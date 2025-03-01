https://ria.ru/20250301/maslenitsa-1600125076.html

Масленица в 2025 году: когда начинается, суть и традиции праздника

Масленица 2025 - какого числа начинается, история и традиции праздника

Масленица в 2025 году: когда начинается, суть и традиции праздника

Масленица — многодневный народный праздник, начало которого зависит от даты празднования Пасхи. Какого числа в 2025 году начнется Масленица в России, описание,... РИА Новости, 01.03.2025

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Масленица — многодневный народный праздник, начало которого зависит от даты празднования Пасхи. Какого числа в 2025 году начнется Масленица в России, описание, суть праздника и связанные с ним народные обычаи, особенности каждого дня Масленичной недели — в материале РИА Новости.МасленицаМасленица – это древний славянский праздник, пришедший из языческой культуры и сохранившийся после принятия христианства на Руси. Церковь включила Масленицу в число своих праздников, назвав ее Сырной, или Мясопустной седмицей, поскольку Масленица приходится на неделю, предшествующую Великому посту.Какого числа празднуют Масленицу в 2025 годуПразднование Масленицы в 2025 году начнется в понедельник 24 февраля, а закончится в воскресенье 2 марта Прощеным воскресеньем. С понедельника по среду отмечают Узкую Масленицу. А с четверга начинается Широкая Масленица, то есть масштабное празднование.Ежегодно даты начала и окончания масляной недели меняются. Связано это с особенностями празднования главного церковного праздника — Пасхи Христовой.Пасху отмечают каждый год в разные числа. В этом году она приходится на 20 апреля. Соответственно, Великий пост продлится с 3 марта по 19 апреля.История праздникаИсторические корни Масленицы уходят в дохристианские времена. Ее отмечали многие восточнославянские народы. Перекликается она с аналогичными праздниками некоторых индоевропейских народов, которые были посвящены наступлению весны.Как появилсяПо одной из версий, древний славянский праздник был посвящен богу Велесу, покровителю скота, по другой — символической смерти Зимы. Связано это с тем, что Масленица приходилась на период весеннего равноденствия. Для древних славян это было временем смены сезонов и началом нового года.С установлением христианства эти смыслы утратили свою силу. И Масленица становится частью церковного календаря и по уставу приходится на последнюю неделю перед Великим постом.У католиков есть аналог праздника. Он называется Марди Гра ("Жирный вторник"), а отмечают его перед Пепельной средой — началом Великого поста в календаре Римско-католической церкви. Одна из наиболее популярных традиций католической Масленицы - карнавалы.История названияВ белорусской народной культуре сохранилось еще одно название Масленицы —Комоедица — в честь первого блина, который, как известно, всегда получается комом. И отмечали его в день весеннего солнцестояния, примерно 22 марта. Он символизировал наступление весны.А собственно Масленицей неделю стали называть уже после Крещения Руси. Ведь по церковному уставу в последнюю неделю перед Великим постом нельзя есть мясо. Но дозволяется употреблять молочные, то есть "масляные", продукты.Языческий или православный праздникС одной стороны, в этом празднике немало языческих черт. А с другой, он привязан к церковному календарю. Православные священнослужители поясняют это так: если человек исповедует православие, то ему следует отказаться от участия в языческих обрядах.Как отмечать МасленицуНа Руси Масленица издавна отмечалась широко и шумно: пекли блины, люди катались на пестро украшенных тройках, увешанных колокольчиками, устраивали массовые гуляния, балаганы и чинные чаепития в кругу семьи.Традиции и обычаиНесмотря на глубокий духовный смысл Масленой недели, подавляющему большинству она знакома именно по своим народным обычаям. К христианству, как напоминают священники, они не имеют никакого отношения.