию. Мерц, вероятнее всего, станет новым канцлером ФРГ, но для этого его блоку надо найти партнера по правительственной коалиции.
https://ria.ru/20250228/merts-2002374350.html
https://ria.ru/20250228/sholts-2002224476.html
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германия
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в мире, германия, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, владимир зеленский, олаф шольц, хдс/хсс, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, Германия, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Олаф Шольц, ХДС/ХСС, Мюнхенская конференция по безопасности
Шольц и Мерц обсудили последствия перепалки Трампа и Зеленского

Шольц обсудил с Мерцем возможные последствия перепалки Трампа и Зеленского

© Фото : Press and Information Office of the Federal GovernmentОлаф Шольц в рабочем кабинете
Олаф Шольц в рабочем кабинете - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© Фото : Press and Information Office of the Federal Government
Олаф Шольц в рабочем кабинете. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц созвонился с главой победившего на досрочных выборах в бундестаг блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрихом Мерцем в пятницу, чтобы обсудить возможные последствия перепалки между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, пишет газета Süddeutsche Zeitung (SZ).
Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам было отменено. Трамп заявил, что не видит у Зеленского желания урегулировать конфликт с РФ.
Глава ХДС Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Лидер ХДС/ХСС заверил Зеленского в продолжении поддержки
Вчера, 23:38
"Канцлер Германии Олаф Шольц позвонил вечером своему предполагаемому преемнику Фридриху Мерцу, чтобы обсудить скандал в Белом доме и его последствия", - сообщает издание.
Отмечается, что еще в пятницу днем представитель кабмина ФРГ заявлял об отсутствии необходимости дополнительно координировать политику по украинскому вопросу между Шольцем и Мерцем, которые уже провели встречу в четверг.
"Теперь драматическая ситуация всё изменила, Мерц должен быть вовлечен сильнее, чем это обычно бывает", - пишет SZ.
Ранее Мерц заверил Зеленского в продолжении поддержки со стороны Германии после неудачных переговоров последнего с Трампом. В свою очередь, Шольц выступил с менее определенным заявлением, указав на необходимость работы по приближению "справедливого мира".
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Шольц примет участие во встрече по Украине в Лондоне
Вчера, 14:42
Двадцать третьего февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы. После подсчета бюллетеней во всех 299 избирательных округах победу одерживал блок ХДС/ХСС с 28,6% голосов. Второе место на выборах заняла "Альтернатива для Германии" с рекордным для себя результатом в 20,8%. СДПГ Шольца заняли лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории партии. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левые" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию.
Мерц, вероятнее всего, станет новым канцлером ФРГ, но для этого его блоку надо найти партнера по правительственной коалиции.
Здание рейхстага в центре Берлина - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
АдГ поддержала Трампа после неудачных переговоров с Зеленским
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В миреГерманияСШАВашингтон (штат)Дональд ТрампВладимир ЗеленскийОлаф ШольцХДС/ХССМюнхенская конференция по безопасности
 
 
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