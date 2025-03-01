https://ria.ru/20250301/rezina-2002487781.html

Когда менять зимнюю резину на летнюю: закон, штрафы, советы экспертов

Когда менять резину на летнюю в 2025 году: замена шин по закону, сроки, штрафы

Когда менять зимнюю резину на летнюю: закон, штрафы, советы экспертов

Замена зимних шин на летние - процесс, с которым торопиться точно не стоит. Когда менять резину на колесах автомобиля весной 2025 года, есть ли точные сроки по... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T19:18:00+03:00

2025-03-01T19:18:00+03:00

2025-03-01T19:18:00+03:00

россия

авто

дороги

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/01/2002488422_0:58:3538:2048_1920x0_80_0_0_4ab6bd771f9ad6013f1abe7653449f74.jpg

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Замена зимних шин на летние - процесс, с которым торопиться точно не стоит. Когда менять резину на колесах автомобиля весной 2025 года, есть ли точные сроки по закону, можно ли получить штраф за езду на зимних шинах летом, стоит ли “переобуваться” самостоятельно или лучше посетить специализированный автосервис, советы экспертов, - в материале РИА НовостиЗамена шин на летниеС отступлением холодов и приближением тепла, автомобилисты традиционно задумываются о том, когда менять зимние шины на летние. Эксперты объясняют, что определенного времени нет, все зависит от погоды. Однако стоит помнить, что законом установлен штраф за езду на колесах не по сезону. С июня по август включительно придется заплатить 500 рублей (ст. 12.5.1 КоАП РФ) за зимнюю резину, а в зимние месяцы (с декабря по февраль) - за летнюю на авто.Когда менятьОсновной ориентир для замены шин - погода. При установившейся среднесуточной температуре +5, +7 градусов можно записываться на шиномонтаж. “При этом важно учитывать ночные заморозки, особенно в регионах, где весна приходит неравномерно, - предупреждает Тимур Шарипов, исполнительный директор Торгового дома “Кама”. - В таких условиях торопиться с заменой не стоит. Если дороги ещё покрываются льдом в утренние и ночные часы, лучше подождать. Слишком ранний переход на летнюю резину может ухудшить сцепление, особенно при резком торможении”.“Посмотрите долгосрочный прогноз погоды и убедитесь, что весна не только календарная, но и по всем остальным признакам, что заморозков не предвидится. Важно помнить, что свойства резины связаны с составом смеси. Для летних шин она более жесткая, для зимы - мягкая, с высоким содержанием натурального каучука. В слишком теплую погоду зимняя шина теряет свои свойства и быстрее изнашивается. Все точно также с летней резиной. Она имеет в составе больше синтетики, поэтому легко выдерживает нагрузки в жаркую погоду”, - рассказывает Никита Родионов, технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов FIT SERVICE.В этом году зима в нашей стране была очень мягкой, малоснежной. В европейской части уже давно нет снега. Из-за этого у водителей возникает соблазн сменить шины на летние раньше обычного. Но делать этого не следует. В весеннем сезоне спешка может только навредить.По словам эксперта, многие водители переживают о том, что длительное время ездят на шипах по асфальту. Но в этом нет никакой проблемы. На самом деле большая часть городских магистралей чистится и остается без снега все холодные месяцы. По снегу мы ездим только во дворах. Поэтому такие условия для шипованной резины не являются чем-то вредным и уникальным. Если шипы правильно прикатаны, то никаких негативных последствий не будет.- В периоды межсезонья, когда температура колеблется от минуса к плюсу, рекомендую ездить максимально аккуратно. Лишний раз не стоит давать "газ в пол", шлифовать, резко тормозить. Сохраняйте зимний стиль езды. Тогда шипованным шинам ничего не грозит, - говорит Никита Родионов.