На Масленицу принято устраивать шумные гуляния. В старину зиму провожали с частушками, песнями и плясками, а также различными играми.Одной из самых популярных было взятие снежного городка. Из снега лепили ворота и стены, на них ставили фигурки различных животных. Участники игры делились на две команды. Одна должна была взять крепость и разрушить ее, другая — помешать этому.За ходом боя следил специальный человек, которого именовали "городничим". Он давал старт, а в конце объявлял победителя.Еще одной забавой были кулачные бои. Боролись как один на один, так и массово, "стенка на стенку".Сжигание чучелаОднако главный обряд Масленицы — вовсе не игры. В последний день гуляний непременно сжигают чучело зимы. В течение всей недели возле него устраивают пляски, и водят хороводы.В старину на чучело было принято вешать различные украшения, которые затем также сжигали. Это отголосок очень древней жертвенной традиции.Приготовление блиновЕще одна старинная традиция — выпечка блинов. В народе считается, что они символизируют солнце. Но изначально, как отмечают фольклористы, блины были поминальным блюдом.Однако сейчас это символ радости. Именно благодаря блинам многие и знают о существовании Масленицы. По данным ВЦИОМ, их по случаю праздника готовят почти 80 процентов россиян, в то время как в гуляниях участвуют меньше половины.Масленичная неделяПраздничная неделя делится на две части. При этом у каждого дня Сырной недели есть свое название и свои традиции.ПонедельникПонедельник называется Встреча. В этот день заготавливаются все яства, печется первый блин. Кроме того, раньше еще собирали солому для чучела зимы, а также возводили снежные горки и крепости.ВторникВторой день — Заигрыш. В деревнях постепенно начинались гуляния, а также ставили праздничное чучело. А еще на Заигрыш непременно устраивали смотрины невест.СредаТретий день Масленичной недели — Лакомка. Именно в среду начинали принимать гостей. Кроме того, в этот день зятья ходили к теще на блины.ЧетвергЧетверг — Разгуляй. Начиналось празднование Широкой Масленицы. В городах и деревнях в этот день было принято устраивать кулачные бои.ПятницаПятница — Тещины вечерки. Наступала очередь зятя звать тещу в гости. Согласно обычаю, именно этот день был решающим: от него зависело, какими будут отношения в семье весь год.СубботаШестой день — Золовкины посиделки. В этот день к молодым в гости шли родственники мужа. Своей невестке они приносили подарки, чтобы, как гласит обычай, задобрить ее.ВоскресеньеСедьмой день — Прощенье. Последний день перед Великим постом называется Прощеным воскресеньем. На него принято досыта наедаться блинами, сжигать чучело. И главное — по церковному обычаю просить друг у друга прощения.Проводы МасленицыВ последний день Масленицы традиционно проходят широкие гулянья и ярмарки, кульминация — сжигание чучела зимы, которое символизирует прощание с холодами, всем плохим и неприятным, что случилось за год. В этот день на Руси также было принято ходить на кладбище, чтобы помянуть души усопших родственников.ПоздравленияМасленицу отмечает подавляющее большинство россиян. Поэтому в Сети можно найти множество поздравлений с праздником. Например, есть такие:"Поздравляю с Масленицей! Желаю, чтобы ни один блин в жизни не был комом, чтобы зима завершила свое торжество и пустила на землю цветущую и нежную весну. Желаю жить, катаясь сыром в масле, желаю добрых друзей и настоящего счастья!"ПодаркиПрежде всего на Масленицу принято дарить блины собственного приготовления. В старину с ними ходили друг к другу в гости. Приглашают на них и сейчас.Кроме того, существует множество тематических подарков с народными мотивами. Это могут быть и деревянные ложки, и резные подсвечники с народными орнаментами. В последнее время набирают популярность небольшие соломенные чучела.На Масленицу можно сделать подарок своими руками. Помимо чучела, это могут быть солнце или цветы, вырезанные из картона.Праздничные блюдаГлавное праздничное блюдо на Масленичной неделе — конечно же, блины. Сейчас существует множество видов. Их делают, например, из гречневой муки и добавляют даже какао, чтобы они имели шоколадный вкус. Однако нет ничего лучше традиционного рецепта тонких вкусных блинов.Для теста: молоко 500 мл, яйца — три штуки, мука 200 граммов, масло сливочное 30 граммов (две столовые ложки), сахар 30 граммов (две столовые. ложки), соль два-три грамма (1/2 чайной ложки).Самое главное, что тесто для блинов не нуждается в каком-либо разрыхлителе. Они получаются тонкими за счет консистенции. Поэтому все ингредиенты нужно тщательно взбить.Чтобы блины получились пористыми, их нужно жарить на раскаленной сковородке. А перед этим ее надо тщательно вычистить. Некоторые хозяйки до начала выпекания блинов даже прокаливают сковороду с солью, которую затем выбрасывают. И конечно же, перед тем как налить на чистую сковороду тесто, ее следует обильно смазать растительным или сливочным маслом.Чего нельзя делать на МасленицуВ первую очередь на Масленицу нельзя употреблять в пищу мясные блюда, так как идет подготовка к Великому посту. Не следует чревоугодствовать, сквернословить и завидовать. Народные приметы говорят, что нельзя встречать гостей в неубранном доме, а также важно соблюдать традиции: печь блины, ходить в гости и участвовать в гуляниях. Запретов на работу в эту неделю нет, главное не забывать уделять время веселью.Масленица в искусстве"Скоро Масленицы бойкой закипит широкий пир", — эти строки русского поэта Петра Вяземского как нельзя лучше отражают восприятие праздника в России. По сути, это было самое радостное в году событие. Таким оно представлено в русской литературе. Особенно известно описание Масленицы в романе Ивана Шмелева "Лето Господне".Не менее радостной Масленица представлена и в музыке. Например, у Петра Чайковского в цикле "Времена года" посвященная празднику композиция стала самой задорной, что как нельзя лучше отражает атмосферу праздника.И, конечно же, праздник представлен в русской живописи. Главной иллюстрацией его стали полотна Бориса Кустодиева. Первую "Масленицу" он написал в 1916 году. Произведение настолько впечатлило публику, что художник потом написал еще несколько одноименных картин.Масленица в советскую эпохуВ советские времена Масленицу называли проводами русской зимы (чтобы избавить праздник от религиозного контекста) и отмечали в первое воскресенье марта без всякой привязки к Пасхе. Однако сам формат гуляний не поменялся: проходили ярмарки, уличные представления, люди пекли блины и обязательно сжигали чучело.Масленица в других странахМногие привыкли думать, что это традиционно славянский праздник, но проводы зимы отмечают в разных европейских странах. Например, в Греции аналог Масленицы называется “Апокриес”, его символом считается деревянный жезл. Вместо блинов в этой стране главным блюдом на праздничном столе является мясо. Улицы греки украшают гирляндами и проводят красочные карнавалы.В Германии классическими блюдами на Фастнахт (немецкую Масленицу) считаются блины, домашняя колбаса, пироги и пончики. На праздник проводится массовое шествие, причем участники наряжаются в костюмы ведьм, леших и прочей нечисти.В Великобритании в Блинный день, который по-другому называется "Покаянный вторник", все как следует наедаются перед постом, ходят в церковь, исповедуются и устраивают традиционные блинные гонки.В Польше на Масленицу принято готовить не блины, а пончики. В стране проводятся ярмарки, а в четверг на таких ярмарках можно "купить" незамужнюю девушку, если невесте не нравится "купивший" ее жених, она может от него отказаться, заплатив выкуп настоящими деньгами.

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"Замок корона-людоеда" сожгли на Масленицу В Калужской области праздничные гуляния и масштабный перформанс под названием "Масленица. Вакцинация" завершились сожжением главного арт-объекта фестиваля - "замка корона-людоеда". По словам организаторов, традиционный ритуал завершения зимы в этом году также означал и прощание с пандемией. Попасть на торжественное сожжение 24-метровой инсталляции из лозы и сена желающие могли по заранее купленным билетам. 2025-03-01T13:26 true PT0M57S

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