Где менятьНесмотря на то, что около четверти россиян предпочитают проводить шиномонтаж самостоятельно, Максим Давиденко, руководитель отдела развития дополнительных продуктов ГК Альфа-Лизинг советует эту процедуру доверить сертифицированным сервисным центрам, так как помимо замены шин, необходимо отрегулировать углы установки колес (сход-развал), провести балансировку колес. Также сезонный шиномонтаж можно использовать как возможность проверить состояние тормозных колодок и дисков. Прежде чем записаться на шиномонтаж, эксперт советует обратить внимание на амортизацию шин. Более 40% ДТП происходят из-за нарушения целостности протектора, когда его глубина ниже величины, установленной в ПДД. Для летней резины это не менее 1,6 мм, для зимней - не выше 4 мм. Лучше приобрести новый комплект, тем более, что зима - оптимальный период для такой покупки. В конце февраля-начале марта у дистрибьюторов шин низкий уровень спроса. Именно в это время действуют специальные условия на покупку и широкий ассортимент моделей.“Замена шин - это не просто технический процесс, а вопрос безопасности. Для тех, кто хочет сэкономить, можно заменить шины самостоятельно, но при этом нужно иметь все необходимое оборудование: домкрат, ключи, а также опыт. Неправильная установка шин или их дисбаланс могут повлиять на управляемость и безопасность автомобиля”, - предупреждает AJDAHA.61, блогер и автоэксперт.Влияние погодных условий на замену шинПогодные условия напрямую влияют на выбор времени для смены шин.- Зимняя резина изготавливается из мягкой смеси, которая обеспечивает хорошее сцепление при низких температурах, но при повышении температуры теряет свои свойства, размягчаясь еще больше, что приводит к увеличению тормозного пути и быстрому износу. Шипы, которые в свою очередь призваны “вгрызаться” в дорогу, повышая сцепление, бесполезны на теплом и бесснежном асфальте. Летние шины разработаны для эффективной работы при положительных температурах, обеспечивая оптимальное сцепление и управляемость. Кроме того, с переходом на летнюю резину, снижается и уровень шума в салоне, - объясняет Александр Коротков, CEO проекта “Likvi.com”.Можно ли ездить на зимней резине летомЭксплуатация зимних шин в летний период приводит к снижению их эффективности и долговечности. Специалисты пресс-службы ГК АвтоСпецЦентр предупреждают, что при высокой температуре воздуха резина изнашивается ускоренными темпами, что негативно влияет на качество торможения и увеличивает риск дорожно-транспортных происшествий.ШтрафыШипованные зимние шины запрещено эксплуатировать с 1 июня по 31 августа, за исключением регионов с особыми климатическими условиями.- Нарушение этого правила может привести к штрафу в размере 500 рублей согласно части 1 статьи 12.5 КоАП РФ. Кроме того, эксплуатация зимних шин летом приводит к ухудшению управляемости, увеличению тормозного пути и повышенному износу как шин, так и дорожного покрытия. Нешипованные зимние шины (так называемые "липучки") не запрещены к использованию летом, однако их эксплуатационные характеристики в теплое время года уступают летним шинам, что может негативно сказаться на безопасности движения. Важно отметить, что минимально допустимая глубина протектора для летних шин составляет 1,6 мм, а для зимних - не менее 4 мм. ГИБДД уполномочено проводить визуальный контроль или с обязательным использованием средств технического диагностирования, так что нарушение этих требований вряд ли окажется безнаказанным, - Александр Коротков.Мнение экспертаГлавный фактор в вопросе замены резины, отмечает Евгений Мелехин, генеральный директор "Рексрент" АО "Билантлия" (входит в состав “Инсайт Лизинг” - российскую лизинговую группу), не регламент Таможенного союза и даже не температура. Это - осадки. Даже при плюсовой температуре на дороге может быть очень коварный, полужидкий снег. Смысл смены резины - улучшение сцепления с покрытием. Нынешней зимой в большинстве регионов России погода постоянно отклонялась от климатической нормы. И это надо учитывать. Не нужно пренебрегать балансировкой. Даже если машина эксплуатируется в нормальных условиях, в городском режиме, все равно на обод, полку набивается грязь. Она ведет к дисбалансу шин, а дисбаланс - это всегда преждевременный (к тому же односторонний) износ.- Рекомендуем своевременно менять шины, ориентируясь на погодные условия и температуру воздуха. Использование неподходящих шин может не только снизить комфорт и безопасность вождения, но и увеличить расходы на обслуживание автомобиля, - отмечает Светлана Акулова, руководитель группы по развитию и продвижению продуктов для автопарка компании “Передовые Платежные Решения” (ППР).

https://ria.ru/20250227/shiny-2001847247.html

https://ria.ru/20241119/mashina-1984500645.html

https://ria.ru/20250206/avtoregistratsiya-1752225079.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, авто, дороги